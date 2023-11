Biden dropper COP28

Paven deltager, Kong Charles deltager, statsledere fra 140 lande deltager, og selv Syriens præsident Bashar al-Assad er inviteret. Men når hele verden på FN’s klimatopmøde, COP28, i denne uge skal forsøge at blive enige om tiltag, der kan redde planeten, bliver det uden den amerikanske præsident Joe Biden.

Det oplyser en talsperson for præsidenten ifølge flere internationale medier, efter at The New York Times natten til mandag først bragte nyheden.

Dermed deltager ingen af statsoverhovederne fra de to lande, der i absolutte tal udleder flest drivhusgasser – USA og Kina.

John Nordbo, der er klimarådgiver ved den humanitære organisation Care, ærgrer sig over signalværdien, men han forbliver optimistisk om chancerne for at opnå et politisk resultat ved topmødet.

“Selvfølgelig er det et signal i forhold til resten af verden, at de her to supermagter ikke stiller op med deres øverste ledere, men på den anden side, så betyder det nok ikke så meget i forhold til de reelle forhandlinger,” siger John Nordbo.

“ Det plejer alligevel at være sådan, at de har et supertæt program, som ikke rigtig tillader, at de gør meget andet end at holde en tale John Nordbo, klimarådgiver, Care

Han deltager selv i COP28 og sidder i flyet på vej mod afgang, da Børsen ringer. Hans analyse er, at det alligevel ikke er Joe Biden og Xi Jinping, der lander aftalerne, men i stedet deres arméer af forhandlere, som deltager ved topmødet.

“Når de her herrer deltager, så plejer det alligevel at være sådan, at de har et supertæt program, som ikke rigtig tillader, at de gør meget andet end at holde en tale og sprede noget opmærksomhed,” siger John Nordbo.

Årsagen til Joe Bidens udeblivelse skal ifølge The New York Times formentlig findes i krigen mellem Israel og Hamas, hvor præsidenten de seneste uger har arbejdet på at gennemtrumfe en våbenhvile. I hans fravær bliver USA navnlig repræsenteret ved landets tidligere udenrigsminister og præsidentkandidat John Kerry, som er Joe Bidens særlige udsendte inden for klimapolitik.

Da Joe Biden deltog ved COP26 i Glasgow i 2021, langede han ud efter Kinas Xi Jinping og Ruslands Vladimir Putin for deres manglende deltagelse, og han satte bl.a. spørgsmålstegn ved deres lederevner. Arkivfoto: Pool/Reuters/Ritzau Scanpix

John Nordbo kalder John Kerrys klimaindsats over årene “svingende”, men han tror alligevel på resultater i år. Han peger konkret på et forslag, der går på, at verden samlet set skal forpligte sig til at tredoble kapaciteten af vedvarende energi frem mod 2030.

“Det har rigtig god chance for at blive til et mål. Og så er der rigtig hårde forhandlinger om udfasning af fossil energi, hvor det er sværere at gætte, hvor de lander henne,” siger John Nordbo.

“Jeg er optimist i forhold til, at der bliver lavet nogle aftaler – helt sikkert. Forhandlingerne bliver hårdere og hårdere, men jeg tror, vi får noget ud af det,” siger han videre.

Skosede Kina og Rusland for udeblivelse

Det er første gang i Joe Bidens regeringstid, at han ikke deltager i et COP-topmøde. Han var til stede ved COP27 i Sharm el-Sheikh i 2022 og COP26 i Glasgow i 2021.

Hans udeblivelse sker på trods af, at han selv tidligere har kritiseret sine modparter for deres fravær.

Ved COP26 i Glasgow i 2021 skosede han både Kinas præsident Xi Jinping og Ruslands præsident Vladimir Putin for at vende ryggen til et “gigantisk problem”.

“Hvordan kan man gøre det og stadig hævde sig nogen form for lederansvar?” sagde han dengang.

I år tager Joe Biden i stedet imod Angolas præsident Joao Manuel Goncalves Lourenco på COP28’s åbningsdag. Og så skal han ifølge The Guardian deltage i den årlige tænding af et juletræ foran Det Hvide Hus.

John Kerry, tidligere amerikansk udenrigsminister og præsidentkandidat, agerer Joe Bidens særlige udsendte, når det kommer til global klimapolitik. Arkivfoto: Carlos Barria/Reuters/Ritzau Scanpix

Over 70.000 mennesker ventes at deltage i COP28, der løber af stablen i Dubai fra på torsdag den 30. november og slutter tirsdag den 12. december.

Fire danske ministre deltager ifølge Altinget: Statsminister Mette Frederiksen (S), udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M), klimaminister Lars Aagaard (M) og minister for global klimapolitik Dan Jørgensen (S).

Det store mål ved topmødet er at indføre verdensomspændende tiltag mod klimaforandringer, som kan bidrage til at opnå målsætningen i Paris-aftalen fra COP 21 fra 2015.

Den lyder konkret, at klodens temperatur skal begrænses til 1,5 grader over niveauet før den industrielle revolution.