Dansk solcellekæmpe henter stort trecifret millionlån fra ny fond: “Når vi investerer, skal det være kommercielt bæredygtigt og grønt på samme tid”

Danmarks Grønne Investeringsfond giver trecifret millionhjælp til energiselskabet Better Energy for at sætte fart på den grønne omstilling

Bæredygtig Eksklusivt for kunder