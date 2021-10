Byggeriets bæredygtighedseksperter er blevet en mangelvare efter en markant stigning i antallet af certificeret bæredygtige bygninger

Siden den første danske bygning blev certificeret efter den tyske DGNB-standard i 2012, har 111 bygninger fået stemplet, der skal borge for bygningens kvalitet, herunder dens klimaaftryk. Men efterspørgslen stiger nu så hurtigt, at de næste 360 projekter allerede ligger i støbeskeen til de næste tre år, viser tal fra Green Building Council Denmark, der udsteder de danske certificeringer.

“Det er en fantastisk ketchupeffekt, vi ser nu. Det giver udfordringer i branchen, men der er rigtig meget bevægelse i gang, så jeg tror også på, at det bliver adresseret,” siger direktør i organisationen, Mette Qvist.

Hun medgiver samtidig, at ketchupeffekten har givet længere ventetid på certificeringer, end det normalt er tilfældet, fordi også Green Building Council skal rekruttere ombejlede specialister.

Faktaboks DGNB-certificering Det mest udbredte certifikat til bæredygtigt byggeri herhjemme er det tyske DGNB-mærke, der certificeres af Green Building Council Denmark. Ud over miljø certificerer DGNB bl.a. byggeprocessen og byggeriets økonomiske, sociale og tekniske kvalitet, samt områdets kvalitet.



Særligt hos landets rådgivende ingeniører er bæredygtighedsafdelingerne sat under pres. For selv om DGNB kun er én blandt flere standarder for bæredygtighed i byggeriet, er den i dag den mest udbredte. Desuden strækker den dramatisk øgede efterspørgsel sig også til andre dele af bæredygtighedsarbejdet.

“Vi ser en markant og tydelig tendens til en langt større efterspørgsel, både når det gælder bæredygtigt byggeri og infrastruktur. Det er en stigning, der for alvor har taget fart det sidste år,” siger vicedirektør for byggeri i rådgivervirksomheden Cowi, Annette Andersen.

“Vi ansætter rigtig mange nye medarbejdere med bæredygtighed som speciale for tiden, og vi kan mærke, at der er rift om at få fat i dem,” siger hun.

Samme tendens ser andre rådgivere, såsom konkurrenterne i Rambøll og Sweco. Alle tre virksomheder fortæller, at de rekrutterer nye medarbejdere med bæredygtighedskompetencer i højt tempo, og at manglen på dem begynder at vise sig i dag.

“Der bliver i forvejen løbet rigtig stærkt i hele branchen, så det er vigtigt for os at have styr på rekrutteringen. Det er en vigtig investering for os fremadrettet,” siger Christine Collin, der er teamleder for Bæredygtighed, Energi og Indeklima i Sweco Byggeri.

Siden hun begyndte i Sweco, er hendes team i begyndelsen af 2021 gået fra 10 til 22 medarbejdere. Inden 2023 har hun et mål om at have rekrutteret yderligere 20.

Efteruddanner og ansætter

De mange nye medarbejdere er ofte mere eller mindre nyuddannede, men flere af virksomhederne påpeger, at de udover at ansætte nyuddannede har brug for erfarne kræfter i de hurtigt voksende afdelinger.

“Det ligger næsten i områdets natur, at der sidder ingen med 30 års erfaring i det, så vi tager mange ind fra universiteterne. De er dygtige, og vi kæmper også med andre virksomheder om at tiltrække dem,” siger global direktør for byggeri i Rambøll, Søren Brøndum.

“De unge vil gerne arbejde med bæredygtighed og søger ind hos os på grund af det. Det ligger i vores dna, at vi arbejder med at gøre samfundet bedre og mere bæredygtigt, og det responderer de på,” fortsætter han.

For at følge med efterspørgslen er alle tre virksomheder i gang med at udbrede kompetencerne til at arbejde med bæredygtighed til medarbejdere uden for de dedikerede bæredygtighedsafdelinger. Det gælder både hos rådgiverne og hos entreprenører som Enemærke & Petersen.

“Når man byder på opgaver eller er i dialog, skal man kunne fremvise nogle cv’er med certificeringserfaring i dag. Lige nu har vi uddannet en så stor pulje af vores folk, at vi kan klare det, men vi kan nok komme i bekneb over de kommende år, især fordi det kun er Green Building Council, der udbyder et DGNB-kursus, og der er ventetiden allerede lang,” påpeger Peder Johansen, direktør for strategi, PR og forretningsudvikling.

