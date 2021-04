Selskaber skal blive skarpere til at måle deres klimabelastning, fortæller danske topchefer i en ny undersøgelse

Danske topchefer har masser af plads og motivation til at blive skarpere på at måle klimaaftrykket og rapportere om CO2-udledningen fra deres virksomheder.

Det mener størstedelen af toplederne i hvert fald selv ifølge en ny global undersøgelse fra revisions- og analysegiganten PwC, hvor 5050 direktører er interviewet.

85 pct. af danske topchefer mener her, at de skal gøre mere for at måle og rapportere deres klimaaftryk. Den ambition bliver kun delt af 39 pct. af topledere globalt. “Man kan godt skue med det andet øje og sige, at det er en katastrofe Steen Hildebrandt, professor emeritus ved Aarhus Universitet

Spørger man professor emeritus ved Aarhus Universitet og mangeårig ekspert i ledelse og bæredygtighed Steen Hildebrandt, overrasker det ham ikke, at Danmark skiller sig ud på området.

“Mit klare indtryk er, at danske virksomheder er langt i forhold til andre landes selskaber. Det betyder ikke, at vi er langt nok, og tallene her tyder på, at danske ledere forstår alvoren af det,” fortæller ledelseseksperten, der også er medlem i 2030-panelet, som rådgiver danske politikere i arbejdet med at opfylde FN's 17 verdensmål for bæredygtighed.

“Der er stadig langt igen med at indfri målene, og undersøgelsen her tegner også et billede af, at omverden måske er tøvende med at arbejde koncentreret for dem.” Faktaboks Steen Hildebrandt Er født i 1944 og afsluttede i 1976 sin ph.d. i organisationsteori. Har siden arbejdet hos en række private virksomheder, bestyrelser og foreninger. Har tidligere siddet som vismand i Det Nationale Kompetenceråd. Har skrevet et arsenal af bøger, hvor de seneste tæller “Vækst og Bæredygtighed” og “Bæredygtig Ledelse"

Politisk ambition

Syv ud af ti danske topchefer i undersøgelsen mener desuden, at regeringen bør prioritere positive klimaforandringer højt.

Globalt set kun er en tredjedel af ledere, der har den holdning.

“Jeg tror, man skal slå den sløjfe på det, at mange landes erhvervsliv har en anden form for liberal tænkning. Der hedder det, at regeringen skal blande sig uden om,” fortæller Steen Hildebrandt.

Som en del af den danske klimalov har regeringen nedsat 13 klimapartnerskaber med sektorer i dansk erhvervsliv. Det kan have en positiv indflydelse på den danske forståelse af politikernes dagsorden, vurderer Hildebrandt.

“Jeg tror, der er en gensidighed forståelse af, at regeringen har vist, den forstår alvoren og betydningen af at få erhvervslivet med. Men det tror jeg i sidste ende ligger længere tilbage end klimapartnerskaberne. Og det er vigtigt at holde fast i, hvis man vil indfri vores klimamål.” 85 pct. af danske topchefer vil ifølge PwC blive bedre til at måle deres klimabelastning

Ifølge PwC skal både virksomheder og politikere fortsat holde fokus på den globale problemstilling.

“Danmark bør ikke gå enegang, men finde løsninger på tværs af lande, så vi sikrer vores konkurrenceevne. Derfor er det helt afgørende, at Danmark styrker sit klimadiplomati i EU og arbejder på at få resten af verden med på gode klimaløsninger,” udtaler adm. direktør og Senior Partner i PwC Denmark, Mogens Nørgaard Mogensen, i en meddelelse.

Grønne penge

Syv ud af ti af de adspurgte topledere i Danmark forventer i den tråd, at de vil øge langsigtede investeringer på esg-området, der dækker over miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold.

Undersøgelsen kommer ikke nærmere ind på, hvor meget de danske virksomheder regner med at øge investeringerne i fremtiden. Men det er under alle omstændigheder et positivt billede, der tegner sig nationalt som globalt, vurderer Steen Hildebrandt.

“Man kan godt skue med det andet øje og sige, at det er en katastrofe, at fire ud af ti ikke har fattet vigtigheden af at investere i den her dagsorden. Men at vi kan sige, syv ud af ti herhjemme forstår det er meget flot, synes jeg."