Stor dansk eksportmulighed: EU klar med gigantsats på renovering af 35 mio. bygninger

EU-Kommissionen vil i ny strategi bruge 275 mia. euro årligt på at renovere flere mio. bygninger frem mod 2030. Danske virksomheder står stærkt i kampen om klimamidlerne

35 mio. bygninger skal i løbet af de næste ti år renoveres for milliarder af euro. Det er ambitionen fra EU-Kommissionen i en ny strategi for en renoveringsbølge i Europa frem mod 2030.

Udmeldingen skaber store forventninger hos en række danske virksomheder, der producerer produkter til energisikring af boliger. Rockwools adm. direktør Jens Birgersson peger på, at energirenovering af bygninger har størst effekt i den økonomiske genopretning og samtidig leverer på klimamålene.

“Bygninger er svære at slå, når det gælder effekt pr. investeret euro,” skriver han og venter, at efterspørgslen vil stige i halen på strategien.

“Vi vil naturligvis arbejde tæt sammen med vores kunder og andre interessenter for at vinde så meget af nye forretningsmuligheder som muligt.”

Det er en sjældenhed, at et udspil i EU mødes af så bred tilfredshed som nu, fortæller Julie Kjestrup, der er bæredygtigheds- og EU-chef hos Danfoss.

“Vi har snakket om grøn vækst i boligmassen i ti år, og i rigtig lang tid har vi fået at vide, at: Ja, I har ret, men andre ting er mere spændende. På en skala fra vigtigt til supervigtigt er bølgen megavigtig,” siger hun.

Forventningen i Danfoss er, at nogle af pengene kommer ud at arbejde allerede i 2021.

Stor klimabelastning

Bygninger er en af de helt store belastninger for klimaet og står i dag for 40 pct. af energiforbruget i Europa. Alligevel bliver blot én pct. af bygningerne renoveret om året, og det skal der laves om på med den nye strategi, der er en del af EU's grønne pagt og ambitionen om sænke udledningerne med mindst 55 pct. i 2030.

Med strategien åbner EU-Kommissionen for, at alle offentlige bygninger skal renoveres. Det gælder også skoler, børnehaver og hospitaler, der har en offentlig funktion i samfundet.

Det vil kræve investeringer for 275 mia. euro årligt at nå ambitionen, skønner Kommissionen.

Ikke kun én bygning

Strategien bliver bredt ud til at omfatte en bydel eller et distrikt i stedet for kun at fokusere på én bygning. Det kan være at udbrede fjernvarme eller at koble overskudsvarme fra et supermarked eller et datacenter til. Det har bl.a. Danfoss efterspurgt i flere år. Det samme har Brian Vad Mathiesen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet.

Ifølge ham er der lige så meget energieffektivitet at hente i forsyningen af varme som ved at renovere boliger. Derfor kalder han det afgørende at kigge bredere på tiltagene end den enkelte bygning. Han understreger, at der selvfølgelig også skal være stort fokus på renovering af klimaskærmen, men at “der er lige så meget at hente i forsyningssystemet”.

Kæmpe styrke

Renoveringsbølgen betyder, at flere direktiver skal genåbnes og forhandles. Derfor tager det flere år, før der ligger noget konkret på bordet. Der er dog store forventninger til betydningen for danske virksomheder. Anne Høyer, klimapolitisk chef hos Dansk Industri, understreger vigtigheden af, at midlerne er sat af.

“Det er en kæmpe styrke,” siger hun uden at kunne sætte tal på, hvor stor en andel af milliarderne, danske virksomheder kan få del i.

Men den skal være stor og også større end Danmarks størrelse i EU.

“Vi er i en position, hvor vi har erfaringer og konkrete ting at vise frem herhjemme. Det giver et godt afsæt i andre markeder, hvor man ikke har de samme erfaringer.”

Danmark har i mange år ligget i front på udviklingen af energisparende produkter såsom isolering og varmepumper. Allerede i 80'erne kom der lovkrav til bygninger, hvilket har skubbet på udviklingen. Det samme har udbredelsen af fjernvarme og ikke mindst vindmøllerne.

“Hvis ambitionen holder, så er der virkelig, virkelig mange arbejdspladser og vækst til de danske virksomheder i det her. Udfordringerne er, hvordan det bliver udmøntet, og om det får den effekt, som det gerne skulle have mht. økonomisk genopretning og energibesparelser,” siger Brian Vad Mathiesen.





(Denne artikel fra Børsen Bæredygtig er frit tilgængelig for alle og ligger ikke bag password. Dette er gjort muligt via et sponsorat fra Danske Bank. Banken har ingen indflydelse haft på indhold og andre redaktionelle valg.)