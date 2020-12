Dansk fermenteringskomet skiber milliardordre på grønt foder til Sydamerika: “Vi opfanger i bund og grund de gasser, der normalt bliver afbrændt i olieudvindingen"

Fra 2023 skal dansk dyrefoder med lav klimabelastning fylde maverne på sydamerikanske laks. Sådan lyder det fra Unibio, som laver proteinrigt foder ved at udnytte næringsstofferne i naturgas fra f.eks. olieindustrien.

Det er klimavenligt sammenlignet med landbrug eller at trawle havene igennem efter fisk for at skaffe protein til landbrugets dyrehold, lyder det fra adm. direktør i selskabet Henrik Busch-Larsen. Vi opfanger i bund og grund de gasser, der normalt bliver afbrændt i olieudvindingen Henrik Busch-Larsen, adm. direktør, Unibio

Han har underskrevet en femårig distributionsaftale til en værdi af over 1 mia. kr. med det chilenske selskab Blumos. Den sydamerikanske partner sælger bl.a. foder til industriel akvakultur, og ordren er Unibios absolut største kontrakt til dato. Handlen får stor betydning for selskabets videre vækst, lyder det.

“Det giver os et endnu bedre udgangspunkt, når vi skal ud at finde nye kunder og investorer. Der er taget en stor del af risikoen nu, fordi potentielle partnere kan se, at vores produkt rent faktisk fungerer i storskala,” siger han, med henvisning til at Unibio, siden virksomheden i 2001 blev stiftet af hans far på Fyn, selv har udviklet den særprægede produktionsmetode i samarbejde med DTU. Faktaboks Unibios produktion Kort fortalt fanger Unibio naturgasser som metan, der bliver udledt f.eks. ved gasafbrænding i olieindustrien. Naturgassen bliver derefter ført igennem et produktionsapparat, hvor den selv fungerer som foder for en type bakterie, der vokser ved at spise metan. På den måde udvikler bakterien sig til protein, og gennem varmebehandling får Unibio et slutprodukt i granulatform, der indeholder lige under 71 pct. protein.

Hos den grønne tænketank Concito fortæller videnskabelig rådgiver på fødevarer Torben Chrintz, at han overordnet er positiv omkring konceptet, selvom han ikke kender til de præcise forhold i Unibios produktionsmetode.

“Det er i det hele taget godt, når du kan anvende metan og CO2, der ellers måske ellers blot var udledt til atmosfæren. Samtidig er en af de store klimaudfordringer at producere mere mad på et mindre areal, og her vil protein, der med Unibios metode ikke optager areal, hjælpe godt til især ved brug som proteinfoder til dyr,” fortæller han.

Laver spritnyt anlæg

Fodervirksomheden bygger også et nyt anlæg, der får til opgave at forsyne den chilenske kunde, men selvom det logistisk og transportmæssigt ville give mening at placere anlægget i Sydamerika, kommer det ikke til at ske på grund af produktionsomkostninger.

“Vores rentabilitet afhænger af, at vi har en billig kilde til naturgas, og det finder vi hovedsageligt steder som Rusland, Nordamerika og Mellemøsten, hvor der er stor olieudvinding,” fortæller Unibio-direktøren, som mener, at placeringen af fabrikken også kan forsvares, hvis man ser på beslutningen med klimabriller.

Hos Concito bakker Torben Chrintz op og fortæller, at transporten af fødevarer generelt betyder meget lidt for det samlede klimaaftryk. Det giver mening at placere sig, hvor man har en nem adgang til det råstof, man skal bruge, så produktionen ikke udleder store mængder CO2. Fragten står måske for 5 pct. af det samlede udtryk Torben Chrintz, videnskabelig rådgiver, Concito

“Det giver mening at placere sig, hvor man har en nem adgang til det råstof, man skal bruge, så produktionen ikke udleder store mængder CO2. Fragten står måske for 5 pct. af det samlede udtryk,” vurderer han.

Henrik Busch-Larsen fortæller også, at der er en CO2-gevinst ved at udnytte olieindustriens udledninger.

“Vi opfanger i bund og grund de gasser, der normalt bliver afbrændt i olieudvindingen, og omdanner dem til en brugbar vare. På den måde reducerer vi faktisk CO2-udledningen med over halvdelen fra gasafbrændingen,” siger Henrik Busch-Larsen. Indtil videre har Unibio et andet fuldskalaanlæg, der er placeret i Rusland opført af Petrolux.

Selskabet lever af en tobenet forretningsmodel, hvor Unibio sælger licenser til teknologien bag deres produktionsmetode, så investorer selv kan opføre produktionsanlæg, mens det andet ben består af at skabe distributionsaftaler.

Sydamerikanske Blumos har det seneste år testet Unibios foderprodukt på laks, og adm. direktør i Blumos Roberto Blum kalder selv den nye handel revolutionerende.

I første omgang skal foderet kun distribueres i Chile, men der er mulighed for at udvide aftalen til Peru, Brasilien og Argentina, hvor Blumos også har selskaber.

Unibio havde sidste år et underskud på 25 mio. kr., og direktøren vil ikke kommentere, hvordan ordren påvirker bundlinjen næste år.