Aktietendens i USA: Udsigt til plusser efter gårsdagens gevinsthjemtagning

Det tegner til en grøn start på de amerikanske aktiemarkeder, hvor futures for de tre ledende indeks alle ligger pænt i plus forud for tirsdagens aktieåbning.

S&P 500 indikeres op med 1 pct., Dow Jones med 1,1 pct. og Nasdaq med 0,9 pct.

Det kommer efter en mandag, der med udgangen af november betød gevinsthjemtagning efter en måned med solide kursstigninger, og derfor lukkede alle tre indeks i rødt.

Tirsdag er der igen grønne tal på menuen, hvor vaccinenyt og gode industrital fra Kina er med til at trække humøret i vejret på Wall Street.

Pfizer og Biontech har mandag søgt om nødgodkendelse af deres vaccine mod corona i USA, og tirsdag gjorde selskaberne så det samme i EU. Også Moderna har søgt om godkendelse til sin vaccine i USA.

Fra Kina landede aflæsningen af PMI-tallet fra Caixin/Markit Economics over forventning på 54,9 i november fra 53,6 i oktober og 53,0 i september.

Økonomernes vurdering inden offentliggørelsen lød på 53,5 ifølge Bloomberg News.

VACCINESELSKABER STIGER IGEN

Mandagens store vindere i et ellers surt marked, var vaccineselskaber som Pfizer og Moderna.

De fortsætter tirsdag deres kurshop oven på en strøm af positive nyheder om ansøgninger til nødgodkendelse af deres vacciner mod coronavirus.

Pfizer indikeres op med 2,2 pct., mens Moderna stiger hele 9,9 pct. i formarkedet.

De gode vaccinenyheder kommer på et tidspunkt, hvor smitten fortsat er stigende i USA, og hvor delstaterne New York og Californien er begyndt at frygte for overfyldte hospitaler.

Den stigende coronasmitte får også chefen for den amerikanske centralbank, Jerome Powell, til at kalde udsigterne for den amerikanske økonomi for “ekstremt usikre” forud for sin tale i Kongressen i aften dansk tid.

OLIEKÆMPE TAGER HISTORISK STOR NEDSKRIVNING

Exxon Mobil er ved at tage sin største nedskrivning i nyere tid, idet den amerikanske oliekæmpe er ramt af dette års kollaps i energipriserne.

Det skriver Bloomberg News.

Den amerikanske olie- og gasgigant er normalt mindre tilbøjelig til at nedskrive værdien af sine aktiver end andre af de store olieselskaber, men mandag aften afslørede selskabet, at det vil nedskrive 17-20 mia. dollar på sine Nord- og Sydamerikanske aktiver.

Olieselskabet sænker også forventningerne til anlægsinvesteringsbudgettet (capex), der for næste ventes at lande på 16-19 mia. dollar. I perioden frem til 2025 ventes anlægsinvesteringerne at nå 20-25 mia. dollar om året.

Exxon Mobil-aktien indikeres dog 2 pct. højere i formarkedet, men aktien ligger trods de seneste ugers optur fortsat 45 pct. under niveauet fra årets start.

SYGEKASSE KLAR MED FORVENTNINGER

USA's største sygekasse, Unitedhealth, har forud for en investorkonference tirsdag offentliggjort nye mål for 2021.

Selskabet venter til næste år en omsætning på 277-280 mia. dollar og et justeret nettoresultat på 17,75-18,25 dollar pr. aktie.

Prognosen for 2020 er en omsætning på 257 mia. dollar og et justeret nettoindtjening på 16,75 dollar pr. aktie.

Det er med til at sende aktien op med 1,8 pct. i formarkedet.

ZOOM FALDER PÅ FRYGT FOR FREMTIDEN

Zoom Video indikeres 6,8 pct. lavere, efter at videokonferenceselskabet mandag aften aflagde et bedre end ventet regnskab for det forskudte tredje kvartal, men hvor analytikerne efterfølgende sætter spørgsmålstegn ved om momentum kan blive fastholdt, når verden vender tilbage til normalen efter introduktionen af en covid-19-vaccine.

Salget blev mere end firdoblet til 777,2 mio. dollar i tredje kvartal fra 166,6 mio. dollar i samme periode sidste år. Her havde analytikerne havde sat næsen op efter 693,4 mio. dollar.

Den justerede indtjeningen pr. aktie er i kvartalet blevet mere end tidoblet til 99 cent fra 9 cent sidste år sammenlignet med analytikerprognosen på 75 cent.

Zoom opjusterer forventningerne til salget i helåret til 2,58 mia. dollar fra tidligere ventet 2,04-2,47 mia. dollar. Her ventede analytikerne 2,46 mia. dollar.

Zoom-aktien er steget med mere end 600 pct. i år, idet selskabet har nydt godt af covid-19-pandemien og behovet for hjemmearbejde.

AIRBNB SÆTTER PRIS PÅ NOTERING

Airbnb har sat pris på det niveau, som de ser en aktie i ved selskabets børsnotering.

Prisen ligger mellem 44 og 50 dollar, skriver Bloomberg News.

Udlejningstjenesten planlægger en børsnotering af selskabet på Nasdaq-børsen, og det betyder, at selskabet går efter at rejse op til 2,6 mia. dollar i forbindelse med noteringen.

/ritzau/FINANS