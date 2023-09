Krig og pandemi satte EIB’s prioriteter på prøve

Det er ikke uden konsekvenser, når samfundet de kommende år skal investere massivt i omstillingen, understreger generaldirektør i Den Europæiske Investeringsbank, Kim Jørgensen. Krig og pandemi har imidlertid udfordret bankens grønne fokus

Når milliarderne bliver placeret i den grønne omstilling, er der en afgørende samtale, vi bliver nødt til at tage. Det mener generaldirektør i Den Europæiske Investeringsbank, Kim Jørgensen.

De grønne investeringer indeholder ikke en garanti for vækst.

“De klimagevinster vi investerer i som samfund, kommer selvfølgelig med nogle store sociale, økonomiske og velfærdsmæssige omkostninger. Det må man tage højde for i omstillingen; at grønne investeringer ikke nødvendigvis leder til vækst,” siger han.

Kommentaren falder i en tid, hvor netop milliardprojekter som blandt andet power-to-x, hvor vedvarende energi udnyttes til at lave grønne brændstoffer, fremover skal tegne bankens profil. Her skal over 50 pct. af udlånet på årligt ca. 70 mia. euro fremover skal gå til grønne projekter.

Investeringer omstiller sig

I dele af dansk politik og dansk erhvervsliv er det blevet et mantra, at væksten vil følge de grønne investeringer. Sådan er det ikke nødvendigvis?

“Jeg tror, at resultatet helt overordnet vil være gult eller grønt på den stiplede linje i sidste ende. Vi ved, at det er den eneste rigtige vej at gå,” siger han.

De seneste år er en modbevægelse mod omstillingen vokset frem i flere lande. I Frankrig fik De Gule Veste franskmænd på gaderne for at protestere mod Macrons afgift på benzin og har koblet klimakampen med debatten om social retfærdighed. Det er i Kim Jørgensens øjne en reaktion på, at prisen bliver for høj for nogle.

Hertil kommer, at investeringerne i omstillingen ikke er nået så langt, som man let kan forestille sig, mener han. Han fremhæver, at det først er de seneste år, at investeringerne på verdensplan tilgår grønne teknologier i højere grad end olie.

Der blev ifølge International Energy Agency i 2022 investeret 1,7 gange mere i grøn energi end i fossile brændstoffer.

Kun begyndelsen

“Vi har kun set begyndelsen af den grønne omstilling og de enorme investeringer, der er nødvendige,” konstaterer han og fremhæver, at spørgsmålet om fremtidigt afkast på investeringerne er med til at holde investorer tilbage.

“For virksomhederne øger grønne investeringer ikke nødvendigvis væksten,” understreger han som forklaring på, hvorfor bevægelsen ikke går hurtigere.

Netop her rammer han en af kardinalpunkterne for investeringsbanken, der er ejet af EU-landene i fællesskab.

Den Europæiske Investeringsbank optager lån på kapitalmarkederne og udlåner dem til projekter, der støtter op om EU’s mål – herunder den grønne omstilling.

Det er et fåtal af bankens aktiviteter, der har med Danmark at gøre. Men banken har tiltrukket sig dansk opmærksomhed, efter Margrethe Vestager blev udpeget til dansk kandidat til posten som formand for banken i juni. Og senest har valgt at tage orlov fra sin magtfulde post som kommissær og ledende næstformand i EU-Kommissionen, da nu hun er godkendt og formelt kandidat til topjobbet.

Det oplyser hun i en video på den sociale medieplatform X, tidligere kendt som Twitter. Det sker, efter at hun formelt er blevet godkendt som kandidat til posten som leder af Den Europæiske Investeringsbank, EIB.

Danske projekter er imidlertid langt fra udelukkede, understregede Kim Jørgensen tidligere på sommeren over for Børsen. Her pegede han på, at netop den grønne omstilling kan betyde, at danske projekter kan komme i bankens søgelys.

Det gælder blandt andet havvind, power-to-x, energiøer og CO2-lagring. Fælles for dem er, at der er behov for den risikovilje, EIB står klar med, påpeger han.

“EIB kan virkelig spille en stor rolle, når det kommer til de milliardbeløb, der er behov for med de teknologier. Den traditionelle bankforretning kan typisk ikke absorbere de mere risikobetonede områder,” vurderer Kim Jørgensen.

Krig og pandemi

Han sammenligner risikoen med den, banken påtog sig under coronapandemiens begyndelse, hvor Biontech var blandt modtagerne af lån fra EIB. Her var 100 mio. euro fra banken med til at sikre produktionsfaciliteter til et stort antal vacciner, før de var færdigudviklede endnu.

“Men Biontech var kun én af dem. For hver virksomhed var der en stor risiko. Vi skal turde investere i lovende, men risikable teknologier,” siger han.

Netop pandemien har ellers – sammen med krigen i Ukraine – været blandt de væsentligste prøvelser for bankens grønne fokus, påpeger Kim Jørgensen. Ligesom i Danmark, i EU og i verdenssamfundet gik debatten på, hvorvidt den grønne omstilling skulle bremses op på baggrund af de nye prioriteter. Det gjaldt også det europæiske klimainitiativ Fit for 55 og EIB’s fokus på grønne investeringer, fremhæver Kim Jørgensen.

“Men beslutningen var, at i stedet for at bremse op, så valgte vi at holde EIB’s langsigtede fokus og fortsætte. I stedet for at træde på bremsen måtte vi træde på speederen.”

Vil afværge opkøb

Ifølge Kim Jørgensen blev det diskuteret, hvorvidt man i en overgangsperiode skulle støtte eksempelvis gas og andre fossile brændsler for at øge den europæiske energisikkerhed efter den russiske invasion af Ukraine og stoppet for russiske gasleverancer.

Den type projekter er blevet lanceret i en række lande, men uden finansiering fra EIB. Sidste år udgjorde udlånene til grønne projekter på den baggrund 53 pct. af bankens aktivitet. Dermed har banken nået sit eget mål på 50 pct. klima- og miljøinvesteringer tre år før målet i 2025.

Projekterne spænder også over mindre kendte end de power-to-x- og vindmølleprojekter, der er i fokus i den danske debat, især virksomheder, der er klar til at skalere op, fremhæver han.

“For os er det især scaleups, der er interessante. En del af vores mål med det er at undgå, at de succesrige bliver opkøbt af udenlandske virksomheder. Vi vil gerne understøtte, at de bliver i Europa,” siger Kim Jørgensen.

Det gælder ikke mindst i den grønne omstilling. Et lån fra EIB sikrede blandet andet den svenske virksomhed Northvolt deres første forsknings- og udviklingsafdeling. På den måde understøttede banken tilbage i 2018 en virksomhed, der ikke var synderligt etableret endnu, konstaterer Kim Jørgensen. I dag leverer Northvolt batterier til blandt andet Volkswagen, BMW og Scania.

“Litiumbatterier kommer til at være en afgørende del af den grønne omstilling i Europa.”