Flere virksomheder laver CO2-opgørelser: “Klimaregnskabet er ikke biblen, det er work in progress, og det skal man bare tydeliggøre i regnskabet”

Klimaregnskaber for virksomheder er blevet en hyppigere opgave hos rådgiverne, der peger på CO2-opgørelser som det nemmeste sted at begynde

En opgørelse over CO2-udledningerne i form af et klimaregnskab er blevet det sted, flere virksomheder begynder, når de vil i gang med at dokumentere deres indsats på bæredygtighedsagendaen.

“Vi har set en ekstrem forøgelse i antallet af klimaregnskaber over de seneste år, hvor vi for bare fire år siden stort set ikke lavede dem for virksomhederne,” siger Carina Ohm, der er associate partner og nordic head of climate change and sustainability services i EY.

Konkurrenterne hos Deloitte og PwC oplever samme tendens, og det samme gælder de rådgivende ingeniører i Niras, der de seneste år har oplevet en tidobling i antallet af klimaregnskaber for både virksomheder og offentlige institutioner.

Væksten i CO2-regnskaber, hvor virksomhederne opgør deres direkte klimaaftryk, deres indirekte aftryk og i nogle tilfælde også aftrykket fra leverandører, skyldes i høj grad omverdenens pres på virksomheder for at få et overblik over deres udledning.

“Vi har kunder, som fortæller, at ikke bare deres egne kunder eller leverandører men også deres børn og børnebørn har sagt, at nu bør de blive bevidste om deres klimaaftryk,” fortæller Helena Barton, der er partner med speciale i sustainability risk management hos Deloitte.

Tilgængelig metode

Klimaregnskabet er desuden foreløbigt den nemmeste og mest tilgængelige måde at opgøre en bæredygtig indsats på, lyder det fra rådgiverne.

For klimaregnskabet er der konkrete rammer for, hvordan man kan opgøre sit CO2-aftryk i den internationale drivhusgasprotokol, der er en frivillig standard, som er den hyppigst anvendte metode til at udregne klimaaftryk.

“ Klimaregnskabet er ikke biblen, det er work in progress, og det skal man bare tydeliggøre i regnskabet Jens Pultz Pedersen, partner i PwC og leder af revisionshuset afdeling for ikkefinansiel rapportering

“Isoleret set på klima er der ingen grund til at holde hestene tilbage, når virksomhederne vil dokumentere en bæredygtig indsats. Kom bare i gang,” siger Jens Pultz Pedersen, partner i PwC og leder af revisionshusets afdeling for ikkefinansiel rapportering.

Rådgiverne er enige om, at de fleste virksomheder nemt kan komme i gang med de første to typer opgørelser for klimabelastning. Det er for det første opgørelsen af direkte udledninger fra virksomheden selv som CO2, hvis man f.eks. bruger olie i sin produktion. Dernæst er det de indirekte udledninger som eksempelvis virksomhedens strømforbrug.

“Udfordringen kommer især, når virksomhederne når til de såkaldte scope-3 emissioner dvs. andre indirekte emissioner, som dækker over udledninger i værdikæden både fra leverandører og fra sig selv i form af klimaaftrykket af det produkt, man producerer, når det for eksempel bliver affald. Der kan det være svært at lægge snittet, og det kan være vanskeligt at fremskaffe de rigtige data fra leverandører. Man kan for eksempel formentlig nemt finde sit varmeregnskab frem, men det er straks sværere at få data på klimaaftrykket fra alle sine underleverandører,” siger Carina Ohm fra EY.

Jens Pultz Pedersen fra PwC beskriver opgørelsen af de andre indirekte emissioner som “at have lidt blød grund under fødderne”. Han mener dog ikke, det er en undskyldning. FAKTA Tre tilgange til klimaopgørelse I drivhusgasprotokollen arbejder man med tre tilgange, kaldet scopes, på klimaregnskabet: Scope 1: Direkte emissioner: De udledninger, der kommer direkte fra virksomheden f.eks. ved brug af olie eller gas Scope 2: Indirekte emissioner: Udledninger fra indirekte kilder som brug af el og fjernvarme Scope 3: Andre indirekte emissioner: Udledt uden for virksomheden, f.eks. i værdikæden og brug af konkrete produkter



“Klimaregnskabet er ikke biblen, det er work in progress, og det skal man bare tydeliggøre i regnskabet,” siger han.

Kig indad

Det nikker man til i Niras.

“Mange virksomheder oplever udfordringer, når de vil sammenligne sig med andre og bekymrer sig samtidig for beskyldninger om greenwashing. Men virksomhederne bør i stedet fokusere på sig selv. Det drejer sig om at få et overblik over sin egen virksomheds samlede klimapåvirkning. Gør man det på et godt og gennemsigtigt grundlag, er man nået langt,” siger Christian Eriksen, der er ekspertisechef for klima og bæredygtig udvikling i det rådgivende ingeniørhus.





