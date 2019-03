Det sker i dag: Boligpriser, kerneinflation krydret med fredagsbajer

Ledighed og boligpriser



Fredag kommer tal for boligpriserne i januar. Lejlighedspriserne er begyndt at vise en svagt faldende tendens fra at have bevæget sig sidelæns igennem sidste halvdel af 2018. Det er især lejlighedsmarkedet i København, der har flyttet foden fra speederen over til bremsen. Imens fortsætter huspriserne med at kravle meget stille opad. Fredag kommer der også nye tal for ledigheden i februar. Ledigheden har været stødt faldende siden midten af 2017.



USA og Tyskland



I USA udsendes klokken 13:30 PCE-kerneinflationstallene for januar på fredag. Vurderet ud fra CPI inflationen regner Danske Bank med, at PCE-kerneinflationen har været på 0,2 procent opgjort på måneden (svarende til uændret 1,9 procent på årsbasis) og dermed lige under inflationsmålet på 2 pct. Fra Tyskland kommer der kl. 09:55 ledighedstal for marts.



Fredagsøl med LA



Liberal Alliance (LA) holder landsmøde i weekenden, og traditionen tro holdes der fredagsbar i forbindelse med landsmødet. Formand for LA Anders Samuelsen og folketingsmedlem Joachim B Olsen holder årets taler, klokken 19.30 Året der gik ved Anders Samuelsen, og klokken 21.00 Det liberale LA ved Joachim B. Olsen. Sted er La Boucherie i København.