Vækstfonden oplever stor efterspørgsel fra virksomheder i den grønne omstilling, selvom der var frygt for mangel på samme, da Den Grønne Fremtidsfond for et år siden blev stiftet, siger adm. direktør

“Da det kom frem, at Vækstfonden sammen med Den Grønne Investeringsfond skulle forvalte 10 mia. kr., var der en hel del, der sagde, ‘uha, det er søreme mange penge, dem får I svært ved at finde grønne projekter til i Danmark’,” siger Rolf Kjærgaard.

Han er adm. direktør i Vækstfonden, den ene af fire statslige fonde under Den Grønne Fremtidsfond, der disse dage fylder et år.

“Det seneste års tid har vist, at projekterne er derude, og alene det, at vi lykkes med at løfte virksomheder og projekterne frem, skaber inspiration hos andre,” noterer han.

“Derfor er vi ret overbeviste om, at det momentum, der er skabt, vil være med til at drive endnu mere efterspørgsel fremadrettet på kapital til grønne projekter.”

Det seneste år har Vækstfonden og Danmarks Grønne Investeringsfond stået bag investeringer til 21 virksomheder og fonde for 1 mia. kr. Både tilfredsstillende og forventet, mener Kjærgaard, der har brugt tid på at få udbredt mulighederne.

En anden af fondene, EKF Danmarks Eksportkredit, har det seneste år trukket 3,9 mia. kr. under Danmarks Grønne Fremtidsfond på i alt 14 mia. kr. Ifølge adm. direktør Peder Lundquist styrker fremtidsfondens muskel i den grønne omstilling globalt.

“Vi har endnu flere projekter i pipelinen, så når året er omme, forventer vi at have trukket knap 7 mia. kr. og dermed brugt halvdelen af den genforsikringsramme, som regeringen har sat af til, at EKF kan udbrede dansk klimateknologi til resten af verden,” siger han i en skriftlig kommentar.

En ny superfond

Han hæfter sig ved, at corona har ført til udskydelsen af en række store vindprojekter globalt, men at aktiviteten igen er i fuld gænge.

Rolf Kjærgaard kalder det opmuntrende, at pandemien trods alt ikke har lukket mulighederne for at finde partnere til investeringerne. Det har dog været en bremse for at udbrede fonden endnu mere, tilkendegiver han.

Mens investeringer og lån bl.a. er gået til landbrugsrobotter, landbrug i etager og nye brændsler til transportsektoren, er byggeriet en udfordring at slå hul på – men en nødvendig udfordring med klimabelastningen på 40 pct. af det samlede energiforbrug.

“Vi ser en hel masse projekter og gode løsninger, men de er ramt af, at det indtil videre er svært for alvor at få løsningerne ud i stor skala,” siger han.

Faktaboks Så meget er delt ud Vækstfonden og Danmarks Grønne Investeringsfond har finansieret 21 virksomheder og fonde med lån eller egenkapital for 1 mia. kr. med en pipeline på mere end 1,3 mia. kr. EKF Danmarks Eksportkredit har trukket 3,9 mia. kr. under Den Grønne Fremtidsfond. Når året er omme, ventes 7 mia. kr. at være trukket. IFU har uddelt

i alt 330 mio. kr.

For nylig foreslog regeringen at lægge Vækstfonden, Danmarks Grønne Investeringsfond og EKF sammen til en ny fond, der har bæredygtighed som afsæt for investeringer. Et positivt udspil, mener Kjærgaard, der venter, at det kan blive en endnu stærkere løftestang for privat kapital.

“Det ser vi perspektiv i og vil arbejde for, at det kan skabe et endnu stærkere statsligt tilbud til at agere finansiel partner til de private.”