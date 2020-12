Esbjergs sorte klynge savner klimapolitiske visioner

Det kom ikke som et stort chok for Steen Brødbæk, CEO i Semco, da han fredag morgen tændte for radioen og hørte nyhederne om stoppet for den danske olieproduktion i 2050.

Underleverandøren havde noteret, at der var en hastigt dalende interesse for udbudsrunderne i Nordsøen. Både den sjette, syvende og ottende udbudsrunde har fået meget lidt omtale for ikke at tale om interesse fra olieselskaberne.

Udmeldingen i dag understreger det skifte som Semco Maritime, der i 2019 omsatte for 1,9 mia. kroner, igennem de sidste år har været i gang med, nemlig at en markant større del af forretningen skal hentes fra vedvarende energi end olie-gas, der i dag udgør hovedparten af omsætningen.

I de senere år har virksomheden rettet sigtet endnu mere mod havvind og vedvarende energi. I 2023 er det målet, at 50 pct. af omsætningen skal hentes fra projekter inden for vedvarende energi mod de aktuelle omtrent 30 pct. i dag, mens den resterende del hentes fra olie og gas i både ind- og udland.

Aktivitet i flere årtier

"Vi vil lytte opmærksomt efter, hvad hovedoperatørerne siger. De har nu en 30-årig ramme at arbejde inden for, og vi afventer nu præcise planer. Vores forventning er, at deres planer vil give os noget aktivitet i de næste 10-15, måske 20 år," siger Steen Brødbæk.

Esbjergs Borgmester Jesper Frost Rasmussen udtalte fredag morgen, at Esbjerg skal være et "grønt Silicon Valley". Den rejse har været i gang i mange år, og det ændrer den nye deadline ikke på, understreger Brødbæk.

"Det vigtige er, at Esbjerg stadig kommer til at spille den store centrale rolle inden for offshorevindparker som hidtil. Og skal det ske, er det vigtigt, at der foregår innovation, udvikling og fastholdelse af havmøllekomponenter i Esbjerg, og det mangler jeg en politisk vision for," siger Steen Brødbæk.

Savner mere handling

Han mener, at politikerne skal være tydligere på, hvordan det bæredygtige og klimavenlige følges med det, der giver forretningsgrundlaget for de virksomheder, der indtil nu har været bundet op på offshoresektoren.

Sektoren er en del af de mange klimapartnerskaber, der i år har leveret ideer og ambitioner ind til regeringen for at nå målet om en 70 pct. reduktion af CO2-udledningerne i 2030. Ifølge Steen Brødbæk har branchen brug for klare retninger for fremtiden.

"Det er det, vi råber og skriger på. Og der må jeg sige, at det at komme og sige, at vi ikke skal producere olie efter 2050, det er et godt signal, men det hjælper ingenting, hvis man ikke også sætter konkrete klimaambitioner for alt det, der omkranser erhvervet," siger Steen Brødbæk.

Større havnekapacitet

Hos Esbjerg Havn vurderer CEO Dennis Jul Pedersen, at der politisk vilje til at nå langt med omstillingen fra et sort til et grønt Esbjerg.

"Vi har bedt om 90 mio. kroner til en uddybning af havnen, og det har vi fået. Vi har bedt om det beløb, fordi vi skal kunne sende vores teknologi ud i verden, hvis dansk havvind skal blive ved med at være et eksporteventyr. For at kunne være konkurrencedygtige i forhold til at udbygge havvindeventyret i Europa, så skal vi kunne modtage større skibe," siger han.

Esbjerg Havn lægger selv 130 mio. kr. for uddybningen af havnen. Det opgravede sand skal efterfølgende bruges til en udbygning af havnen, hvor flere vindvirksomheder kan slå sig ned.

Hvor hurtigt kan Esbjerg blive et grønt hotspot?

"Det vil ske lang tid før, olien stopper med at komme op. Vi forventer, vi kan blive ved med at være knudepunkt og skabe ekstra aktiviteter, så når olieindustrien begynder at forsvinde om et par årtier, så er vi klar med vækst på et andet stort område."