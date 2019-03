Mismodet havde atter kronede dage mandag, selv om stemningen midt på dagen vendte en smule, da tyske IFO-tal for marts landede bedre end ventet.



Alligevel endte de ledende europæiske indeks med fald på ugens første dag på op til 0,3 pct.



Det tyske erhvervstillidsindeks steg til 99,6 i marts fra 98,7 måneden før mod økonomers forventninger om 98,5 ifølge Bloomberg News. Og forventningsindekset steg til 103,8 fra 103,6 mod et ventet fald til 102,9.



Nordeas chefanalytiker, Jan von Gerich, påpegede dog, at man ikke bør lade rive sig med men afvente flere data for at se, om IFO-tallene var en enlig svale.



I det paneuropæiske Stoxx 600-indeks bragede den britiske satellitkommunikationsvirksomhed Inmarsat op på børsen i London, efter at en gruppe af private investeringsselskaber og pensionskasser blev enige om at købe selskabet for 3,4 mia. dollar.



Inmarsat-aktien steg mandag 9,6 pct., hvilket gav en placering øverst i Stoxx 600, der faldt 0,4 pct.



Køberen af selskabet er Triton Bidco - et nyoprettet selskab ejet ligeligt mellem Apax Fund, Warburg Pincus Fund, Canada Pension Plan Investment Board og Ontario Teacher's Pension Plan Board, skrev Bloomberg News. Selskabet betaler 7,21 dollar per aktie i Inmarsat.



Modsat gik det for energiserviceselskabet John Wood, der fik sænket sin anbefaling af finanshuset Redburn til "neutral" fra "køb", viste data fra Bloomberg News



Aktien endte nederst i Stoxx 600 med et dyk på 7,6 pct. mandag.



/ritzau/FINANS