Pandora og Carlsberg trak ned - men C25 tog fjerde dag på stribe med vækst

Det danske C25-indeks hev med William Demant Holding som den største trækhest det fjerde stik på stribe i land torsdag, hvor eliteindekset steg med 0,7 pct. til 1126,37.



Øverst endte William Demant, der uden selskabsspecifikke nyheder som forklaring steg med 3,4 pct. til 206,60 kr.



I den negative ende af skalaen tilfaldt de største dyk Pandora og Carlsberg, og her kunne faldene forklares med, at retten til udbytte i begge selskaber torsdag fragik aktierne.



I Pandora udloddes der 9 kr. per aktie, og smykkepapiret faldt med 2,5 pct. - eller 7,9 kr. - til 315 kr. For Carlsberg er udlodningen 18 kr. per aktie, og bryggeriaktien bakkede med 1,3 pct. - eller 10,6 kr. - til 817 kr.



Dermed var der faktisk tale om underliggende stigninger for begge papirer.



Mulighed for udskydelse af brexit



Generelt var stemningen fortsat positiv drevet af gode forventninger til den komplicerede brexit-proces i Storbritannien.



Onsdag stemte politikerne som ventet imod en udtræden af EU uden en aftale med unionen, og torsdag aften skal der stemmes om muligheden for en eventuel udskydelse af briternes udtræden, der er fastsat til den 29. marts.



- Der er positive vinde over markedet. Finanssektoren trækker godt op i Europa, og det ser man også herhjemme. Brexit-afstemningen onsdag forløb som ventet, og i aften er politikerne så i ilden igen. Det er måske sandsynligt, at der kan blive stemt for en udskydelse af udtrædelsen, siger Martin Munk, der er senioraktierådgiver hos Jyske Bank, til Ritzau Finans.



Den gode stemning omkring den finansielle sektor i Europa kunne herhjemme aflæses i en stigning på 2,5 pct. til 132,35 kr. til Danske Bank, mens Jyske Bank løftedes 0,8 pct. til 256,10 kr.



Sydbank steg desuden 0,5 pct. til 148 kr.



Tobak løftet



Blandt sidepapirerne steg Scandinavian Tobacco Group (STG) med 2 pct. til 86,90 kr.



Det skyldtes et pænt årsregnskab for 2018, hvor selskabet nåede i land med sine finansielle mål. Samtidig ventes der en organisk vækst i den justerede driftsindtjening (EBITDA) på over 5 pct. i 2019, og det tog investorerne positivt imod.



Også rederiet Torm var i god form med et kursplus på 7,9 pct. til 46,50 kr. Svenske SEB har løftet kursmålet for den aktie til 82 kr. fra 74 kr., mens den positive anbefaling "køb" er fastholdt.



Omvendt negativ var stemningen om fynske Skako, der sidst på eftermiddagen satte tal på sit 2018. Det bød samlet på tilbagegang på toplinjen, mens de nederste regnskabslinjer viste et nettooverskud på 12,7 mio. kr. mod et tab på 6,2 mio. kr. i 2017.



For 2019 ventes der et driftsoverskud før renter og skat (EBIT) på 17-22 mio. kr.



Skako faldt med 2,1 pct. til 55,80 kr.



Retten til udbytte fragik også aktierne i Jutlander Bank og Djurslands Bank. De to banker vil udlodde henholdsvis 4 kr. per aktie og 6 kr. per aktie.



Jutlander Bank faldt 1 pct. - eller 2 kr. - til 194 kr., og Djurslands Bank bakkede 0,8 pct. - eller 2 kr. - til 251 kr.



Mærsk havne-rival overraskede positivt



Havneterminalselskabet DP World, der er konkurrent til APM Terminals fra Mærsk-gruppen, overraskede positivt på både omsætning og indtjening i regnskabet for 2018/19, som sluttede ved udgangen af marts.



Omsætningen viste en vækst på 20 pct. til 5,65 mia. dollar, hvilket er drevet af en række opkøb. Ifølge et estimat fra Bloomberg News havde analytikerne ventet en omsætning på 5,29 mia. dollar.



Overskuddet steg endvidere 10 pct. til 1,3 mia. dollar mod en forventning i markedet på 1,17 mia. dollar.



Mærsks B-aktie steg med 0,8 pct. til 8750 kr.



/ritzau/FINANS