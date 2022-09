Dansk elbilselskab får kæmpeindsprøjtning fra amerikansk fond: Værdisættes til over 1 mia. kr.

Den danske softwarevirksomhed Monta bliver værdisat til over 1 mia. kr. efter en trecifret millioninvestering fra den amerikanske venturefond Energize. Nu håber virksomheden på endnu større investeringer og et ryk til USA

Markedet for elbiler vokser hastigt i hele Europa, og hvis virksomheder vil have gavn af udviklingen, bør man fokusere på at markere sig i flere lande allerede nu.

Sådan lyder det fra Casper Rasmussen, medstifter og direktør i den danske techvirksomhed Monta, der leverer software til ladestandere.

Vi har det med at blive overrasket over, hvor hurtigt det går i virkeligheden Juan Muldoon, partner, Energize

Selskabet har netop fået en kapitalindsprøjtning på 30 mio. euro, eller ca. 223 mio. kr. fra den Chicagobaserede venturefond Energize, og med investeringen bliver Monta værdisat til over 1 mia. kr. Pengene skal netop bruges på at brede den danske ladesoftware ud til seks nye markeder, hvor Østrig og stormarkedet Frankrig står først for.

Casper Rasmussen kalder investeringen en “kæmpemulighed” for virksomheden, der på to år er vokset til 120 ansatte og omsætter for ca. 1 mio. kr. om måneden.

Apps til elbiler

Selve produktet kan kort beskrives som en softwareplatform, der i øjeblikket giver 300 partnere og 60.000 brugere større fleksibilitet i deres opladninger. Det er teknologi, der kan bruges af alle typer ladestandere, og som f.eks. lader virksomhedskunder tilbyde særpriser på opladning til medarbejdere. Kunder kan bruge såkaldt smart charging, der lader bilen op, når elprisen er lav, og ladeprisen kan sættes til at følge spotprisen på el plus et tillæg på f.eks. 25 pct.

“Det er virkelig interessant i den her tid, hvor elpriserne fluktuerer helt vildt, og mange udbydere i stedet har sat en høj fastpris på ladning for at absorbere de værst tænkelige scenarier,” siger Casper Rasmussen og tilføjer, at halvdelen af investeringen skal bruges på videre produktudvikling, mens resten skal udvide forretningen.

Faktaboks Monta Stifter Casper Rasmussen er uddannet ingeniør fra DTU og har været med til at skalere det danske app-selskab Nodes, der senere blev solgt til japansk-baserede Monstar Lab. Her sad Casper Rasmussen som teknologidirektør for et hold på 800 mand, inden han i 2020 fik øjnene op for elbilbranchen. Selskabets teknologi bruges indtil videre til over 225 forskellige typer ladestandere i mere end syv markeder. Inden investeringen fra Energize har selskabet rejst ca. 20 mio. euro, eller omkring 146 mio. kr., fra investorer.

Ifølge Monta-direktøren er de amerikanske muskler særligt vigtige i en tid, hvor det danske marked for ventureinvesteringer er i opbremsning.

Den tendens bekræfter Jonathan SH. Nielsen, der er direktør i brancheforeningen for venture- og kapitalfonde Aktive ejere.

“De økonomiske udfordringer med renter og særligt inflation har gjort, at vi har set en udfladning af markedet. Men casen her bekræfter en tendens, hvor mange udenlandske fonde ser store muligheder i danske startups,” siger han.

Chicago til København

Fra Chicago forklarer Juan Muldoon, hvorfor en amerikansk venturefond med 1 mia. dollar, eller ca. 7,31 mia. kr., under forvaltning har satset på en purung dansk softwarevirksomhed. Han er partner i Energize og har mere end 10 års erfaring fra finanssektoren. Her har han bl.a. har siddet som forretningsanalytiker for storbanken J.P. Morgan.

Systematisk markedsanalyse er da også grundlaget for indsprøjtningen til Monta, lyder det.

“I Europa ser vi en årlig vækstrate i ladepunkter på omkring 34 pct. frem mod 2030, og vi forventer, at der globalt skal investeres 35 mia. dollar, ca. 256 mia. kr., i at udbrede ladeinfrastruktur globalt til samme tid. Og vi har det med at blive overrasket over, hvor hurtigt det går i virkeligheden, hvis vi ser tilbage på udviklingen af sol- og vindenergi,” siger han og tilføjer, at Monta ifølge fonden løser en af de helt store udfordringer i udbredelsen af ladeinfrastruktur.

35 mia. dollar skal investeres globalt i ladeinfrastruktur mod 2030

“Brugeroplevelsen er generelt ikke supergod. I USA har næsten alle deres egen app og betalingssystem, og vi vurderer, at der vokser et stort marked frem for at gøre brugeroplevelsen simpel og fornøjelig. Det har Monta kompetencerne til at gøre.”

Juan Muldoon og Casper Rasmussen fra Monta åbner allerede nu op for, at softwaren også skal udvides til det amerikanske marked. Ifølge Monta vil det dog kræve endnu en investering i størrelsesordenen 50 mia. euro, eller 365 mio. kr., der skal rejses på et senere tidspunkt.

“Men vi begynder så småt at dyppe tæerne,” siger Montadirektøren.