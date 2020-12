Barndomsvenner bag robotselskab rejser millioner til skalerbar løsning

Robotter skal være en del af fremtidens vertikale landbrug, og det vil københavnske Seasony gøre til en realitet. Selskabet har udviklet en robot, der kan understøtte udviklingen af landbrug i højden, og har netop gennemført en kapitalrejsning på 5 mio. kr. fra private investorer og Vækstfonden.

Investeringen er utrolig vigtig for at kunne udvikle virksomheden, fortæller adm. direktør Christopher Weis Thomasen, og Seasony har efterfølgende ansat tre ingeniører og en softwareudvikler.

“Vi arbejder for fuld skrue med at få færdigudviklet vores robotløsning og få den testet i markedet,” siger han. Jeg mener godt, at vi inden for fem til ti år kan skabe en robotvirksomhed på linje med succeserne fra Odense Christopher Weis Thomasen, adm. direktør, Seasony

Robotten skal erstatte en stor del af det manuelle arbejde på vertikale farme, hvor ansatte i dag bruger sakselifte til at tjekke og flytte på plantebakkerne, hvilket er en tung post i produktionen. Derudover kan robotten overvåge produktionen og skabe data fra lokale steder i farmen om bl.a. temperatur og luftfugtighed. Fotos af de enkelte planter kan også afsløre, hvis de mangler næring.

“Seasonys robotter muliggør en automatisering, der både er skalerbar og økonomisk bæredygtig,” siger Simon Øelund, investment associate i Vækstfonden, om investeringen.

Lagde strategien om

Selskabet er stiftet af de tre folkeskolekammerater fra den københavnske Vestegn, der udover Christopher Weis Thomasen består af Erkan Tosti Taskiran og Servet Coskun.

Oprindeligt havde de selv en vertikal farm på Amager, men indså efter et arrangement for iværksættere i Israel med “hudløs ærlig kritik”, at robotter var vejen frem.

Ved indgangen til 2020 regnede stifterne med, at der var kapital nok til at opfylde planen. En række konsulentaftaler var på plads, men da coronaudbruddet bredte sig, forsvandt aftalerne igen. Derfor var der brug for nye midler.

Blandt de nye investorer er bl.a. Niels Jul Jacobsen, der står bag en af de store robotsucceser fra robotklyngen i Odense med virksomheden Mobile Industrial Robots. I dag er han en del af Seasonys bestyrelse og kender en af stifterne fra netop MIR. Seasony var bl.a. interessant, fordi han endnu ikke selv har haft tid til at lave noget konkret inden for den grønne omstilling, forklarer Niels Jul Jacobsen.

“Hvis vertical farming skal lykkes, skal man have omkostningerne ned. Generelle automationsmetoder er for dyre, og når prisen er afgørende, skal man have noget specialiseret inden for det segment. Det kan vi gøre med Seasony. Hvis det lykkes, og vertical farming slår igennem, kan det blive rigtig stort,” siger han om investeringen, der er lavet i et syndikat.

En ny Odense-succes?

I første halvår af 2021 skal robotten testes, og Seasony er i kontakt med både farme i Danmark, Norden og globalt. Hos Nordic Harvest i Taastrup, der om to uger begynder produktionen, bekræfter adm. direktør Anders Riemann, at de to parter taler sammen.

“De kan være behjælpelige til at f�� et bedre procesflow og sikre, at produktionen ikke går i står ved at automatisere en masse arbejdsgange,” siger han.

I dag går 25 pct. af omkostningerne til arbejdskraft, og det vil automatisering kunne sænke, vurderer Anders Riemann.

“Det vil give os muligheder for at konkurrere, ekspandere, og så vil det betyde, at vores de ansatte skal lave mindre manuelt arbejde og i højere grad servicere vores maskiner,” siger han med henvisning til bl.a. en høstmaskine, som hele tiden skal være i gang.

Høje vækstrater

Ifølge Christopher Weis Thomasen venter industrien for vertikale landbrug vækstrater på op mod 30 pct. det næste år.

“Det kommer til at smitte af på vores forretning. Om et år skal vi have solgt de første robotter og vist potentialet,” siger han.

“Jeg mener godt, at vi inden for fem til ti år kan skabe en robotvirksomhed på linje med succeserne fra Odense. Endnu vigtigere vil vi have været med til at løfte vertical farming generelt, så vi kan få skabt nogle flere og dermed mere bæredygtige landbrug.”

