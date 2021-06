Chainge leverer frugtkurve til kontorer og måltidskasser til private – det sidste stykke af vejen med cykellevering

Massiv kø, diesellastbiler, der gasser op og holder stille, og store varevogne til små pakker.

Det billede kender de fleste fra større byer, hvor mange varer skal leveres til mange mennesker og virksomheder, der bor op og ned ad hinanden.

Klimabelastningen er ofte massiv for de sidste få kilometer på en rute for at levere en vare eller pakke, når den bringes fra et centralt lager til den enkelte adresse. Derfor ser flere virksomheder nu på deres sidste såkaldte “last mile delivery” eller “lokal bylogistik”.

F.eks. arbejder Ikea med et mål om, at alle kundeleveringer skal foregå med nuludledningsløsninger inden 2025 i den del af varehuskæden, der hedder Ingka Group. Det største Ikea-franchise med en andel på 75 pct. af Ikea-butikkerne.





Vejen dertil går ved at skifte over til elektriske køretøjer. Ifølge Ikea var målet allerede opnået ved udgangen af 2020 i storbyerne Amsterdam, Los Angeles, New York, Paris og Shanghai.

Fødevaretransport

I Danmark har en virksomhed som Hørkram arbejdet med at gøre de sidste kilometer grønnere. Ifølge Dansk Initiativ for Etisk Handel (Dieh) har Hørkram bl.a. skiftet ud i bilparken, så hybridlastbiler fylder mere. Det betyder en brændstofbesparelse på 15 pct.

For halvandet år siden åbnede en ny spiller så i markedet for last mile delivery i København med Chainge, der har fokuseret på levering af måltidskasser og kontorfrugt for bl.a. Aarstiderne og Simple Feast.

“Vi har været igennem det her coronaforløb, hvor nogle af de tegninger, vi havde lavet for fremtiden, er røget i skraldespanden. Men det går godt, vi har investeret i infrastruktur, og vi forventer en god vækst,” fortæller Torben Damgaard Nielsen.

Han er medstifter af Chainge og direktør for bæredygtighed, forretningsudvikling og innovation i virksomheden, der netop har aflagt sit første regnskab.

Men startuppen er godt i gang, lyder det, og satser på at hente kapital i en investeringsrunde inden for det kommende år.

Chainge er på halvandet år vokset til mere end 50 medarbejdere, hvoraf størstedelen er deltidsansatte cykelchauffører eller cyklister, som arbejder på de i alt 40 elcykler og tre elbiler i virksomhedens transportflåde.

“Vi er gået ind, hvor der var plads i markedet på måltidskasserne og kontorfrugten, og det har vi hurtigt fået til at køre,” siger Torben Damgaard Nielsen.

“Vores næste segment er nogle andre fødevareområder, f.eks. for de store supermarkedskæder. Derfra håber vi på at kunne gå videre til pakkesegmentet, hvor der er hård konkurrence, men hvor vi vurderer, vi kan gøre en forskel med vores profil på bæredygtighed.”

Torben Damgaard Nielsen ser desuden hele markedet for levering til og internt for det offentlige som en stor mulighed.

Konkurrence med traditionen

Hvilken konkurrence oplever I?

“Det er svært at opgøre det, fordi vi er gået ind på et marked, der allerede eksisterer og er stærkt konkurrencepræget, men som også er drevet af diesel. Der har været andre budservices med eldrift, men ikke nogen, vi betragter som direkte konkurrenter til vores tilgang. Men vi forventer, at den kommer i takt med det store politiske og samfundsmæssige fokus på grøn omstilling.”

Hvad er jeres tre største udfordringer?

“Måden vi bygger os selv op på er klart den største overvejelse. Vi skal have lokaliteter rundt omkring i byen, hvor vi kan modtage varerne på mindre lagre. Men med den gentrificering, jeg ser af byerne, bliver der færre og færre steder, hvor det er muligt. Derfor er lokalitet et område, hvor vi tænker kreativt,” siger Torben Damgaard Nielsen og tilføjer:

“Vores næste udfordring er at slås med de aktører, der stadig har en dieselmentalitet og at omstille den til en grøn mentalitet. Vi oplever stadig virksomheder, som ikke har forstået, at den grønne omstilling er kommet for at blive.”

Han ser den tredje udfordring som “positiv”, forstået på den måde, at det handler om at kunne skaffe chauffører og cykler nok til den vækst, Chainge forventer. Han ønsker dog ikke at fortælle om et konkret vækstmål for virksomheden.

I de seneste måneder har især Nemlig.com men også andre fået kritik for deres forhold for chauffører. Hvordan sikrer du, at I ikke står med problematiske arbejdsforhold, selvom I arbejder med en anden type transport?

“Hovedparten af vores chauffører er timeansatte, som arbejder mellem ti og 15 timer om ugen, alt afhængig af hvordan det kan passe ind i deres liv. De fleste af vores folk er nogen, der går rigtig meget op i bæredygtighed. De er ansat på fastsatte kontrakter, og de er fuldt forsikrede ift. transporten på vores cykler.”

