Fynsk vandselskab arbejder med klodens begrænsninger

I godt et år har DTU arbejdet med begrebet absolut bæredygtighed. Værktøjer fra universitetet skal hjælpe virksomheder, der vil bruge metoden. Dansk vandselskab er frontløber herhjemme og oplever et mere effektivt arbejde med området

Har din virksomhed barberet 5 pct. af CO2-aftrykket af et nyt produkt eller en ny bygning? Eller måske 10 pct. af udledningen af skadelige stoffer til vandmiljøet?

Men hvor gode er de reduktioner egentlig, når man måler op imod, hvad planeten kan tåle af belastning fra mennesker?

Her kommer begrebet absolut bæredygtighed ind i billedet. Det måler bæredygtighed mod helt konkrete grænser for, hvor meget Jorden kan bære af f.eks. udledning af klimagasser eller forbrug af ferskvand.

Hvis den transition, der lige nu foregår i flere danske virksomheder, virkelig skal batte noget, skal den gå fra at være relativ som nu og til at blive absolut. Det mener en række forskere, som nu vil hjælpe danske virksomheder med at blive absolut bæredygtige.

“Bæredygtighed er egentlig i sig selv et absolut begreb. Så det er faktisk dobbeltkonfekt at sige ‘absolut bæredygtighed’,” fortæller professor Michael Zwicky Hauschild.

Han er leder af DTU’s Center for Absolut Bæredygtighed, der blev stiftet i 2022 og bl.a. forsker i at udvikle værktøjer, som virksomheder kan bruge til at gennemføre absolut bæredygtigheds-vurdering.

“Men i dag bruges begrebet bæredygtighed i høj grad relativt. Man ser på, om noget er mere bæredygtigt end noget andet. Hvis man har indført en ændring i et byggeri eller et produkt, som gør det lidt mere bæredygtigt, er det blevet lidt bedre end før. Men man ved stadig ikke, om det er absolut bæredygtigt,” forklarer professoren.

Jordens grænser går i rødt

I september blev klodens aktuelle tilstand kortlagt af forskere fra bl.a. Københavns Universitet. I en videnskabelig artikel slår de fast, at seks ud af de ni planetære grænser nu er overskredet, hvilket kan lede til dramatiske ændringer i klimaet og miljøet.

“Jorden er nu et godt stykke ude af det sikre område for menneskeheden,” konstaterer de.

Blandt de planetære grænser er bl.a. udledning af klimagasser som CO2, forbrug af ferskvand, tab af biodiversitet og forsuring af havene. Af førnævnte er de tre første grænser for længst oppe i det røde felt, mens den fjerde er snublende tæt på.

CO2-niveauet i atmosfæren satte tidligere på året rekord med 424 ppm eller milliondele, hvilket er et godt stykke over den planetære grænse på 350 ppm.

Fakta De planetære grænser Forskere arbejder med, hvor meget Jorden kan tåle fra menneskelig belastning målt mod ni forskellige områder som bl.a. udledning af klimagasser, forbrug af ferskvand, tab af biodiversitet og forsuring af havene. Ifølge forskere er seks ud af de ni planetære grænser nu overskredet, hvilket kan lede til dramatiske ændringer i klimaet og miljøet. Fra 1970 til 2014 blev 60 pct. af klodens dyreliv udryddet, mens Sydafrika og Australien kæmper med dagen, hvor der ikke er mere ferskvand i hanerne.

Hvis bæredygtighed tænkes relativt, bliver de planetære grænser ikke taget alvorligt. Og det giver en falsk følelse af grønne fremskridt. Når vi forbedrer teknologier, gør dem mere energibesparende eller bruger mere miljøvenlige materialer, har vi nemlig en tendens til at skrue forbruget i vejret.

Videnskaben kalder det for rebound effect. Hvis den nye bil kører længere på literen, eller vi køber en elbil, kører vi flere kilometer i den.

Når computere, fjernsyn og smartphones bliver mere strømbesparende, køber vi flere og bruger dem mere. Resultatet er, at det samlede forbrug stiger, selvom det enkelte produkt isoleret set er blevet mere bæredygtigt, forklarer Michael Zwicky Hauschild.

Gør bæredygtighed målbar

Nyheden om overskridelsen af seks ud af ni planetære grænser gjorde indtryk på projektchef Troels Kærgaard Bjerre fra Vandcenter Syd, der de senere år har arbejdet med absolut bæredygtighed.

Dét på trods af, at han efter mange års arbejde med bæredygtighed udmærket kender problemstillingen.

“På det personlige plan er det overvældende at skulle rumme de her udfordringer, vi står over for, og kompleksiteten af dem. Det er vanskeligt, synes jeg,” siger han.

Herhjemme har Vandcenter Syd været frontløber på at føre absolut bæredygtighed ind i virksomhedens strategi i samarbejde med netop DTU.

Universitetet har udført en vurdering af virksomheden ud fra netop de betragtninger. Og det har været en måde at oversætte verdensmålene fra FN til noget meningsfuldt, fortæller Troels Kærgaard Bjerre.

“Vi så absolut bæredygtighed som en metode til at arbejde kvantitativt med bæredygtighed på en måde, hvor vi som virksomhed får bedre forudsætninger for at sætte fingeren på de ømme punkter og omsætte det til handling,” siger han.

Skrevet ind i strategien

DTU har bl.a. hjulpet Vandcenter Syd med at evaluere virksomhedens forskellige påvirkninger fra f.eks. udledning af kvælstof og fosfor.

Tallene er blevet sammenlignet med råderum for de planetære grænser, og for hver grænse er der udregnet et såkaldt safe operating space. På den måde ved Vandcenter Syd i dag, hvor meget de kan trække på uden at karambolere med grænserne.

Absolut bæredygtighed har været en “meget væsentlig inspirationskilde” til virksomhedens strategiplan for 2020-24, fortæller projektchefen.

“Vi har allerede nu sat mål, der peger frem mod 2050, hvor vi f.eks. skal være klimaneutrale. Undervejs kan man så formulere delmål, hvor man reducerer med 10 eller 20 pct. Men vi har hele tiden de langsigtede mål for øje.”

Mindsker risiko for tunnelsyn

Arbejdet har bl.a. understreget, hvor vigtigt livscyklusanalyser (LCA) er for de store anlægsprojekter i virksomheden. Her bruges beton og tunge maskiner til at vedligeholde anlæg eksempelvis. Et nyt udviklingsprojekt skal derfor munde ud i et LCA-værktøj på projektniveau.

“Så hvis vi skal gøre det bedre, skal vi blive bedre til at måle på de enkelte anlægsprojekter. Det giver os nogle talstørrelser, så vi bedre kan træffe balancerede valg,” siger Troels Kærgaard Bjerre.

Er der en risiko for, at absolut bæredygtighed bliver en uoverskuelig opgave for en virksomhed?

“Hvis man mener det alvorligt med bæredygtighed, så skal man se det som en anledning til at kigge nysgerrigt og kritisk på sin virksomheds praksis i forhold til Jordens bæreevne. Det kan være med til at rette opmærksomheden hen, hvor det virkelig batter noget. Du slipper for at småjustere på alle mulige ting, som alligevel ikke rigtig betyder noget. Dit arbejde med bæredygtighed bliver mere effektivt,” siger Troels Kærgaard Bjerre.