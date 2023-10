Danske milliarder skal sikre Polens første havvindmøller

Med et tilsagn på at finansiere vindmølleparken Baltic Power med 7,5 mia. kr. vil Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO) sikre et dansk islæt i projektet, der skal benytte sig af Vestas-møller.

“Det er et projekt, der viser potentialet for Danmark, hvis vi får udbygget offshoreindustrien i Østersøen – eller i Nordsøen for den sags skyld,” konstaterer kommerciel direktør i Eifo Peter Boeskov.

Han lægger dels vægt på, at vindmøllerne er Vestas’ nye og rekordstore 15 MW-møller, men også på, at andre dele af leverandørkæden tager udgangspunkt i Danmark.

“Det viser, den enormt store positive indvirkning denne type projekter kan have på Danmark. Vestas i sig selv har jo 1800 danske underleverandører,” siger han, men fremhæver også, at vindmølleparkens forsikring foregår gennem Danmark.

Samlet set løber projektets finansiering op i 4,5 mia. euro, hvoraf 1 mia. kommer fra Eifo. Peter Boeskov vurderer imidlertid, at de danske leverancer til parken “langt vil overstige” 1 mia. euro.

Aftale midt i “perfekt storm”

Vestas bekræftede den forgangne uge ordren på i alt 1140 MW vindmøller af typen V236-15.0 MW til vindmølleparken Baltic Power. De er planlagt til at blive leveret i første kvartal af 2025 og skal i drift i 2026.

Investeringen falder på et tidspunkt, hvor vindindustrien ser projekter blive droppet og frygter en dominoeffekt, der kan ramme hele branchen. Det er, hvad chef for global havvindresearch i Wood Mackenzie den forgangne uge kaldte en “perfekt storm”.

Situationen rammer eksempelvis Ørsted, der i slutningen af september varslede nedskrivninger på op til 16 mia. kr., primært på baggrund af tre projekter i USA.

Den gryende krise i industrien skyldes de lange tidshorisonter, som kontrakterne inden for havvind laves på. Det betyder, at droppede projekter blev aftalt, inden omfattende prisstigninger ramte blandt andet komponenter og finansiering. Samtidig har flaskehalse præget forsyningskæderne.

“Vi er blevet meget opmærksomme på flaskehalse. På dette projekt ligger kontrakterne klar, og vi forventer, at leverandørerne kan levere tingene til tiden. Men det er naturligt, at alle store infrastrukturprojekter rummer en vis risiko for, at ting bliver forsinkede,” siger Peter Boeskov og understreger, at der derfor er indlagt en sikkerhedsmargin i planerne.

Dertil kommer, at forsyningskæderne omkring Østersøen er “velafprøvede og velkendte”.

Endelig tilbyder de polske myndigheder gode tariffer i projektet – altså relativt høje priser for den leverede el fra møllerne. Det øger sikkerheden for investeringen, påpeger Peter Boeskov.

Stiller krav om sikkerhed

Behovet for energiuafhængighed fra Rusland er væsentligt i de polske mål for havvindmøller, der tæller i alt 8-11 GW frem mod 2040. Det indebærer p.t. 10 havvindmølleparker, hvoraf Baltic Power stiler mod at blive den første.

“Nord Stream-eksplosionen har ikke spillet nogen direkte rolle, men der er ingen tvivl om, at årsagen til, at polakkerne gerne vil stille havvindmøller op, delvist er energiuafhængighed. Det er klart, at det stiller krav til øget overvågning, når man udbygger kritisk energiinfrastruktur der,” siger Peter Boeskov med henvisning til den korte afstand til den russiske enklave Kaliningrad.