Danfoss træder ind i særlig global klub

Selvom det hvide metal er let, har det en tung bagside at fremstille med store mængder energi. Det vil Danfoss nu gøre op med, når aluminium fremover skal indkøbes til den sønderjyske milliardkoncern, hvor det er en del af flere produkter.

Som nyt medlem af initiativet First Movers Coalition (FMC) har Danfoss sat sig endnu et mål for at sænke belastningen fra virksomhedens produktion.

For at kunne sende produkter på markedet med et lavere CO2-aftryk skal belastningen fra aluminium ned, forklarer Frances Lu, der er vice president og leder af bæredygtighed og esg hos Danfoss.

“Vi vil være en del af den første bølge, der skaber en tidlig efterspørgsel efter den teknologi, som vi skal skalere globalt for at nå målene i Paris-aftalen,” siger hun.

FMC ledes af World Economic Forum og af det amerikanske udenrigsministerium.

De svære industrier

I dag deltager 82 globale aktører og herunder danske som A.P Møller-Mærsk, Velux og Ørsted. Fælles for alle er, at de arbejder på at mindske aftrykket fra industrier, der anses som de sværeste at transformere som eksempelvis luftfart, skibsfart, cement og stål.

“ Vi har allerede i de dele af forretningen, der bruger det meste af vores aluminium, underskrevet kontrakter og er i yderligere forhandlinger Frances Lu, vice president og leder af bæredygtighed og esg, Danfoss

Alle virksomheder forpligter sig til at købe en procentdel af de mulige løsninger, der kan drive omstillingen. Også selv om det er dyrere.

I dag fylder aluminium en betydelig del af CO2-aftrykket fra materialer i to af Danfoss’ forretningssegmenter drives og klimaløsninger. Hvor meget der præcis er tale om, ønsker virksomheden ikke at sætte tal på.

Men aluminium med et lavt CO2-aftryk er en vigtig del af at nå målene, som virksomheden har forpligtet sig til gennem klimainitiativet Science Based Targets (SBTI), understreger Frances Lu.

Globalt set udleder aluminiumsindustrien, hvad der svarer til mere end 1,1 mia. ton CO2 om året eller omkring 2 pct. af de globale emissioner. Tilslutningen til FMC betyder, at 10 pct. af Danfoss’ forbrug af primært aluminium senest i 2030 skal have en udledning af CO2 så tæt på nul som muligt.

Hvor meget aluminium til jeres produktion har i dag et lavt CO2-aftryk?

“Før vi gik i gang med arbejdet, var det nok tæt på ingenting,” siger Frances Lu.

Aftaler på plads

De seneste år har utallige virksomheder verden over præsenteret høje ambitioner inden for bæredygtighed i løbet af de kommende årtier. Hos Danfoss har det Ifølge Frances Lu været afgørende at have en plan på plads for at nå en forpligtelse, inden den bliver indgået. Derfor har det også været vigtigt at få aftaler hurtigt på plads.

“Vi har allerede i de dele af forretningen, der bruger det meste af vores aluminium, underskrevet kontrakter og er i yderligere forhandlinger om aluminium med et lavt CO2-aftryk. Vi er fortrøstningsfulde i forhold til at nå målet før 2030,” siger hun.

Fakta Danfoss’ klimaambitioner Har forpligtet sig til at opnå CO2-neutralitet i den globale drift i scope 1 og 2, altså aftryk fra aktiviteter, som virksomheden kontrollerer, inden 2030. I værdikæden, scope 3, skal udledningen være sænket med 15 pct. inden 2030. Målene er valideret af Science Based Targets. I 2022 reducerede Danfoss scope 1 og 2 med 7 pct. samtidig med en organisk vækst på 15 pct. Kilde: Danfoss

Hvordan skal I nå målet?

“Det er først og fremmest ved at samarbejde med virksomhederne i First Movers Coalition og ved at betale en merpris for at skabe et marked og på en måde skalere den teknologi, der er brug for, for at sænke udledningen fra produktion fra aluminium, som vi indkøber. Vi forventer i løbet af kort tid at se mere konkurrencedygtige priser i takt med, at markedet vokser.”

Hvor meget er merprisen på?

“Det kan jeg ikke udtale mig om. Vi er ikke gået ind i FMC med et særligt budget, men vi har set på, om det er vigtigt for os og vores kunder, om vi kan gøre det på en intelligent og omkostningseffektiv måde, og om vi kan forpligte os til at betale en merpris. Og svarene på alle de spørgsmål var ja,” siger Frances Lu og vurderer, at der kommer resultater fra kontrakterne allerede til næste år.