Det sker i dag: IMF-chef belyser den globale økonomi

Global økonomi



Christine Lagarde, der er chef for Den Internationale Valutafond (IMF), holder tale om den globale økonomi og beskatning i dag.



Taler

Charles L. Evans, der er chef for Federal Reserve i Chicago, taler i Hong Kong, mens Patrick T. Harker, chef for Federal Reserve i Philadelphia, taler i London.



Carlos Costa, der er centralbankchef i Portugal og rådsmedlem i Den Europæiske Centralbank, og Benot Cœuré, ECB-direktionsmedlem, taler i Lissabon i dag.



Nyt fra Apple



It-giganten Apple afholder i dag et arrangement, hvor det ventes, at selskabet vil melde nyt ud om streamingområdet.



Det sker i Apples hovedkvarter i Cupertino i Californien, hvor rygterne vil vide, at selskabet vil lancere en konkurrent til Netflix.



Trump og Netanyahu mødes



Den amerikanske præsident, Donald Trump, tager imod Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, i Washington.



Forud for mødet sendte Donald Trump i sidste uge en meddelelse ud på Twitter, hvor han lagde op til, at USA vil anerkende Israels suverænitet over Golanhøjderne.



Premierminister Benjamin Netanyahu kvitterede efterfølgende med tak for udmeldingen.