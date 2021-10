Planteproteiner skal spille en afgørende rolle i fremtidens fødevarer, mener Dansk Erhverv og SF og foreslår konkrete mål

Mere mad på mindre plads og flere proteiner med mindre kød er målene for SF og Dansk Erhverv, der i juli foreslog, at danske politikere fremmer grønne proteiner og plantebaserede fødevarer.

Det er nu blevet til et forslag, som SF har bragt ind i de forhandlinger om en klimaaftale for landbruget, som netop nu finder sted i Finansministeriet.

“Regeringens udspil er at fokusere på græsprotein, men så lukkes markedet for andre løsninger, og så lukker man ned for grøn vækst. Derfor vil vi gerne have en strategi med et konkret mål,” siger klimachef i Dansk Erhverv, Ulrich Bang.

Centralt i forslaget står kravet om en handlingsplan for grønne proteiner og plantebaserede fødevarer. Konkret foreslår de et mål om, at Danmark i 2030 skal producere 400.000 ton plantebaserede fødevarer og 250.000 ton industrielt fremstillede grønne proteiner.

Med plantebaserede fødevarer menes eksempelvis linser, bønner, kikærter og bioraffineret græs til dyrefoder. Grønne proteiner kan eksempel stamme fra mikroalger, svampe, mikroorganismer og fermenteringsteknikker, fremhæver de to parter bag forslaget. De peger i øvrigt på, at stamcellebaseret produktion af kød og mælk også kan blive en del af satsningen på sigt.

Nye “vindmøller”

I dag er store danske virksomheder som Novozymes og Chr. Hansen væsentlige aktører inden for området, men forslaget fremhæver også mindre virksomheder som Naturli’ Foods og Organic Plant Protein, samt en række startups som er væsentlige for en dansk styrkeposition på området.

“Det har potentialet til at være en del af det næste vindmølleeventyr. Det er noget, vi kan gøre i Danmark, som faktisk kan være med til at løse klimaproblemer for hele verden,” mener Ulrich Bang.

Hvis den danske styrkeposition skal fastholdes, kræver det imidlertid handling, mener han og peger på, at Novozymes i sidste måned eksempelvis annoncerede en investering på 2 mia. kr. i området, herunder en fabrik, der til Dansk Erhvervs ærgrelse placeres i USA.

Biofood-sektoren står allerede i dag for et bidrag til bnp på 13,5 mia. kr. og en eksport for 26,9 mia. kr. årligt, konkluderer en rapport, som HBS Economics lavede for Erhvervsministeriet i februar. Sektoren beskæftiger 6800 medarbejdere på fuld tid.

Målet om at styrke sektoren skal blandt andet nås gennem en fond, der årligt skal uddele mindst 200 mio. kr. til udvikling af området, lyder forslaget fra Dansk Erhverv og SF. Her fremhæver parterne også en fokusering af landbrugsstøtten på området, samt årlige øremærkninger i innovationsfonden og GUDP på hhv. 100 mio. kr. og 60 mio. kr., som metoder til at finansiere målene.

Naturlige produkter

Finansieringen skal sikre forskning på området, samt “fremme afsætning, eksport og uddannelse”, hedder det i forslaget.

Fokus på plantebaserede fødevarer og proteiner er imidlertid ikke nyt. Allerede sidste år lancerede Landbrug & Fødevarer, Dansk Vegetarisk Forening og tænketanken Frej sammen en strategi for plantebaseret mad. Landbrug & Fødevarer indvender imidlertid over for Børsen, at organisationen ønsker fokus på naturlige produkter frem for industriel produktion, og at udviklingen bør være markedsbaseret. Hos Dansk Erhverv er Ulrich Bang ikke i tvivl om, at markedet bevæger sig den vej.

“Novozymes investerer ikke i den størrelse, hvis de ikke mener, der er en efterspørgsel. Spørgsmålet er ikke, om der skal være vækst på området, men om Danmark skal være en del af den vækst eller ej,” siger han.