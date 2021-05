Plastiksække med hyppig afhentning er den simple løsning på årelangt affaldsproblem i Nyhavn

Der går mange historier om suget i Nyhavn.

Udefra ligner det en almindelig skraldespand, men indeni er der ikke sække eller spande. I stedet en mekanisme, der kan suge affaldet ned, når hullet er fyldt op, under vakuum gennem et grønt rør under Nyhavn.

Suget har i årevis taget imod affald fra det kendte kvarters mange barer og restauranter, og affaldet er endt i en usorteret pærevælling.

I stykker

“Jeg havde et indgående kendskab til Nyhavn, fordi min far boede der, og jeg har oplevet mange gange, at skraldesuget gik i stykker,” siger Steffen Rasmussen.

Han er stifter og ejer af iværksættervirksomheden Junkbusters, der siden 2009 har arbejdet med afhentning og håndtering af affald fra især bygge- og detailbranchen.

Idéen udviklede sig ud fra en løs snak med Tholstrup Gruppen, som bl.a. ejer Zeleste i Nyhavn, til en konkret forsøgsordning, som er kørt i regi af projektet “Verdensmål i Værdikæden”. Et projekt finansieret af Industriens Fond og et partnerskab mellem Global Compact Network Denmark og Danmarks Restauranter og Caféer (DRC) samt bæredygtighedsinitiativet Rega (Restauratørernes Garantiordning).

Norrecco har også været en del af forsøget, som nu bliver en fast ordning. Suget er blevet erstattet af affaldssække med strips, som restauranterne finsorterer i og får afhentet for en fast pris ganske hyppigt. Problemet i Nyhavn er nemlig, at der ikke er meget plads til opbevaring af affald.

Nemmere

Den nye ordning gør genanvendelse nemmere, fordi affaldet sorteres, og dermed restauranternes profil grønnere. Junkbusters forventer at sælge løsningen til restauranter og andre mindre erhvervsdrivende, som har brug for at komme af med affald i mindre mængder ofte.

Selskabets regnskab for 2020 er endnu ikke offentliggjort, men i 2019 lå bruttofortjenesten på 9,3 mio. kr., og indtjeningen lød på 547.976 kr. Steffen Rasmussen fortæller, at 2020-resultatet lander på samme niveau.