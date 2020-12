"De mellemstore virksomheder er lige så forvirrede som forbrugerne"

"Det irriterer mig, at det som forbruger ikke er nemmere at vælge rigtigt. Der er mange områder, hvor jeg ikke selv synes, det er ordentligt, og jeg har hverken tid eller mulighed for at lave om på det."

Sarah Hempels ellers lette, svenske stemme bliver mørkere og højere, når hun taler om bæredygtighed i sit eget forbrug. Og engagementet går igen, når hun skifter til at tale om det, hun bruger sit professionelle liv på: at gøre virksomhederne i Axcels portefølje som Danish Ship Finance og Mountain Top Industries mere bæredygtige.

"De mellemstore virksomheder er sådan set indstillet på at gøre en forskel, men de mangler ligesom os som privatpersoner rådgivning på, hvordan de vælger bedst og klogest. Hvordan gør de de rigtige ting uden tids- eller ressourcespild, og hvordan kommer de bedst i gang?", siger Sarah Hempel, der i september tiltrådte som Head of Sustainability i Axcel.

Ikke så tunge

Hun har tidligere arbejdet med bæredygtighed i nogle af de tunge danske virksomheder som Lego og senest Novozymes, og kan mærke en afgørende forskel nu, hvor hun er rykket til de mellemstore virksomheder.

"De mellemstore kan nemt blive helt tabt i bæredygtighedsbegrebet og rammeværk for grøn indsats. Det kan være rigtig svært at finde vej uden brug af meget dyre konsulenter," siger Sarah Hempel.

Den mindre og knap så toptunede bæredygtighedsstrategi i de mellemstore virksomheder kan også vise sig som en fordel på den måde, at virksomheden hurtigere kan komme i gang med grønne tiltag og ikke er så "tunge at vende som en supertanker."

Axcel forvalter igennem seks fonde kapital i størrelsesordenen 2,5 mia. euro, der er investeret i 14 forskellige selskaber. Axcel har siden xx været tilsluttet UN Global Compact, og det har betydet, at alle porteføljevirksomhederne også skulle tilslutte sig FN's bæredygtighedsprincipper.

Men ansættelsen af Sarah Hempel betyder nu et skridt op af stigen med forpligtende mål især på den grønne del af bæredygtighedsområdet.

"Det skal gennemstrømme hele vores arbejde fra sourcing og due diligence i opkøbsprocessen af virksomheder til hele ejerskabsperioden og henmod exit," siger hun.

Konkret skal Axcel til at støtte TCFD BLA BLA BLA ligesom virksomhederne skal have lavet klimaregnskaber i første omgang med en opregning af scope 1 og 2 emissioner, så der kommer et udgangspunkt for videre rapportering.

"Jeg er overbevist om, at vi også når til scope 3, men det kræver mere støtte og læring hos vores virksomheder," siger Sarah Hempel.