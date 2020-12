Dyster feriebog sendte ejer hjem med grøn strategi til vognfabrik

I sengelampens skær på hotel Schumanns Gasthaus i Sydtyskland opstod for halvandet år siden en frustration, der siden er vokset til en decideret grøn sjæleomlægning af en af Vestjyllands store produktionsvirksomheder.

Ejer og direktør i tankvognsproducenten VM Tarm, Holger Ross Lauritsen, var på cykelferie med sin kone og deres to drenge. En stille, rolig, måske endda næsten begivenhedsfattig, idyllisk ferie blev forvandlet til en skelsættende hændelse i den 48-åriges hukommelse, da han en sen aften slugte de sidste passager i en af sine medbragte bøger. Det er altså også vestjyske smede, der interesserer sig for den her udfordring og tager den til sig Holger Ross Lauritsen, adm. direktør, VM Tarm

“Jeg blev simpelthen skræmt. Vi tog hjem, og det første, jeg gjorde, var at lægge en plan med ledergruppen,” fortæller den ellers rolige ejerleder.

Bogen “The Uninhabitable Earth” af forfatteren David Wallace-Wells er ca. 336 siders dystopi og håbløshed, der malende beskriver, hvordan en race af mennesker driver rovdrift på en jordklode, som hastigt bukker under for deres parasitlignende opførsel.

Til sidst er deres verden et rent mareridt sammenlignet med den oprindeligt bugnende jord, de har udnyttet uden skam. Det mindede Holger Ross Lauritsen om vores eget liv.

Nu har han sat sig for, at VM Tarm skal være verdens mest bæredygtige producent af tankvogne.

Virksomheden blev grundlagt for over 50 år siden af Holger Ross Lauritsens far. Siden 70'erne har fabrikken produceret specialbyggede tankvogne til alt fra mælke- og øltransport til vogne, der fungerer som små fabrikker og kører med eksplosiver til klippesprængninger. Virksomheden beskæftiger 230 ansatte, som årligt producerer op mod 250 tankvogne på et produktionsanlæg, der arealmæssigt svarer til tre Bilka-varehuse eller 50 Fakta-butikker.

“Vi har altid arbejdet med at producere tankvogne af en høj kvalitet. Vi laver komplet, kundetilpassede vogne, og vi har altid fokuseret på, at vores produkter skal have så lang levetid som muligt,” siger VM Tarm-ejeren, med den ene hånd på bilrattet, mens han i opsmøget lyseblå skjorte af økologisk bomuld broderet med “VM Tarm” peger på en kolos af en bygning med ni garageporte på langsiden.

Her servicerer VM Tarm hver dag kundernes gamle tankvogne. Levetiden på vognene er ifølge ham et af de vigtigste elementer i kampen om at lave det mest bæredygtige produkt.

“Vores vogne holder op mod 20 år mod en branchenorm, der måske er 10. Derudover er servicedelen blevet en stor del af vores forretning, så i dag står den for ca. en femtedel af vores omsætning,” siger tankvognsdirektøren i selskabet, der sidste år havde en bruttofortjeneste på 121,5 mio. kr.

Indtil videre bringer den grønne strategi ikke umiddelbart flere kunder i biksen, fortæller han, men virksomheden er begyndt at skilte med sine bæredygtige ambitioner. Holger Ross Lauritsen tror også på, at kundernes efterspørgsel og krav til ansvarlig produktion vil stige, mens mange af de grønne tiltag også giver en besparelse på ressourceforbruget.

Fra idéhistorie til gyllevogne

Kort efter triller hans fuldelektriske Hyundai Kona ind på parkeringspladsen til VM Tarms rødstenede administrationsbygning. Den holder ved en af to ladestandere, hvor nabopladsen er optaget af hans gamle hybridbil, Hyundai Ionic, der nu fungerer som firmabil.

Tanken om at bruge jordens ressourcer sparsomt har længe været en relativt naturlig tanke i Holger Ross Lauritsens private liv. Nu har han de seneste fem år været frontfigur i familiens livsklenodie, der må betragtes som værende en klassisk industritung produktionsvirksomhed, hvor tanken om elbiler og LED-lys ikke har ligget øverst på dagsordenen. Faktaboks CO2-udledning i VM Tarm Selskabet har ifølge energikonsulenten Scanenergi sænket sin CO2-udledning fra energiforbruget med 96 pct. Det er bl.a. sket ved at investere i energibesparende løsninger, mens VM Tarm også har købt energicertifikater. Certifikater som løsning får kritik fra flere miljøorganisationer, fordi certifikaterne ikke kan garantere produktionen af mere grøn strøm.

Industrien lå langt fra Holger Ross Lauritsens hidtidige arbejde, hvor en gennemført Ph.d. i idéhistorie normalt ville føre videre til en universitetskarriere.

“Men jeg tror alligevel, jeg kunne se en god udfordring i at overtage virksomheden. Min far har også altid været støttende omkring, at jeg havde mine egne idéer til arbejdet. Til gengæld følte jeg, at jeg havde rigtig meget at bevise, da jeg tog over,” fortæller den nye generation i den jyske tankvognsfabrikant.

Derfor gik der også et stykke tid, inden Holger Ross Lauritsen lavede de gennemgribende ændringer i virksomheden. De tog først rigtig fart med bæredygtighedsstrategien.

Den jyske idéhistoriker har ikke haft problemer med at indgyde motivation i værkstedet, efter han præsenterede bæredygtighedsstrategien, der ifølge ham er et fælles projekt gennem hele virksomheden.

Tonsvis af tiltag

F.eks. var det en produktionsmedarbejder, der gjorde Holger Ross Lauritsen opmærksom på, at der ikke måtte være palmeolie eller restprodukter fra palmeolieproduktion i det nye biobrændsel, som i dag driver al intern transport i VM Tarm – og det til en merpris af 100.000 kr. årligt i forhold til benzin, lyder det fra VM Tarm-chefen.

“Det er altså også vestjyske smede, der interesserer sig for den her udfordring og tager den til sig,” fortæller Holger Ross Lauritsen, der har skrevet kontrakt med Q8 på, at der ikke er palmeolie i VM Tarms HVO-biodiesel.

Den CO2-besparelse, man forventeligt sigter efter, når man skifter til HVO-brændstof kan nemlig gå fløjten, hvis man bruger produkter, der ellers havde haft et formål i en anden produktionskæde. Det fortæller den grønne tænketank Concito.

“Det bedste er at sikre sig, ens HVO-brændstof kommer fra rene affaldsprodukter, der ellers ikke var benyttet til noget andet. Det handler om at have den rigtige aftale med sin leverandør, men det kan alt i alt være meget svært at sikre sig. Ofte vil der skulle bruges mere landbrugsjord til at dyrke en erstattende afgrøde, for den afgrøde der er brugt til biobrændstoffet,” forklarer seniorkonsulent på transportområdet i Concito, Henrik Gudmundsson.

Tiltagene mod den grønne linje er langt fra stoppet ved biodiesel, forsikrer Holger Ross Lauritsen.

I dag er de fleste funktionærers pensionsopsparinger sat i AP Bæredygtig, der i sidste halvdel af 2020 var pensionsproduktet med absolut højest afkast, mens ansatte får 2000 kr. i lommen for at cykle eller gå til og fra arbejde 100 gange om året. Engangsservice er bandlyst internt, hvilket sparer 130.000 plastikkrus om året, og vognmanualer bliver fremover kun leveret i digital udgave – det sparer op mod 50.000 sider papir om året.

Al belysning er udskiftet til LED, hvilket første år gav en besparelse svarende til 16 parcelhuses energiforbrug, og overskudsvarmen fra fabrikken bliver genbrugt, mens selve opvarmningen af bygningerne udelukkende kommer fra solcelleenergi.

“Der er meget god signalværdi i tiltagene, men der hvor det virkelig gør en forskel på vores ressourceforbrug er, at vi producerer de absolut letteste vogne. Vi arbejder i stål med tykkelse på 2 mm. hvor standarden er 2,5-3 mm.,” fortæller Holger Ross Lauritsen.

Der er stadig lang vej igen, hvis VM Tarm ikke skal være et de facto bidrag til den selvsamme destruktion af kloden, han frygter efter sin rædselsåbenbaring for halvandet år siden.

Der bliver stadig brugt store mængder energi på de mange hundrede meter produktionslinjer, og der bliver svejset i flere hundrede ton stål og aluminium. Hans fabrik genererer over 50 mio. ton skrot årligt, mens de enorme lastvogne bliver sendt ud på vejene, hvor de tit bliver drevet af fossile brændsler, når de kører korn eller kemikalier.

Hvordan kan du modvirke den udvikling og det overforbrug, du er bange for, når du producerer transportvogne?

“Bl.a. ved at jeg producerer vogne, der har en lang levetid, og så handler det ikke kun om at sænke vores forbrug, men at arbejde mest effektivt ind i det nødvendige forbrug. Der er jo stadig brug for, at der bliver fragtet f.eks. gylle, der kan bruges i biogasanlæg, når vi taler bæredygtighed. Problemet er, hvis vi begynder at opfinde behov og produkter til at forløse dem, uden der i virkeligheden er brug for det,” siger VM Tarm-ejeren.

Hos Holger Ross Lauritsen er det altså i orden at bruge jordens ressourcer, hvis det ifølge ham gøres på en nødvendig måde. Markedsøkonomien er nemlig ledestjernen, hvis vi vil løse klimakrisen, må man forstå.

“Det, at vi har et økonomisk system, der kan fordre innovation, tror jeg, er en af de allermest effektive måder, hvorpå vi kan nå i mål med at sænke vores belastning på kloden,” siger han.

