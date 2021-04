Produktionsfirmaet Ole Almeborg, der producerer palleløftere, fik ti anbefalinger til at blive mere grøn. Firmaet er i fuld gang

“Den var jo spændende!” konstaterer ejerleder Michael Almeborg om den rapport, der for et år siden landede på hans skrivebord. “Det var alt lige fra at skifte til LED-lys til at sætte solceller på taget til at skifte maskiner ude i produktionen.”

Ejerlederen, der er anden generation i familiefirmaet Ole Almeborg, havde via det lokale initiativ Bæredygtig Bundlinje Bornholm fået tilskud til en screening af virksomheden, der producerer transportredskaber, f.eks. palleløftere til bl.a. medicinal- og fødevareindustrien. Rapporten indeholdt en liste med ti anbefalinger til, hvordan virksomheden kunne blive grønnere.

10 anbefalinger til grøn omstilling fik Ole Almeborg fra Niras' screening

Grøn omstilling er ellers ikke noget, der traditionelt har fyldt i Ole Almeborgs produktionshaller, hvor laserskærere og svejsearbejdere larmer om kap med P4 Bornholm. Men Michael Almeborg, der i 2007 overtog firmaet fra sin far, ville gerne den vej. Dels fordi den 55-årige ejerleder vil gøre noget godt for sine børn og børnebørn. Men også fordi flere kunder har varslet, at de inden længe vil stille krav om grønne regnskaber.

“De vifter med et flag og siger: Nu har I tre til fire år til at komme ind på det her. Ellers er I ude som leverandører,” fortæller Michael Almeborg, der erkender, at han i starten var skeptisk over for opgaven.

Overblik Bæredygtighed som konkurrencefordel: Michael Almeborg ser også en potentiel konkurrencefordel i, at hans virksomhed bliver kendt for at arbejde med bæredygtighed. “Står en kunde og skal vælge mellem os og en konkurrent, er det måske det, der gør, at det tipper over,” siger han. Ole Almeborg bød f.eks. for nylig ind på en opgave om at producere rustfri stålvogne til Rigshospitalet til transport af linned, medicin o.l. Ole Almeborg leverede også den slags vogne i 2011, men der var nu brug for, at de blev redesignet. Her foreslog virksomheden at genbruge materialerne fra de gamle vogne. “Vi vandt ordren,” fortæller Michael Almeborg, der forventer at netop offentlige kunder inden længe vil blive pålagt, at samarbejde med leverandører, der kan fremvise grønne handlingsplaner eller regnskaber. Den sidste del håber han at lære mere om som en af 50 pilotdeltagere i Dansk Industris forløb 'Klimaklar SMV', der netop er gået i gang.

“Jeg tror ofte, at når man som chef ser på det her med grøn omstilling, så tænker man: Ej shit mand, det er bare mere arbejde.”

Men da han læste anbefalingerne så han, at meget af det var “sund fornuft”. En af anbefalingerne var bl.a. at skifte alle lysstofrør til LED, en investering på 300.000 kr., som resulterede i en årlig strømbesparelse på 65.000 kr.

“Man behøver ikke at have gået så længe i skole for at regne ud, at i løbet af fire-fem år, så er den hjemme,” siger han.

Lavthængende frugt

Ifølge Steffen Wissing, chefkonsulent ved ingeniørvirksomheden Niras, der samarbejder med Bæredygtig Bundlinje Bornholm om at screene virksomhederne, prioriteres anbefalingerne, så de tiltag, som giver mest bæredygtighed for pengene, står øverst.

Så sparer vi nogle penge på de “lavthængende frugter” Michael Almeborg, ejerleder, Ole Almeborg

Da han startede projektet med Ole Almeborg, var firmaet i gang med at etablere et større solcelleanlæg på marken ved siden af fabrikken. Her anbefalede Steffen Wissing at sætte projektet på pause for i stedet at starte med nogle af de tiltag, der havde kortere tilbagebetaling og større grøn gevinst. Denne tilgang gør, ifølge Michael Almeborg, at omstillingen langt hen ad vejen kan finansiere sig selv:

“Så sparer vi nogle penge på de “lavthængende frugter”, som vi så kan bruge der, hvor der ikke er en ligeså stor økonomisk gevinst.”

Får på vej

Ud over LED-projektet planlægger Michael Almeborg at udskifte firmaets oliefyr med varmepumper, ligesom han er begyndt at tænke bæredygtighed ind, når han køber nye maskiner. F.eks. investerede han for nylig 7 mio. kr. i tre nye maskiner, der bruger mindre energi og sparer ham op til 25.000 kr. i el om måneden.

Faktaboks Gode råd til grøn omstilling i smv’er Michael Almeborgs råd er at få hjælp udefra, f.eks. hos din lokale pendant til Business Center Bornholm; at involvere hele virksomheden; at få det sat i system. Hos Ole Almeborg følger ledergruppen f.eks. op på, den grønne omstilling på det månedlige ledermøde. Steffen Wissings råd er at fokusere på de grønne tiltag, som har betydning for kunderne; få hjælp til at skabe overblik og prioritere; at arbejde systematisk med løbende forbedringer, både økonomiske og grønne.

Ikke bare i firmaet men også i smv-lederens sindelag er der sket en omstilling, ifølge Steffen Wissing: “Det her har han jo købt 100 pct. ind på.”

Helt hippie er ejerlederen dog ikke blevet. En af anbefalingerne lød på at plante blomster på Ole Almeborgs græsplæner for at styrke biodiversiteten.

“Det gider jeg ikke,” fastslog Michael Almeborg. I stedet har han inviteret en lokal landmands får til at komme og agere naturlige “græsslåmaskiner”. Fårene ankommer i næste uge.