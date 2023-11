Danmark nøler med at træde ud af sort energitraktat, der beskytter fossile investeringer

Den danske regering hænger i bremsen med at træde ud af energichartertraktaten, ECT, på trods af, at regeringen allerede i april valgte at droppe arbejdet med at modernisere ECT for i stedet at træde ud af den. Dengang lød det fra klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard, at “vi har som politikere en vigtig opgave med at sætte de bedst mulige rammer for den grønne omstilling. Som energichartertraktaten ser ud nu, skaber den unødig usikkerhed om den grønne omstilling”.

Traktatens primære formål er at beskytte private udenlandske investeringer på energiområdet mellem lande, der er medunderskrivere af ECT. Traktaten har rødder tilbage til Sovjetunionens opbrud, hvor lande i Europa samt i Central- og Østeuropa ville udvikle energipotentialet og sikre energiforsyningssikkerheden. Derfor blev der i ECT nedfældet investeringsbeskyttelse, der gør stater erstatningsansvarlige, hvis de forringer investeringernes værdi. Med andre ord, tager staterne i dag klimahensyn, kan ECT bruges af investorerne til at sagsøge staterne.

95 mio. euro vil Klesch Group med brug af ECT have tilbagebetalt fra Danmark, Tyskland og EU

En beskyttelse som nu rammer Danmark, efter den udenlandske rigmand A. Gary Klesch og hans selskab Klesch Group, der bl.a. ejer Kalundborg Refinery, netop bruger ECT til at lægge sag an mod Danmark, Tyskland og EU, der ifølge Klesch Group skal tilbagebetale ca. 95 mio. euro (708,7 mio. kr.) for at have opkrævet ekstraordinær energiskat i 2022 og 2023.

Arbejder på sagen

I april lød det ellers fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, at man ville træde ud af traktaten, og at det skyldtes “bekymringer og risici for den grønne omstilling”, og at ministeriet bare manglede “samtykke fra Folketinget”.

Samtykket udebliver, da der endnu ikke er skrevet noget beslutningsforslag, som Folketinget kan stemme om, men ministeriet oplyser på baggrund af Børsens forespørgsel, at “der arbejdes for, at beslutningsforslaget behandles i første halvår af 2024”.

Misbrugt til forhaling

I DI bakker man op om udtrædelsen, fortæller Troels Ranis, branchedirektør for energi og klimapolitik:

“Men det må gerne gå lidt hurtigere, når det gælder den grønne omstilling. Men det er den rigtige beslutning at træde ud af ECT, fordi den i højere grad beskytter investeringer i fossil energi end i grønne,” siger Troels Ranis.

I Inforse-Europe, der er et internationalt netværk for bæredygtig energi, stiller sekretariatsleder Gunnar Boye Olesen sig uforstående over for den langsommelige proces.

“ ECT bliver misbrugt af olie-, gas og kulinvestorer til at forhale den grønne omstilling Gunnar Boye Olesen, sekretariatsleder, Inforse-Europe

“ECT bliver misbrugt af olie-, gas og kulinvestorer til at forhale den grønne omstilling. Derfor er det mærkeligt, hvis regeringen ikke følger op på sin beslutning fra april om at træde ud, så det kan vedtages i Folketinget,” siger Gunnar Boye Olesen, der også er politisk koordinator i miljøorganisationen Vedvarende Energi.

“Man kunne efter min vurdering have et beslutningsforslag klar til Folketinget i oktober,” siger han og tilføjer, at regeringen nu mangler et mandat til hurtigt at kunne træde kollektivt ud af ECT med andre EU-lande, hvilket EU anbefalede i begyndelsen af året.

Fakta Energichartertraktat, ECT Trådt i kraft i 1998 med 52 stater bl.a. Danmark, Jordan, Aserbajdsjan, Ungarn, Yemen, Tyskland samt EU og Det Europæiske Atomenergifællesskab som underskrivere.



Beskytter private udenlandske investeringer på energiområdet mellem ECT-landene og indeholder mekanismer, der gør det muligt for investorer at benytte voldgift ved tvister.

Beskyttelsen forpligter staterne til at behandle udenlandske investeringer ud fra principper om forudsigelighed og ikkediskrimination. ECT og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

I den uafhængige miljøorganisation Rådet for Grøn Omstilling er direktør Bjarke Møller ikke overrasket, men fortvivlet over regeringens tempo og kalder det “forbløffende”, at lovforslaget endnu ikke er fremlagt.

“Det er historien om at nøle med de afgørende beslutninger, det er rigtigt ærgerligt,” siger Bjarke Møller og tilføjer, at “det haster med at komme ud af den traktat, fordi den fossile industri kan lægge sag an mod regeringen”.

I Inforse-Europe glæder man sig dog over, at regeringen vil ud af ECT i stedet for – som først ønsket – at arbejde for en modernisering, der har været forhandlet siden 2019, og som endnu ikke er nået til en endelig godkendelse blandt medlemmerne. Af “Bidrag til samlenotet til Folketingets Europaudvalg” fra 7. november 2021 fremgår det også, at en modernisering kun “vurderes at tage større hensyn til klimamål end den oprindelige traktat”.