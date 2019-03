Femte dag med C25-plus - ISS, Pandora og Tryg trak aktierne op

Relateret indhold Aktieordbog

Uden store markante selskabsspecifikke nyheder endte det danske aktiemarked i plus for femte dag i streg.



I toppen endte en blandet landhandel af aktier som ISS, Pandora og Tryg. ISS steg 2,6 pct. til 208,60 kr., Pandora steg 1,6 pct. til 320,10 kr. og Tryg steg 1,4 pct. til 185 kr.



Og samlet set endte eliteindekset ugen med en stigning på 0,4 pct. til indeks 1130,90. Siden sidste fredag er det steget 2,7 pct.



- Generelt må man sige at aktierne har haft en god uge trods fortsat brexit-usikkerhed og udskydelse af mødet mellem USA og Kina om handelskrigen, konstaterer Nikolaj Holmsgaard fra ABG over for Ritzau Finans.



Brexit-føljetonen og usikkerheden havde ikke umiddelbart den store effekt på selskaber som DSV og DFDS. DSV steg 1,2 pct. til 567,60 kr. og DFDS faldt 0,7 pct. til 297,80 kr.



Vestas endte i midten af markedet med en stigning på 0,4 pct. i 560 kr.



- Måske torsdagens nyheder fra konkurrenten GE's renewable-division er med til at give lidt fokus, spekulerede aktiehandler i Sydbank Christian Thatje tidligere fredag.



Novo Nordisk fik fra morgenstunden opmærksomhed for medicinalselskabets nye diabetespille, oral Semaglutid. I Børsen siger selskabets topchef, at han går efter at sikre den største lanceringssucces i selskabets historie.



Novo-aktien steg 0,6 pct. til 335 kr.



Dagens ratetal fra SCFI-indekset, som måler straksprisen på fragt fra Shanghai til 15 destinationer i hele verden og bruges som indikator på rateniveauet for de store containerrederier, faldt 3,2 pct. i denne uge.



Mærsk B endte med et fald på 0,7 pct. i 8690 kr. - næstlavest i C25.



- De svage rater er ikke så usædvanlig efter det kinesiske nytår, så jeg tror ikke det er derfor Mærsk-aktien sætter fredag, siger Nikolaj Holmsgaard.



Helt i bunden endte Genmab med et fald på 1,6 pct. til 1122,50 kr. uden selskabsnyheder.



H+H og Tivoli



Fredag aflagde H+H International regnskab for 2018, og det blev modtaget godt. Der blev meldt om et nettoresultat på 125 mio. kr. mod 89,6 mio. kr. året før. Selskabet ser i 2019 EBITDA før særlige poster i niveauet 445-495 mio. kr. mod og EBITDA i niveauet 445-495 mio. kr. mod 410 mio. kr. i 2018.



Aktien steg 3,9 pct. til 111,20 kr. Aktien er i år steget 17 pct. og alene knap 10 pct. i ugen.



- Det var et pænt regnskab, og udsigterne ser også pæne ud, vurderer Nikolaj Holmsgaard.



Tivoli kunne i 2018 fejre sit 175 års jubilæum, og i jubilæumsåret lykkedes det også den gamle have at løfte både omsætning og overskud.



For året landede nettoomsætningen på 1058,8 mio. kr. mod 938,5 mio. kr. i 2017. Driftsresultatet (EBIT) endte på 131,1 mio. kr. mod 104,7 mio. kr. året forinden, mens nettoresultatet løftede sig til 94,2 mio. kr. fra 78,5 mio. kr.



Det blev takseret til en kursstigning på 2,1 pct. til 694 kr. Tæt på havens højeste kurs nogensinde fra august 2018 på 702 kr.



/ritzau/FINANS