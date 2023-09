Efter udspil: Særligt to forslag på klimaområdet får ros fra erhvervslivet

Midler til vind og sol på land samt en ventet prioritering af milliarder fra grøn fond får ros af erhvervsorganisationer. Skal Danmark opfylde klimamål, er der brug for flere politiske tiltag, understreger Klimarådets formand

En milliard kroner har regeringen sat af til klima og grøn omstilling i forslaget til en kommende finanslov.

Og overordnet er udspillet set fra de to store erhvervsorganisationer Dansk Industri (DI) og Dansk Erhverv et udtryk for en regering, der har lyttet til, at de mange initiativer på området nu skal fungere i den virkelige verden.

Det mener Anne Højer Simonsen, klimapolitisk chef hos DI.

“Det, jeg især har hæftet mig ved. er, at man er opmærksom på, at en del af omstilling også er at sætte midler af, som muliggør, at virksomhederne kan omstille sig, også der hvor markedet ikke er helt klart,” siger hun.

Det gælder f.eks. omstillingen af den tunge transport som lastbiler, der står til at få 100 mio. kr. om året frem mod 2026. Men det gælder især udbygningen af vedvarende energi som sol og vind på land, der i perioden vil få 90 mio. kr.

Der er store problemer med at få udbygningen af den grønne energi op i tempo, bl.a. fordi tilladelser til at opføre grøn energi trækker ud. Klimarådet har flere gange peget på, at udfordringerne med at få løsningerne implementeret skal løses, påpeger formand Peter Møllgaard i et skriftligt svar og kalder det en fornuftigt prioritering af midlerne.

Ifølge Dansk Erhverv bør midlerne gå specifikt til den kommunale sagsbehandling ved ansøgninger om projekter med vedvarende energi.

Ikke alt kræver penge

Hos den grønne tænketank Concito er cheføkonom Torsten Hasforth knap så sikker på, at pengene til den tunge transport og vedvarende energi vil løse udfordringerne.

“Men det vil hhv. være en kompensation for den dieselafgift, der forhåbentlig kommer, og hjælpe kommunerne med at komme i gang med at etablere vindmøller og solcelleanlæg,” siger han og understreger, at klimapolitik ikke handler om, at vi skal købe os til grøn omstilling, men at det vigtigste er, hvilken politik der bliver vedtaget.

“Vi kan sagtens pege på ting, der ikke koster penge – som krav til grøn beton ved havvindmøllefundamenter og CO2-afgift på landbrug – men det er positivt, at regeringen har afsat en pose penge, de kan tage med til forhandlingerne i efteråret,” siger han.

Den grønne fond

Både DI og Dansk Erhverv peger desuden på det såkaldte grønne råderum, som dækker over en grøn fond, der blev politisk besluttet sidste år i forbindelse med den grønne skattereform og en kommende CO2-afgift for industrien.

I udspillet lægger regeringen op til at indkalde til “drøftelser” af de første milliarder i fonden, så “man bliver tvunget til at prioritere det” som Anne Højer Simonsen fra DI siger.

“Virksomhederne har brug for at kende rammerne og de konkrete muligheder. Det er både lovgivningen, støttemuligheder og hvad der ellers må være i årene frem, for faktisk at bidrage til en ambitiøs og effektiv grøn omstilling,” siger hun.

Udspillet for den grønne agenda har mødt kritik fra flere kanter, hvor bl.a. Danmarks Naturfredningsforening kaldte det “en sløj omgang” for f.eks. havmiljøet, mens oppositionspartierne SF og Enhedslisten også har kritiseret forslaget for at være uambitiøst set i lyset af den klimakrise, der udspiller sig verden over.

Flere tiltag nødvendigt

Klimarådets formand, Peter Møllgaard, har svært ved at vurdere, hvor mange penge, der bør afsættes til klima på netop finansloven.

“Men vi kan sige, at der i hvert fald er behov for flere klimapolitiske tiltag, end hvad finanslovsforslaget indeholder, hvis Danmark skal opfylde sine klimamål i 2025 og 2030,” skriver han til Børsen.

“Det er dog ikke nødvendigvis tiltag, som skal aftales i regi af finansloven. Der er f.eks. behov for væsentlige tiltag, som ikke umiddelbart kræver, at staten skal afsætte yderligere midler, men tværtimod kan give staten en indtægt. Det gælder f.eks. en afgift på landbrugets udledninger og en højere dieselafgift.”