Det sker i dag: Tysk nøgletal kan udløse jubel i parcelhus-Danmark

Storpolitisk topmøde



Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, er vært for et topmøde med Tysklands kansler, Angela Merkel, EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, og Kinas præsident, Xi Jinping.

På mødet skal de blandt andet diskutere samarbejde mellem EU og Kina, handel og klima.



Nøgletal er rentetricker



Mindst lige så interessant bliver det at følge de nøgletal, der kommer fra DST klokken 08.00, hvor der kommer offentligt kvartalsregnskab for fjerde kvartal, 2018 og når der kommer detailomsætningsindeks, februar 2019. Fra Tyskland kommer der klokken 08.00 vigtige tal i form af forbrugertillidstal. Viser de tal sig at blive mere negative end forventet kan det føre til et fald i renterne. Dermed er der udsigt til, at renten på den 10-årige danske statsobligation lander i minus for anden gang nogensinde. Sidst det skete var i efteråret 2016. En sidebonus på et rentefald kan være, at 1,5 pct. boliglånet ryger over kurs 100. Sker det er der åbnet for, at der kommer et 1 pct. 30-årigt fastforrentet lån med afdrag.



Generalforsamlinger



Der afholdes i dag en stribe generalforsamlinger i blandt andet medicinalselskabet H. Lundbeck (kl. 10.00), Jyske Bank (kl. 15.00, Silkeborg) og DFDS (kl. 14.00).