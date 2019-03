Endnu en dag med plus: Det amerikanske aktiemarked er på sit højeste niveau i fire måneder

Solide økonomiske data løftede onsdag de amerikanske aktier, da investorerne så bort fra uroen omkring brexit og sendte markedet i sit højeste i fire måneder.



S&P 500-indekset steg 0,7 pct. til 2811 indekspoint. Indekset var senest over 2800-niveauet den 8. november sidste år. Dow Jones-indekset vandt samtidig frem med 0,6 pct., og Nasdaq gik op med 0,7 pct.



Tirsdag kunne investorerne læse sig ind på udviklingen i kerneforbrugerpriserne i USA i februar, og de viste et lavere prispres end ventet. Det peger på, at den amerikanske centralbank, Federal Reserve eller bare Fed, ikke behøver gribe til rentevåbnet foreløbigt.



Samtidig viste tal onsdag, at de amerikanske producentpriser også steg mindre end ventet i februar, mens der omvendt var godt nyt om ordreindgangen på varige goder og anlægsinvesteringerne, som begge overraskede positivt i januar.



Samlet set en behagelig cocktail med bedre end ventet økonomisk aktivitet uden øget prispres, og aktierne kunne derfor fortsætte op for tredje dag i træk.



- Det er ganske bemærkelsesværdigt med den styrke, markedet har haft de seneste dage. Producentpriserne er yderligere bevis på, at Feds mere tålmodige tilgang bør yde støtte til risikoaktiver, sagde Emily Roland, investeringschef hos John Hancock Investments, til Bloomberg News.



I sidste uge faldt aktierne alle fem dage og gik samlet tilbage med mere end 2 pct. Det har markederne allerede nu genvundet.



Sundhed og energi trak op



Sundhedsaktierne førte an i S&P 500 med et plus på 1,1 pct.



Energiaktierne vandt også frem med 1,1 pct. efter endnu en dag med stigninger i olieprisen i USA. Den blev løftet af forventninger om fortsatte produktionsreduktioner fra Opecs side og et overraskende fald i de amerikanske olielagre i sidste uge.



Industrisektoren havde også en fin onsdag med et plus på 0,9 pct., mens en vigtige it-sektor, som udgør cirka 20 pct. af S&P 500-indekset, steg 0,7 pct.



Boeing igen



På selskabssiden var der onsdag igen fokus på Boeing. Aktien har været under pres mandag og tirsdag efter weekendens flystyrt i Etiopien, hvor 157 mennesker omkom. I oktober sidste år styrtede samme model 737 MAX 8 ned i Indonesien med 189 dødsfald til følge.



Det har medført, at mange luftfartsmyndigheder har udstedt flyveforbud for flytypen 737 MAX 8, herunder de europæiske tirsdag aften og onsdag også de amerikanske og de canadiske.



Trods et dyk på op mod 3,0 pct. rettede Boeing-aktien sig og sluttede med et plus på 0,5 pct. De to foregående dage var det blevet til minusser på henholdsvis 5,3 og 6,2 pct.



Der var samtidig bredere positiv fokus på forsvars- og luftfartsindustrien i USA onsdag. Efter lanceringen af præsident Donald Trumps budgetforslag, som indeholder flere penge til forsvaret, var der onsdag fremgang til branchen, som derfor vandt frem med 0,9 pct. - efter otte dage forinden med fald. De to seneste dage trukket ned af især Boeing. Blandt vinderne onsdag var Huntigton Ingalls, der steg 2,0 pct., ligesom General Dynamics gik op med 1,8 pct., og United Technologies vandt 1,6 pct.



Blandt de øvrige store aktienavne var der fremgang til Microsoft på 0,8 pct. og til Apple på 0,4 pct. Amazon vandt desuden 1,1 pct., og Facebook steg 0,8 pct.



De to sygekasser Unitedhealth Group og CVS Health gik samtidig op med henholdsvis 2,6 pct. og 3,5 pct.



Pot røg i vejret



I toppen af S&P 500 steg spiludvikleren Take-Two Interactive med 6,9 pct. på rygter om, at Sony skulle være interesseret i at købe virksomheden, skrev Bloomberg News.



Apotekerkæden Rite Aid steg 6,1 pct., efter meldingen om at koncernen vil skære 400 stillinger. Blandt dem, som forlader selskabet, er topchefen, finansdirektøren og driftsdirektøren.



Investorerne havde onsdag også et godt øje til Aurora Cannabis, da selskabet har hyret milliardæren Nelson Peltz som strategisk rådgiver omkring potentielle partnerskaber. Aktien steg med 13,9 pct. på New York-børsen.



