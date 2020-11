Sinatur går forrest som CO2-neutral hotelkæde

Sinatur Hotel & Konference har udarbejdet et klimaregnskab, som dokumenterer selskabets udledninger for 2019. Samtidig erklærer hotelkæden med i alt seks hoteller, at de bliver CO2-neutrale i år og i 2030 har et mål om at være CO2-positive.

“Den største øjenåbner ved at lave regnskabet er, hvor langt vi faktisk var, når det kom til egne udledninger og eget energiforbrug. Men når vi kommer til den tredje kategori af udledninger, scope 3, så kan vi se, der fortsat ligger en kæmpe belastning,” siger Kari Brandsgård, der er direktør for Haraldskær Sinatur Hotel & Konference.

Hun har sammen med direktør, Claus Nielsen, fra Frederiksdal Sinatur Hotel & Konference stået for arbejdet med at indsamle data til klimaregnskabet. Det har taget i alt ti måneder at få overblikket, som et konsulentbureau har udarbejdet regnskabet ud fra. Endelig har EY verificeret fremgangsmetoden. Tilsammen har det været en udgift på 150.000 kr. for hotelkæden, der omsatte for 170 mio. kr. i 2019.

“Det har været en stor udfordring at indsamle data på CO2-aftrykket lige fra sko til typer af træ og certificeringer. Vi er nået langt, men vi er langt fra i mål,” siger Kari Brandsgård.

Klimaregnskabet fra Sinatur Hotel & Konference viser et samlet klimaaftryk på 6324 ton CO2. Udledningerne bliver delvist opvejet af, at Sinatur nu køber el med oprindelsescertifikater fra vindenergi, ligesom hotelkædens egen skov optager 606 ton CO2. Det svarer i alt til godt 15 pct., mens resten af CO2-udledningen fra Sinatur gøres neutral ved at købe CO2-kompensation for 5368 ton svarende til 84,8 pct. af det samlede CO2-aftryk.

Fremadrettet ligger det store arbejde i at gøre udledningerne mindre i især scope 3, dvs. udledninger i leverandørkæden. Det skal f.eks. ske ved, at samarbejdet med leverandørerne ændres, så der f.eks. ikke leveres varer på daglig basis, men ugentlig basis, og antallet af kørte kilometer dermed nedsættes.

En anden ting er at arbejde efter udelukkende at bruge lokale råvarer.

Det var vigtigt for Sinatur Hotel & Konference at blive CO2-neutrale med det samme, selvom det betyder, at langt størstedelen af neutraliteten er skaffet ved hjælp af køb af kompensation i et affaldsprojekt i Indien.

I diskussionen af klimaregnskaber er der vidt forskellige holdninger til, i hvor høj grad virksomheder bør benytte sig af kompensation. Nogle ser det som et nødvendigt skridt mod neutralitet, og andre vurderer, at det kan blive en sovepude, som hindrer en egentlig strategi.

“Der er ikke nogen tommelfingerregel for, hvornår andelen af offsetting er for høj,” siger Helena Barton, der er partner i Deloitte og udarbejder klimaregnskaber.

Hun kommer med en generel vurdering af CO2-kompensation:

“Når man vælger at kompensere en høj grad af ens udledninger gennem offsetting, skal man være opmærksom på, at mange kan vurdere det som en nem smutvej. Man skal holde sig for øje, at offsetting ikke er løsningen, der reducerer ens udledninger, men at hvis man vælger dem, så bør man også have en klar plan for reduktionerne fremadrettet. Offsetting er noget, man kan bruge som en sidste udvej for at komme helt i mål, efter man har gjort sit allerbedste for at nedbringe egne udledninger.”

Ifølge Kari Brandsgård fra Sinatur skal offsetting-andelen nedbringes ved en detaljeret strategi.

Hotelkæden har en ambition om at blive klimapositive i 2030. Hvordan det skal ske, og hvordan kompensationsforholdet skal ændres, skal besluttes som samlet strategi af ledergruppen inden årsskiftet.

Brancheorganisationen Horesta ser Sinaturs arbejde som enestående, men forventer at mange flere vil følge trop allerede næste år med klimaregnskaber. Den internationale hotelmærkningsordning Green Key, som blandt andet Sinatur har opnået certificering fra, er på vej med at klimaregnskaber er en obligatorisk del for at opnå mærkningen. Det vil formentlig drive flere hoteller i den retning, vurderer Mikal Holt Jensen, miljøchef i Horesta.

losc@borsen.dk