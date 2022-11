Familievirksomhed fra Holte har vendt to internationale kriser til millionvækst

Selskabet Efsen bruger uv-lys til at tørre maling og lak på elbilbatterier og møbler. Det sparer energi hos kunderne, og ordrebogen er fyldt op på baggrund af energiprisernes himmelflugt, fortæller ejerleder Thomas Efsen

I Holte har en familiedrevet ingeniørvirksomhed vendt to internationale kriser til millionvækst. Efsen Engineering så i 2020, hvordan coronapandemien banede vejen for selskabets uv-teknologi, der kan bruges til at desinficere overflader med ultraviolet lys – her landede bl.a. milliardkoncernen ISS som kunde.

Nu har energikrisen udviklet et andet forretningsben i det danske selskab med 17 ansatte og en mellemstor tocifret millionomsætning. Uv-teknologien kan nemlig bruges til at tørre og hærde maling, lim og andre belægninger hos virksomheder, der f.eks. producerer møbler eller batteripakker til elbiler, der påføres en beskyttende lak.

Der har været enkelte firstmovers, men investeringen har tit været for dyr Thomas Efsen, ejer og direktør, Efsen

Uv er langtfra nyt til det formål, og Efsen selv har arbejdet med det ultraviolette lys i mere end 36 år, ligesom flere virksomheder i ind- og udland også leverer teknologien bl.a. danske Scangrip og Diatom. Men ligesom virksomheder i stor stil skifter lamper og lysstofrør ud til LED for at spare på energiregningen, vokser samme tendens nu ind i uv-landskabet, lyder det.

“En traditionel produktionslinje med en uv-lampe bruger måske 150 kilowatt i timen. Dem kan vi nu reducere til et sted mellem 50-100 kilowatt med LED,” siger ejer og direktør i selskabet Thomas Efsen og fortsætter:

“Når energipriserne stiger med 200-300 pct., er der pludselig mange virksomheder, der kan se en helt anden tilbagebetalingstid på det her.”

Fra en til fem

De seneste seks år har Efsen ifølge direktøren solgt en til to produktionslinjer med uv-LED om året. Nu er der solgt fem linjer på tre måneder.

Det danske ingeniørselskab er nu i gang med at ansatte flere medarbejdere i Danmark for at følge med, fortæller Thomas Efsen, der overtog virksomheden i 2009 efter at have drevet den sammen med sin mor i to år.

“I den periode er uv-LED gået ret langsomt frem. Der har været enkelte firstmovers, men investeringen har tit været for dyr for selskaberne, og ellers har de manglet kemien i produkterne, der skal til, for at uv-teknologien kan fungere,” siger han og tilføjer, at selskabet særligt satser på at sælge til møbelproducenter og elbilbranchen.

F.eks. har den polske møbelproducent Berotu bestilt teknologi for 11 mio. kr. hos Efsen. Det er den største enkeltstående ordre i forretningens historie, lyder det.

Overblik Efsen Engineering Blev stiftet for 36 år siden af Karin Efsen og drevet sammen med manden Michael. Har arbejdet med uv-LED

i knap ti år. Opfandt sin egen måleteknologi til uv-LED, hvor der skal holdes styr på op mod 3000 lysdioder i et enkelt uv-rør. Teknologien hedder Icad, og Efsen har patent på den. Icad-teknologien er vokset til sin egen virksomhed, der sælger til både Europa og USA.

Udskiftningen af produktionslinjerne sparer samtidig op mod 3 GWh, eller rundt regnet energien fra 256 ton olie, om året, lyder det fra Berotu Groups adm. direktør, Marcin Turek.

“Vi regner med en tilbagebetalingstid på lige omkring et år,” skriver han i en e-mail.

Realistisk alternativ

Energibesparelsen er altså markant sammenlignet med industriens traditionelle processer, hvor møbler f.eks. blev stillet i store ovne for at tørre hurtigere.

Ville det mest energivenlige ikke være at vente til maling og lak tørrede af sig selv?

“I princippet jo, men det har du ikke mulighed for, når du er en stor virksomhed, der skal fremstille tusindvis af batterier eller møbler. Så skal du virkelig have en stor lagerkapacitet. Ud fra hvad der er realistisk, står det her altså som et rigtig godt alternativ,” siger Thomas Efsen.

50 til 90 pct. af energiforbruget til tørring og hærdning kan Efsen spare med uv-LED

Uv-LED er et godt, energisparende og realistisk alternativ til andre tørringsprocesser, vurderer Bjarke Spliid Hansen. Han er kemiingeniør og projektleder i det 66 personer store energirådgivningsselskab Viegand Maagøe.

Han bekræfter også, at virksomheder i stor stil er begyndt at søge mod energibesparende teknologier som følge af energikrisen det seneste år.

“Jeg skal ikke kunne sige, præcis hvor store energibesparelserne kan være, og det afhænger meget af den enkelte situation. Men fordampning kræver som udgangspunkt altid en stor mængde energi, og så er det her altså en måde at komme uden om det energiforbrug,” siger Bjarke Spliid Hansen.