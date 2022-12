Dansk storentreprenør får anerkendt klimastempel som den første

Storentreprenøren Pihl forpligter sig til, at hele deres værdikæde skal være klimaneutral i 2050. For første gang giver Science Based Targets godkendelse til en dansk entreprenør

Ude på byggepladserne er et paradigmeskifte på vej.

Allerede fra den 1. januar skal hele sektoren vurdere, hvor stor miljøbelastningen er på alt byggeri, fra materialerne produceres, og til byggeriet er revet ned, ved hjælp af såkaldte livscyklusanalyser. Derudover får store projekter et statsligt loft over CO2-udledningen.

Branchens opgave kalder da også på drastiske tiltag. Den er med til at udlede 30 pct. af Danmarks CO2 og skal skære sit klimaaftryk med hele 96 pct. indenfor få år, hvis der skal bygges i samme tempo som nu, og Danmark stadig ønsker at kunne leve op til Paris-aftalen om at holde verdens temperaturstigning på 1,5 grader.

Det er klart, at når modellen står klar, så skal vi følge den. Lige nu prøver vi bare at påvirke, hvordan den model ser ud Ninette Mahler Alto, bæredygtighedschef, Pihl-koncernen

Blandt virksomhederne med nye tiltag er Pihl-koncernen, der som den første entreprenør i Danmark har fået sine klimamål godkendt af det anerkendte initiativ Science Based Targets (SBTI), der godkender selskabers klimaplaner og validerer, at de er forenelige med at leve op til målene fra Paris-aftalen.

Koncernens mål er at være CO2-neutral i 2030, når det gælder virksomhedens egne CO2-udledninger. Hertil kommer, at hele koncernens værdikæde (scope-3) skal være CO2-neutral i 2050.

Virksomheden har forpligtet sig til at reducere sin værdikædes aftryk med minimum 7 pct. årligt, målt pr. omsat krone, frem til 2050. En værdikæden, der vel at mærke står for hele 95,2 pct. af entreprenørens udledninger.

Det vil de bl.a. gøre med hjælp fra byggemarkedet Stark, der skal hjælpe med dokumentation af byggematerialer og kortlægning af genanvendt træ.

Ikke en fabrik

Ninette Mahler Alto, bæredygtighedschef i Pihl-koncernen, erkender, at det måske kan undre nogen, at selskabet sigter efter en reduktion målt pr. omsat krone og ikke et fast årligt reduceringsmål, som andre SBTI-godkendte selskaber gør. Men i byggebranchen er det svært at udregne udledning år til år, siger bæredygtighedschefen, fordi man har flerårige projekter, hvorfor selskabets årlige udledninger kan skifte meget, efter hvor i processen projekterne er.

“Når du er tre-fire år om at opføre dit produkt, så er det ikke, som hvis du var en fabrik og kørte lampeskærme ud, hvor du kan sige, at der kommer så meget ind i år, og der kommer så meget ud i år,” siger hun.

Det kan derfor også diskuteres, hvilken model, der er bedst egnet til byggeriet:

“Tager man alle fire års CO2-udledning, kun opstartsåret, afslutningsåret eller udjævner vi det?” spørger Ninette Mahler Alto retorisk.

SBTI har heller ikke løst den klemme endnu. De retningslinjer og standarder, bygningsbranchen skal efterleve for at blive blåstemplet af SBTI, er stadig under opbygning.

Pihl-koncernen har derfor fået godkendt sin målsætning fra STBI på deres eget klimaregnskab, der baseres på en samling af branchebestemte standarder, bl.a. EPD (Environmental Product Declaration), der dokumenterer en byggevares miljømæssige egenskaber, og Green House Gas-protokollen, der er en privat international serie af standarder for bogføring af drivhusgasemissioner og rapportering.

Ifølge Ninette Mahler Alto er det selvfølgelig planen, at når SBTI er klar med retningslinjer og standarder, så indordner Pihl-koncernen sig dem.

“Det er klart, at når modellen står klar, så skal vi følge den. Lige nu prøver vi bare at påvirke, hvordan den model ser ud.”

Cement og genbrugstræ

Samarbejdet med Stark, der inkluderer bl.a. kortlægning af genanvendelsestræ, affaldshåndtering mm., får nu et ekstra ben, der handler om dokumentation af byggematerialer. Et ben, der har stor betydning for Pihls underentreprenører i byggebranchen.

“For hvert år der går, er der bare mere og mere dokumentation, fordi en masse omkring os er meget nysgerrige på, hvad der er, der foregår på byggepladsen. Derfor udviklede samarbejdet med Stark sig til også til at omfatte dokumentationspakker, da der EU-lovgivningsmæssigt er en masse krav. Men vi kan hjælpe en del af vores mindre og mellemstore underentreprenører ved at få Stark til at tage en stor del af dokumentationsbyrden,” siger Ninette Mahler Alto.

Derudover er der allerede nu CO2-besparende cement på byggepladserne.

11 pct. af betonen lavet ude på byggepladserne er på en opskrift udarbejdet af Aalborg Portland, kaldet Futurecem. Den kan ifølge Alborg Portland give op til 30 pct. reduktion af CO2-udledningen sammenliget med den traditionelle opskrift. Pihl-koncernens egen opskrift, kaldet LM Mix, skulle give en reduktion mellem 13-16 pct. og er brugt i 3 pct. af betonen.

Tre ubekendte

En af de store udfordringer Pihl-koncernen står overfor er ifølge Ninette Mahler Alto, at branchen “hele tiden opererer med tre ubekendte” indenfor scope-3.

Den første ubekendt, siger bæredygtighedschefen, er, at det ultimativt er kundens projekt, og kunden bestemmer suverænt bygningens udformning, materialer og placering.

“Hvis ikke kunden vil det, så ligger den på os, om vi vil tage meromkostningen for at finde reduktioner i bygningen,” siger bæredygtighedschefen og fortsætter:

“Den anden ubekendte er den CO2-udledning, der er i selve materialet. Når man har foreskrevet et materiale, så skal vi ud på markedet og lede efter det med laveste CO2-aftryk, men vi skal samtidig bygge til prisen og til kundens behov. F.eks. hvordan kunden ønsker den ser ud. En mursten er ikke bare en mursten.”

Til sidst handler det om, hvor der skal bygges, der også har stor indflydelse på CO2-udledning, siger Ninette Mahler Alto.