Design er nøglen til grøn vækst

Vil du have en virksomhed, hvor innovationen trives og nye ideer blomstrer?

Arbejder din virksomhed med, hvordan I kan nærme jer en mere cirkulær praksis, hvor I ikke blot smider materialer ud, men genanvender?

Hvor den grønne omstilling er en indbringende motor og hvor I med netop jeres produkter er med til at skabe en grønnere og mere ansvarlig brugeradfærd?

Det er ambitiøst at sætte de mål. Og det er lige det, der er brug for.

Hvis der skal udvikles bæredygtige løsninger, skal efterspørgslen være på plads

For mens regering og myndigheder kan sætte rammer og politiske mål, er det de danske virksomheder, der skal eksekvere og levere den forandring, der skal sikre Danmarks grønne omstilling. Det er et solidt pres, indrømmet, men det er også et privilegie, for der ligger nye markedsmuligheder for de virksomheder, der træder forlæns ind i den grønne omstilling. Men selv med høje ambitioner, stålfast vilje og dygtige medarbejdere savner de fleste virksomheder, der gerne vil arbejde mere grønt, at besvare ét centralt spørgsmål: Hvordan?

Den gode nyhed er, det har danske designere et godt bud på. Ja, faktisk flere gode bud.

Design er nemlig en nøglefaktor, når det gælder fremtidens grønne vækst. Tænk blot på, at 45 pct. af verdens CO2 udledning stammer fra fremstilling af produkter. Og op imod 85 pct. af et produkts miljømæssige aftryk bliver afgjort i designfasen. Så designernes indsats er aldeles afgørende for, at vi i Danmark CO2-reduktionsmål.

Vi ser især tre opgaver som erhvervsledere og udviklingsfolk bør efterspørge hos designerne:

Hjælp til mere nytænkning i hverdagen. For at lykkes med den grønne omstilling kræves ikke alene nye højteknologiske løsninger. Virksomhederne skal omlægge arbejdsgange og -organisering, og udvikle nye produkter og nye typer services.

Denne ”hverdagsinnovation” kan styrkes markant ved at give både medarbejdere og ledere kompetencer til nytænkning. Med designtænkning kan de medarbejdere, hvis daglige jobbeskrivelse ikke er udvikling eller innovation, selv bidrage og blive inddraget i innovationsarbejdet, altså ”medarbejderdrevet innovation” – bortset fra at innovationen nu skal være grøn!

Et eksempel er virksomheden Stykka, der designer møbler ud af bæredygtige materialer og får dem produceret lokalt i Danmark, så der er minimalt spild og transport involveret.

Da coronakrisen ramte, gik ledelse og medarbejdere hurtigt sammen og opfandt en række nye produkter, skræddersyet til netop den oprørte verden, vi befandt os i. Eksempelvis designede de et skrivebord af bæredygtigt pap, der kan sendes, samles og sættes op i ethvert hjem med pludseligt opstået behov for en hjemmearbejdsplads. Det mundrette “Stay the F*** at home-table”.

Design af cirkulær forretning

I rigtig mange brancher spørger virksomhederne sig selv, hvordan deres produkter kan indgå i mere cirkulære kredsløb, hvor materialer og produkter ikke blot produceres, bruges og smides væk. Designerne kan sikre, at produkter ikke alene produceres i høj kvalitet og med lang tids holdbarhed, men også at der anvendes materialer som kan bruges igen.

I virksomheden Plus Pack (som Camilla er medejer af) producerer man emballage til mad og måltider. Her betyder arbejdet med grøn omstilling og cirkulære løsninger blandt andet, at 89 pct. af produkterne i dag er lette at genanvende efter brug, og der designes emballager i 100 pct. genanvendt plast.

Et puf

En af de mest centrale udfordringer ved den grønne omstilling er vores adfærd som forbrugere.

Det er en udfordring, som det er svært for virksomhederne at varetage alene: Hvis der skal udvikles bæredygtige løsninger, skal efterspørgslen være på plads. Og staten kommer til kort med oplysningskampagner, tilskudsordninger mv. som ikke rigtigt rykker ved adfærden i større skala.

Designere derimod kan rent faktisk ændre forbrugernes adfærd til det grønnere, bl.a. ved at tilrettelægge genbrugssystemer og -processer fra brugernes perspektiv så de bliver så intuitive og enkle at anvende som muligt: Med hjælp fra designere kan der skabes nye succesfulde startups som Too Good to Go og Eat Grim, som bygger hele deres forretning på at ændret forbrugeradfærd.

Det er også en designopgave at vende vores forbrugsmønstre, så vi i mindre grad ejer ting, vi efterfølgende skal skaffe os af med efter brug, men måske leaser, og hvor virksomhederne selv står for at genanvende moduler og udarbejder take-back systemer.

Et eksempel kan være møbelvirksomheden Skagerak, der har startet en ordning, hvor man kan sælge sine brugte møbler tilbage til Skagerak, som så renoverer og gen-sælger til nye kunder til nedsat pris. Og så har de i øvrigt oprettet et lejeprogram, hvor de sæsonbaserede møbler lejes i en periode og afleveres retur, f.eks. når bladene falder af træerne.

Så kære virksomheder (og kære regering): Design spiller en afgørende rolle i omstillingen til en grøn, cirkulær økonomi og kan være katalysator for mange af de klimaindsatser, vi alle står overfor. Det er bare at benytte de gode og stærke designkræfter, vi allerede har, og som Danmark er verdenskendt for.