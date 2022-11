Erhvervsleder: “De offentlige sektorer er vågnet”

Efter et kritiseret klimatopmøde vender virksomheder hjem med værdifulde erfaringer og kontakter. En af dem er Greenlab fra Skive

To ugers klimatopmøde i egyptiske Sharm el-Sheikh kulminerede med halvandet døgns forsinkelse søndag i en aftale, der siden er blevet bredt kritiseret for ikke at levere de nødvendige CO2-reduktioner.

Erhvervsorganisationerne Dansk Industri og Green Power Denmark har siden over for Børsen peget på, at en stor del af topmødets fremskridt i stedet er sket rundt om forhandlingslokalerne. Resultaterne er landet gennem sektoraftaler og enkeltaftaler mellem virksomheder, organisationer og myndigheder og i de kontakter, virksomheder og organisationer skaber i skyggen af de politiske forhandlinger.

En af de danske erhvervsledere på årets topmøde var Christopher Sorensen, adm. direktør i Greenlab i Skive.

“Vi tog jo ikke på klimatopmøde kun for at hygge os. Vores budskab var, at det kræver en integreret tilgang at omstille industrien – at det kræver, at man tør tænke samfundet på en helt anden måde, hvor man samler alle sektorer og skaber et sammenhængende energisystem,” opsummer han.

Bag lukkede døre

“Noget af det vigtigste, der foregår på et klimatopmøde, er ikke, hvad der foregår bag lukkede døre. Det vigtige er det, der sker, når jeg møder nogen, som sidenhen møder nogle andre. Folk er der for samarbejdet, mere end de er der for at sælge,” siger direktøren.

Greenlab er en grøn industripark, der bygger på en industriklyngemodel, der blandt andet indebærer status som regulatorisk testzone og fokus på, at energiteknologier som power-to-x også skal komme lokalområdet til gode i form af grøn vækst og nye arbejdspladser. På den baggrund var det FN-organisationen Unido, der havde inviteret Greenlab på årets topmøde som eksempel på en måde at omstille industrien.

I direktørens egne øjne var interessen for den model stor, men også på det mere generelle niveau oplevede han, at civilsamfundets del af topmødet i år nåede et nyt niveau.

Forskel fra sidste år

“Fra COP26 til COP27 oplever jeg den forskel, at alle dele af samfundet er vågnet op i dag. Sidste år var der tale om blandt andet fjernvarme og vedvarende energi, som ikke kunne vente på politisk handling. I dag er alle dele af samfundet vågnet op til dagsordenen og er støttet af deres regeringer,” siger han og henviser blandt andet til USA, der øger sit fokus på området markant i disse år.

“Det var helt anderledes at se USA være til stede i år, hvor der var en stor tilstedeværelse, også over for virksomhederne. Den amerikanske klimaudsending John Kerry og præsidentens rådgiver John Podesta var til stede og søgte inspiration hos virksomhederne. Jeg fik talt med dem om det paradigmeskifte, der er brug for,” fremhæver Christopher Sorensen.

Mange af de henvendelser, han tager med hjem, er fra netop USA, hvor flere henviser til politiske initiativer som den nylige inflationspakke og genopretningspakken “build back better” som anledningen til at søge inspiration i Danmark til energisektoren. Det er et billede på en tendens, mener han.

“Generelt er de offentlige sektorer vågnet op i højere grad end tidligere. Der er vælgere, der kræver noget af politikerne, og som har skabt handling i de offentlige sektorer rundt omkring,” siger han og peger på, at mange myndigheder har opsøgt Greenlab for at få inspiration til at strømline godkendelsesprocesser og anden bureaukrati på det grønne område.

“Myndighederne er opmærksomme på, at de kan være flaskehals for implementering af mange af løsningerne i dag. For eksempel vindmøllegodkendelser, som primært er til for at sikre, at de ikke kan skade en nabobygning. Nu skal den lovgivning mange steder i verden opdateres, så den kan understøtte den hastighed, der er nødvendig, og så den ikke kan udnyttes” vurderer han.