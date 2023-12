Borerig laver 2,5 kilometer dybt hul i Aarhus Havn

HVAD

I slutningen af november blev et længe ventet projekt skudt i gang på havnen i Aarhus. Her satte en 31 meter høj borerig boret til jorden og begyndte på et 2,5 km dybt hul i undergrunden.

Den aarhusianske undergrund gemmer nemlig på varmt vand, som efter planen skal udnyttes i byens fjernvarmesystem. Det kaldes for geotermi, når energi fra klodens indre udnyttes. Projektet bliver af parterne bag kaldt for EU’s største geotermiske anlæg, når der efter planen skal stå syv enheder færdige i 2030.

Jacob Bundsgaard, borgmester i Aarhus, og finansminister Nicolai Wammen var til stede ved åbningen af den første boring. Foto: Katrine Noer Foto: Katrine Noer

HVOR

De første to anlæg er planlagt på Aarhus Havn og i Skejby, der ligger i den nordlige ende af byen. Med den første boring kan man gå i gang med at undersøge reservoiret under Aarhus, og hvorvidt geotermi kan levere 20 pct. af fjernvarmen i 2030, hvilket er håbet.

I Thisted har et geotermisk anlæg siden 1984 udnyttet varmt vand til fjernvarme. Dog i langt mindre skala end ambitionerne i Aarhus. Foto: Katrine Noer

HVORFOR

Aarhus har en ambition om at være CO2-neutral i 2030. Geotermisk varme er ikke afhængig af vejret som f.eks. solceller og vindmøller. Derfor er den stabil. Hvis projektet bliver en realitet, forventer borgmester Jacob Bundsgaard (S) at kunne reducere byens CO2-udledning med 100.000 ton CO2 ved hjælp af geotermi, har han sagt til dr.dk.

I Viborg blev et projekt med geotermi tilbage i 2009 stoppet efter tre år, fordi økonomien ikke holdt. Det kostede ifølge tvmidtvest forbrugerne en millionregning. Foto: Katrine Noer

HVORDAN

Det varme vand fra undergrunden pumpes op til et geotermianlæg. Her bliver varmen fra vandet via varmevekslere og varmepumper ført over til vandet i fjernvarmesystemet. Det afkølede vand sendes direkte tilbage i undergrunden til samme dybde.

Få kilometer nede i undergrunden er der flere steder 60-80 grader varmt saltholdigt vand. Foto: Katrine Noer

HVEM

Selskabet Innargi finansierer, udvikler og skal på sigt operere geotermianlæggene. Virksomheden blev stiftet tilbage i 2017 af A.P. Møller Holding og har i dag fået ATP og NRGi med i ejerkredsen. Siden 2018 har projektet til 5,1 mia. kr. været i gang. Innargi sidder med den finansielle risiko.

Ifølge Energistyrelsen er der tre geotermianlæg i drift i Danmark ved henholdsvis Thisted, Sønderborg og Amager, København. Foto: Katrine Noer

Kilder: Innargi, Kredsløb, dr.dk.