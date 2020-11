Virksomheder spændte på grøn indkøbsplan: “Vi har endnu ikke set, at bæredygtighed har gjort forskellen på, om det var den ene eller anden leverandør, der vandt et udbud”

Regeringens udspil til en grøn indkøbsstrategi til i alt 380 mia. kr. bliver taget godt imod hos store leverandører til den offentlige sektor. Regningen skal dog placeres rigtigt

Den nye indkøbsstrategi for staten bliver taget godt imod hos nogle af de store leverandører til den offentlige sektor. Prisen skal ikke længere være det tungeste argument, når det offentlige i fremtiden skal vælge leverandører til at løse opgaver i samfundet, gjorde finansminister Nicolai Wammen (S) klart, da han for nylig lancerede strategien, der skal sikre, at grønne valg bliver obligatoriske.

Bæredygtighed er så småt blevet et parameter i udbuddene, vurderer Henrik Luxhøj, adm. direktør for tekstilservicevirksomheden Berendsen Danmark, der bl.a. udlejer linned, håndklæder, arbejdstøj og har vaskeriservice.

Gør endnu ikke forskellen

“Det er ret nyt, og vi har endnu ikke set, at bæredygtighed har gjort forskellen på, om det var den ene eller anden leverandør, der vandt et udbud,” siger han.

Derfor er det vigtigt med en retningspil fra regeringen, mener han. Berendsen Danmark lægger i dag pres på sine leverandører for at levere bæredygtige tekstiler med forskellige miljømærker, mens genbrug af tekstiler også er på dagsordenen.

Udfordringen i dagens udbud er ifølge Luxhøj, at det kan være svært for de offentlige indkøbere at gennemskue grønne løsninger.

“Jeg håber, at man kan komme videre og definere en rangliste i forhold til at få rangeret de forskellige certificeringer og materialer. Så bliver det mere objektivt, hvor parametrene for bæredygtighed virker ret subjektive lige nu,” siger han.

Balance nødvendig

Erhvervslivet har længe efterlyst et større grønt fokus fra det offentlige, der hvert år køber ind for ca. 380 mia. kr. Kommunerne står bag ca. halvdelen af de samlede offentlige indkøb, mens staten og regionerne tegner sig for ca. en fjerdedel hver.

Offentlige indkøb tegner sig for 12 mio. ton CO2 om året, herunder fire inden for de danske grænser. Det skal “markant” ned, hvilket regeringen venter at sætte tal på til næste år.

FAKTA De grønne indkøb Alle statslige flyrejser klimakompenseres ved betaling til skovfond. Obligatorisk at vælge miljømærkede produkter, hvis der er tilstrækkelig konkurrence og ingen betydelig prisforskel. Gælder først rengøringsmidler, papir, tryksager og sæbe- og hygiejneprodukter. I 2030 skal alle indkøb være miljømærkede. Her skal den offentlige bilpark være emissionsfri, dog undtaget visse køretøjer hos forsvar og beredskab.

Abena i Aabenraa sælger bl.a. bleer, gummihandsker, affaldsposer og værnemidler til den offentlige sektor. Godt 60 pct. af virksomhedens omsætning kommer fra det offentlige. En grøn indkøbsplan er den helt rigtige vej at gå, mener bestyrelsesformand Preben Terp Nielsen.

“De skal tage styrepinden i hånden og være med til at få det gennemført,” siger han om regeringens videre arbejde.

Virksomheden har i mange år haft miljø og klima på dagsordenen, hvor bl.a. skandinaviske lande også stiller høje krav. Ifølge Preben Terp Nielsen udgør miljø i nogle udbud i andre lande op mod 35 pct.

“Der skal mere balance i systemet,” konstaterer han og peger på, at strategien bør udnyttes til at øge eksporten af danske varer.

“At vi er underlagt skrappe regler for miljø fra det offentlige Danmark kan give et rygstød.”

Abenas danske fabrikker bliver i dag forsynet med vindenergi, som virksomheden køber sig til. Det har kostet ekstra. Set i det lys er et grønt fokus også vigtigt.

“Hvis det offentlige ikke tænker grønt, så åbner de døren for mange andre producenter, der ikke er på niveau med os på det grønne. Så får vi en unfair konkurrence,” siger Preben Terp Nielsen.

Regningen skal betales

Henrik Luxhøj fra Berendsen har svært ved at vurdere, hvilken økonomisk betydning udspillet kan få. En ting er han især spændt på, og det er regningen.

“Ender den hos leverandøren til det offentlige, eller er man villig til at betale mere for at stille højere krav og få grønne og bæredygtige løsninger. Vi kan godt hurtigt hæve kravene, men det går også ud over virksomhedernes indtjeningsevne, hvis man ikke også gør andet.”

I strategien er der rum til at betale ekstra for at gå den grønne vej, vurderer Thomas Gloy, der er kontorchef for statens indkøb i Økonomistyrelsen.

“Det er klart, at når vi skal købe grønnere ind, så vil det i nogle tilfælde gøre tingene lidt dyrere. Det har regeringen også sagt, at vi er villige til,” siger han.

“Men vi vil hele tiden vurdere, om prisen står mål med effekten, og nogle gange er det grønne valg også at købe mindre ind og forbruge mindre. Det vil omvendt føre til lavere udgifter for staten og det offentlige.”

Flere beslutninger udestår

Berendsen Danmark bliver ikke i stand til at sænke prisen på de grønne produkter inden for den nærmeste fremtid, understreger direktøren. Der venter flere store beslutninger for at få produkterne endnu mere miljøvenlige. Det drejer sig bl.a. om transporten, hvor varerne i dag bliver leveret med lastbiler på diesel. Og her er brug for mere afklaring.

“Skal vi vælge at investere i lastbiler på gas, el, HVO-diesel eller noget helt fjerde? Hvornår kan vi få en langsigtet retning fra regeringen, så vi tør investere i en bestemt retning,” siger Henrik Luxhøj.

