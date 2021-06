Færre rejser og ophold på hoteller har gjort indhug i virksomheders CO2-aftryk. Det nye niveau skal holdes, og platform sætter konkrete tal på hotellers udledning

Coronakrisen har i mere end et år sænket antallet af afgange i lufthavne verden over, mens ansatte er blevet hjemme i stedet for at mødes til konferencer eller andre begivenheder, hvor en hotelovernatning eller flere har været nødvendigt.

Det har betydet en betydelig nedgang for flere virksomheder, når der zoomes ind på CO2-regnskabet. Flere taler om en ny normal som revisionshuset EY, hvor niveauet af flyrejser i fremtiden skal holdes som under corona for at nå selskabets klimamål.

Lige nu lægger virksomheder de kommende strategier og målsætninger, der skal sikre, at rejser og overnatninger fremover holdes på et lavere niveau.

“Man kigger på, hvordan man kan fastholde reduktionen,” siger Anne Mette Berg, der er general manager hos Danish Business Travel Association, som repræsenterer indkøbere hos de 50 største virksomheder i Danmark. Selvom de har Svanemærket og andre certifikater, kan der være 50 pct. forskel på deres CO2-aftryk René Jacobsen, adm. direktør, Klimascore.com

Det er i den virkelighed, at platformen Klimascore for hotel- og konferenceindustrien håber at kunne spille en aktiv rolle. Ifølge adm. direktør og stifter René Jacobsen er det i dag ikke muligt at gennemskue, hvorvidt ét hotel er mere klimavenligt end et andet, da ingen i dag strukturerer dataet.

“Vi har indhentet data fra 40 hoteller nu, og selvom de har Svanemærket og andre certifikater, kan der være 50 pct. forskel på deres CO2-aftryk. Der er ret store CO2-besparelser for virksomhederne,” siger han og peger på, at en virksomhed med over 200.000 overnatninger på et år kan spare udledning svarende til en stor fabrik.

Klimascore giver hoteller og konferencecentre en score baseret på stedets CO2-data, som er dokumenteret med f.eks. energiafregninger, affaldsrapporter, antallet af ladestandere til elbiler eller produktion af egen energi med f.eks. vindmøller. Data er valideret af klimaeksperter fra DTU, mens Concitos klimadatabase for fødevarer også er en del af regnestykket.

Kan rykke branchen

Her er seniorkonsulent Henrik Gudmundsson positiv over det strukturerede overblik med klimascoren og mener, at de danske virksomheder kan være med til at rykke branchen, selvom det store træk ligger på flyrejserne.

“Det bedste vil være at lægge konferencer i Danmark og ikke på Barbados. Men vi har nogle af verdens førende bæredygtige virksomheder, og hvis de ikke kun kigger på produktion og forsyningskæder, men også på deres konference og efteruddannelse og stiller klimakrav der, så kan det være med til at rykke noget,” siger han. 40 hoteller har leveret data til Klimascore

Hos hotelkæden Radisson, der opererer over 1500 hoteller verden over, oplever Ole Sorang, marketingdirektør for Nord- og Vesteuropa, at virksomhederne de seneste 12 måneder er blevet mere skarpe på deres krav, når det kommer til klima og miljø.

“Det har været en smule vagt, men nu er vi kommet dertil, at hvis vi ikke kan dokumentere over for forretningssegmentet i en langt højere detaljegrad end tidligere, så bliver vi ikke valgt,” siger han. Faktaboks Klimapris Rejseportalen Momondo og Klimascore uddeler i juni en klimapris, der skal sætte fokus på Danmarks mest grønne hoteller og baserer sig på datagrundlag fra Klimascore. Prisen gives til de hoteller og konferencecentre, der har den lavest dokumenterede CO2-udledning pr. hotelgæst i Danmark og i danske regioner.

Det samme sker for indkøb fra stat, regioner og kommuner, hvor specifikationen stiller krav til dokumentation af CO2. Udfordringen er at få en fællesnævner, og det kan et initiativ som Klimascoren være med til at skabe, mener Ole Sorang.

“Det kan være super svært, hvor man skal starte, hvis man gerne vil være bæredygtig. Når man får en fællesnævner, finder man ud af, hvor man står.”

Flere hoteller melder sig i øjeblikket til Klimascore i forbindelse med en pris, som Momondo står bag. Og René Jacobsen håber, at platformen om et år er udbredt til hele den danske branche. Herfra skal den videre ud i verden.

“Hoteller kan forbedre egen forretning, både styrke bundlinjen, men også CO2. Vi forventer, at virksomhederne begynder at tage det med, når de vælger leverandører. Vi kigger på Norden og partnere fra Californien.”