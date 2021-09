Ambitionerne om også at gøre klimaet centralt hjemme i det danske regeringsarbejde er ikke fulgt til dørs, mener støttepartier og organisationer

Træsålernes slag mod det polerede stengulv runger i det kraftigt oplyste lokale, da de to ministre stryger gennem døråbningen. Den ene klædt i mørkeblåt jakkesæt og slips – den anden i hvid, knælang jakke med en guldstribe over højre bryst.

I hælene på dem strømmer embedsmænd, diplomater og fotografer.

Den næste time diskuterer klimaminister Dan Jørgensen (S) og den indiske minister for energi, Raj Kumar Singh, bl.a., hvordan de to lande i fællesskab kan udbygge den vedvarende energikapacitet i Indien til 450 MW i 2030. Det svarer til den samlede målsætning for EU samme år.

Ifølge Dan Jørgensen er det en af regeringens absolut vigtigste missioner for at få markant indflydelse på verdens klima.





“Hvis vi kan påvirke nogle af verdens største drivhusgasudledere, kan effekten på klimaet være mange hundrede gange større, end hvad vi kan opnå indenfor landets grænser,” lyder argumentet fra klimaministeren under besøget i det store asiatiske land.

Den seneste rejse til Indien er et forsøg på at klare den opgave. Her har Dan Jørgensen bl.a. mødtes med fem indiske ministre for at udvikle og pleje det strategiske, grønne samarbejde landene imellem. Kort derefter fløj han til USA med samme overordnede mission.

Hjemme i det efterårskolde Danmark står samtidig en klimalov, der forpligter regeringen til at få sænket de danske udledninger med 70 pct. i 2030.

I forståelsespapiret fra 2019, der ligger til grund for regeringens arbejde, stod det klart, at klimaarbejdet nu skulle gennemsyre hele regeringens arbejde for at nå målet.



Officielt har regeringen taget historiske skridt mod at få klima forankret i centraladministrationen. F.eks. har klimaministeren for første gang fået plads i det magtfulde økonomiudvalg, hvor finansministeren er formand.

Derudover er der blevet oprettet et særskilt udvalg for grøn omstilling (GU), hvor også skatteministeren har plads.

“Det handler om at få lavet et koordineret samarbejde mellem de ministerier, der skal spille en nøglerolle,” udtalte Dan Jørgensen til Information i juli 2019 umiddelbart efter sin tiltrædelse som klimaminister.

Med andre ord har opgaven været at gøre fagministeriets fokusområde, klima, til et samlende centrum for regeringens politik.

To år og tre måneder efter, regeringen trådte til, er spørgsmålet, om den opgave er lykkedes.

Klima udenfor hjertekulen

Fra flere fløje lyder der ros til Klimaministeriets arbejde for at fremme grøn omstilling og samtidig understøtte vækst – også i udlandet. Imens lyder der også kritik: Hjemme på Christiansborg har der ikke været vilje, mod eller indflydelse til at få banet vejen for store samfundsomvæltende beslutninger.

“Regeringen er i hvert fald ikke nået til et punkt, hvor klimapolitik er en del af dna'et. På nogle punkter er det gået godt, og på andre områder har det været et langt mas med at få etableret klimabevidsthed i hele regeringen og ikke kun i Klimaministeriet,” mener Signe Munk, der er klimaordfører i Socialistisk Folkeparti.

Regeringens støttepartier har opfattelsen af, at klimaambitionerne i deres 18-sider lange forståelsespapir ikke er blevet fulgt til dørs. Her lød det, at klimaet skulle gennemsyre alle politiske beslutninger.

Rasmus Helveg Petersen, der er klimaordfører i De Radikale, fremhæver finanslovsudspillet som seneste eksempel på, at det for nuværende ikke er tilfældet.

“Jeg synes, det er en skandale, at der ikke er noget i regeringens udspil til finansloven, der hjælper os med at nå de 11 mio. ton CO2, vi mangler frem mod 2030. Hvis regeringen havde haft viljen til det, kunne der jo være gennemført nogle meget mere afgørende beslutninger. Enten vil Dan Jørgensen det ikke, og ellers må han det ikke.”

I har selv for nylig fremlagt et klimaudspil uden en finansieringsplan – hvordan er din forståelse for vanskeligheden af at planlægge og koordinere de her store politiske beslutninger med de analyseredskaber og regnemodeller, man har til rådighed?

“Det er svært, men nogle gange må det politiske gå forud for metoden. Der er fanden til forskel på at sige, at nu skal vi have en CO2-afgift, og så finder vi ud af hvordan, end at man trækker det ud og nøler med beslutningen, fordi man skal analysere alting op og ned, før man tør melde noget ud,” lyder det fra Rasmus Helveg.

Ifølge Enhedslistens klimaordfører, Søren Egge Rasmussen, er det gentagne gange støttepartierne, der skal bringe ambitiøse klimatiltag på bordet i forhandlinger.

“Man oplever en enorm modstand for at gå op i ambitionsniveau. Noget tyder på, at vanetænkning i embedsapparatet stadig er større end ønsket om håndtere klimakrisen,” siger ordføreren.



Støttepartiernes holdning møder modstand fra Dan Jørgensen. Overfor Børsen vurderer han, at han som klimaminister har mandat til at få gennemført den politik, der skal sikre opfyldelse af 2030-målsætningen.

“Vi har sammen med støttepartierne lavet en lang række aftaler, som samlet set bringer os et godt stykke mod de 70 pct., men vi er selvfølgelig ikke i mål endnu. Derfor skal vi også i det her efterår forhandle vigtig klimapolitik, herunder en aftale om CO2-fangst og lagring, som mange har efterlyst,” siger han.

Han vil ikke kommentere konkret på regeringens finanslovsudspil og den grønne skattereform, hvor andre ministerier sidder med det endegyldige ansvar. Imens fastholder han, at etableringen af Udvalget for grøn omstilling har haft markant effekt på regeringsarbejdet.

“Det vil sige, at vi langt tidligere og mere systematisk i både lovgivningsprocesserne og forberedelsen af ny politik hører hinanden om, hvordan klimapåvirkningen af politik ser ud.”

Derudover refererer han til, at regeringen i oktober 2020 fik indført procedure om, at klimapåvirkningen skal vurderes i alle politiske initiativer.

“Det er vigtigt for de beslutninger, der bliver truffet, fordi alle ministre skal tænke klimaet med ind i processen fra start, og alle ministre jo har købt 100 pct. ind på klimalovens målsætninger,” siger klimaministeren.

Komplekse forventninger

Men heller ikke Klimarådet mener, at opgaven med at gøre klima til allemandseje i regeringen er lykkedes. Senest i februar leverede rådet en samlet karakter over Danmarks klimapolitik.

“Der vurderede vi i hvert fald, at politikken ikke var tilstrækkelig. Der er sket noget siden februar, men vi mangler f.eks. stadig afklaring på landbrugsområdet. Og så mener vi godt, at man kunne melde en ambition for en ensartet drivhusgasafgift ud, mens man venter på vurderingen fra ekspertgruppen, der skal lande i slutningen af året,” fortæller Klimarådets formand Peter Møllgaard.

Ved seneste vurdering af regeringens klimaprogram lød kritikken særligt, at der mangler en samlet køreplan for at overholde klimaloven. Nu venter Klimarådet på programmet for 2022, der skal lande inden udgangen af september.

Peter Nedergaard er professor i statskundskab ved Københavns Universitet og beskæftiger sig bl.a. med klimapolitik. Han vurderer, at klimapolitikken spiller en betydelig rolle i regeringens koordinerende arbejde.

“Klimapolitikken er med i de initiativer, man tager, når det er relevant. Det vil sige, at uanset om det er økonomisk politik, erhvervspolitik eller uddannelsespolitik, er klimavinklen med. Når jeg taler med folk i centraladministrationen, kan jeg høre, at klimaet er højt prioriteret. Det har fået stigende betydning over en længere årrække,” fortæller han.

Tidligere klimakommissær samt klima- og energiminister Connie Hedegaard, der i dag er formand for den grønne tænketank Concito, mener også, at klimaarbejdet er rykket dybere ind i centraladministrationen. Men de tværgående strukturelle valg halter stadig for langt bagefter, siger hun med henvisning til både CO2-afgiften og den grønne skattereform.

“Jeg tror simpelthen, at kompleksiteten i det her er helt ekstremt svær for centraladministrationen at håndtere. Jeg tror ikke, der er tilstrækkeligt med kræfter til at få skubbet bolden frem. I hvert fald, når det handler om at få samarbejdet på tværs, når der skal laves om på f.eks. de regnemodeller, man behandler lovforslag ud fra. Det tror jeg ikke, man kan give en bestemt regering skyld for,” siger hun.



Hos Rådet for Grøn Omstilling argumenterer direktør Claus Ekman, at både Klimaministeriet og regeringen som helhed burde vise mere gåpåmod i forhold til sine oprindelige ambitioner.

“Vi ser et mismatch mellem forståelsespapirets stærke betoning af klimapolitikkens vigtighed, og så hvad der er gennemført de seneste år. Vi har set en række udspil fra regeringen, hvor det bestemt ikke er klimaet, der kommer i første række. Transportforliget er et eksempel, og det er det seneste finanslovsudspil også.”

Hvis man fløj ind fra Mars

Ser man på erhvervslivet, er aktørerne blevet taget med på råd som aldrig før, når det gælder klimapolitik. Bl.a. gennem 14 klimapartnerskaber med regeringen. Flere af landets største erhvervsorganisationer har både anerkendelse og løftede pegefingre til klimapolitikken.

Kent Damsgaard, der er direktør i brancheforeningen Forsikring & Pension, mener, at regeringen er blevet en inspirationskilde til andre landes grønne omstilling på grund af sit vækstbaserede klimafokus.

Men klima er endnu ikke blevet integreret tilstrækkeligt i al politik.

“Ambitionen er jo, at når regeringen fremlægger udspil, så har man både en økonomisk effekt, en væksteffekt, og hvad er så klimaeffekten? Og der er vi jo altså ikke nået til endnu,” mener han.

Finanssektorens klimapartnerskab vurderer, at der samlet set skal investeres op mod 600 mia. kr. i den grønne omstilling i Danmark frem mod 2030. Forsikrings- og pensionssektoren har annonceret, at man er klar til at bidrage betydeligt hertil med investeringer for 350 mia. kr.



Den store strukturelle linje med CO2-afgift og køreplan frem mod 2030 mangler stadig. Ellers bliver det udenlandske projekter, der tiltrækker finanssektorens investeringer.

“Hvis vi skal investere så massivt, som vi gerne vil, skal vi kunne se, hvor pengene skal lægges. Jo klarere og langsigtede rammer, vi får for de kommende grønne investeringer, jo bedre kan vores branche være med til at løfte opgaven,” fortæller Kent Damsgaard.

Lars Aagaard, direktør i Dansk Energi, har samme opfattelse.

“Man kan forundres over, hvor lang tid noget tager, når arbejde skal foregå på tværs af ministerier,” siger han og tilføjer:

“Hvis man fløj ind fra Mars og tog et kig på hastigheden af det klimapolitiske arbejde og sammenlignede det med ethvert tidligere år, ville man tænke, at det gik forrygende stærkt. Men når man bliver klar over den opgave, der står og lurer lige foran, så forstår man, at det ikke går hurtigt nok.”

Hos Dansk Industri fortæller klimapolitisk chef Anne Højer Simonsen, at hun oplever et ambitiøst klimaministerium, der har truffet beslutninger på sektorniveau, men stadig mangler de vidtrækkende beslutninger, der påvirker alle sektorer.

“Min opfattelse er, at der er sket noget positivt med den grønne regnemaskine i Finansministeriet. Men tempoet skal op, så vi kan få konkretiseret de beslutninger, der kommer til at påvirke hele erhvervslivet på tværs af sektorer.”

