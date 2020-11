Arlas store tørn: Henter CO2-tal fra 9800 landmænd

Hvad er de største udfordringer ved jeres klimarapportering?

“Vi har ud fra vores klimamål valgt, at vi regner klimabelastningen fra samtlige af vores landmænd med. Det er en kæmpe opgave at lave så stort et datagrundlag, men det er altafgørende på den lange bane. Det er også svært at sikre sig, at vi regner med de rigtige tal, derfor bruger vi mange ressourcer på at få eksterne virksomheder til at vurdere og verificere vores tal. Og så er det en udfordring, at der mangler en international metode til at udregne CO2-optaget i planter. Det ville være en fordel for vores landmænd, så det arbejder vi på at fremme. Og vi bruger en del ressourcer på at få kontrolleret og valideret vores data eksternt, så vi ikke kun sidder og roder med det selv.”

Bæredygtighed skal også sikre, at man kan sælge mere eller få en merpris for varen Hanne Søndergaard, chef for csr og marketing, Arla Foods

Hvordan skal I lykkes at blive klimaneutrale i 2050, når I lever af animalske produkter?

“Vi skal arbejde gennem hele organisationen på det mål. Der er selvfølgelig en kæmpe opgave hos landmændene, der leverer store mængder data fra deres gårde. Det handler om at nedbringe CO2 fra foder og energiforbrug, mens de hele tiden finder nye løsninger til at optimere driften. Hos os selv på mejerierne arbejder vi også med at energioptimere, og vi arbejder mod kun at bruge genanvendt plastik som emballage. Vi mener, det er et realistisk mål.”

Hvordan tjekker Arla konkret klimabelastningen fra sine landmænd?

“Alle vores over 9700 landmænd sender hver en stor mængde data ind til os om deres bedrift. Så kommer der en ekstern rådgiver ud på hver enkelt gård og laver et klimatjek med landmanden. Her bruger de så de data, som landmanden har sendt ind, til at finde ud af præcis hvor det giver mest mening at sætte ind for at spare CO2 på den enkelte bedrift. Vi regner med at have lavet fysisk klimatjek ved alle landmænd i slutningen af første kvartal 2021.”

Viser arbejdet med CO2-besparelser sig positivt på bundlinjen?

“Det er en investering. Vi kan se, at vores kunder og forbrugerne efterspørger, at der bliver arbejdet på klimadagsordenen. Landmændene skal også kunne se, at der er et kommercielt incitament i det her arbejde, ellers får vi dem ikke med, men det tager de allerede rigtig godt imod. Bæredygtighed skal også sikre, at man kan sælge mere eller få en merpris for varen.”

frvi@borsen.dk