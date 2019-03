Onsdagens aktier: Tuborghs exit som formand støttede Pandora i grønt marked

Relateret indhold Aktieordbog

Formanden for Pandora, Peder Tuborgh, skabte onsdag kursfremgang for sit selskab ved at varsle sin snarlige afgang fra topposten.



Tuborghs exit-plan løftede smykkeaktien til tops i C25-indekset, der hen over dagen skiftede fra nølende negativitet til en mere klar stigning på 0,6 pct. til 1118,53.



- Formanden har jo fra tid til anden mødt lidt kritik ude i markedet. Både for beslutninger og med spørgsmål om, hvordan man kan være både bestyrelsesformand i et C25-selskab og samtidigt lede Arla, siger Nikolaj Holmsgaard, som er ansvarlig for aktiehandel i ABG Sundal Collier, til Ritzau Finans.



Og nu mener Peder Tuborgh altså også selv, at det er tid til forandring.



- Når vores nye topchef, Alexander Lacik, er kommet ombord, og vi begynder at se resultaterne af Programme Now, er fundamentet for en succesfuld turnaround på plads. Så vil det være rette tid til, at jeg giver stafetten videre til en ny formand, meddelte Peder Tuborgh før onsdagens generalforsamling.



Pandora-aktien steg onsdag 3,3 pct. til 322,90 kr.



Ud over dagens generalforsamling i Pandora, var der få selskabsspecifikke nyheder fra eliteselskaberne til at inspirere onsdagens aktiehandel.



Carlsbergs generalforsamling starter først efter markedslukning onsdag. Ifølge Jyllands-Postens erhvervsmedie, Finans, vil der fra investorernes side blive kastet et kritisk blik på topchef Cees 't Harts lønpakke.



Carlsberg-aktien faldt onsdag 0,2 pct. til 827,60 kr.



DSV-bøvl



Den britiske brexit-proces var også med til at præge udviklingen på de finansielle markeder.



Tirsdag aften led premierminister Theresa May nederlag i det britiske parlament, der forkastede hendes forslag til en aftale med EU.



Men onsdag aften skal parlamentet igen til afstemning - denne gang med stillingtagen til muligheden for et hårdt brexit uden aftale. Og her er forventningen, at den hårde model vil blive forkastet.



Onsdag formiddag forklarede DSV til DR, at transportselskabet dagligt sender 300 lastbiler over Den Engelske Kanal, og at den toldbarriere, som formentlig vil blive konsekvensen af et hårdt brexit, vil belaste transportselskabets effektivitet betragteligt.



Tirsdag demonstrerede franske toldere, at et brexit uden aftale vil betyde ventetider på tre til syv timer.



DSV-aktien lå onsdag i bunden af C25 med et fald på 1,0 pct. til 554,60 kr., og DFDS, der også har forretning i Den Engelske Kanal, tabte 0,5 pct. til 293,20 kr.



Medvirkende til faldet for DSV kan også være fraværet af nyheder om en mulig overtagelse af schweiziske Panalpina. DSV-aktien er steget meget efter meddelelsen om et officielt bud.



Blandt onsdagens vindere var Tryg, der fik hævet kursmålet hos Danske Bank til 195 kr. fra 175 kr. Forsikringsaktien steg 1,34 pct. til 181,20 kr.



SidepapirerL



Blandt sidepapirerne kom it-selskabet Columbus med regnskab for 2018.



Omsætningen steg sidste år til 1,9 mia. kr. fra 1,2 mia. kr. året før. Driftsresultatet (EBITDA) steg til 171,4 mio. kr., mens bundlinjen vidste et overskud på 96,7 mio. kr., og det var stort set på linje med året forinden, hvor overskuddet var 96,1 mio. kr.



Aktien lukkede 2,7 pct. lavere i 13 kr.



Blandt dagens øvrige selskabsspecifikke nyheder var et lavere kursmål til sikringskoncernen G4S hos RBC Capital Markets.



Den canadiske bank sigter nu efter 17,74 kr. mod tidligere 19,43 kr., fremgår det af data fra Bloomberg News. G4S-aktien faldt 3,4 pct. til 17,08 kr.



ABG sænkede desuden kursmålet for aktien i Roblon til 228 kr. fra 269 kr. efter tirsdagens regnskab. Aktien tabte 1,8 pct. til 218 kr.



Schouw & Co. fik sænket kursmålet hos Handelsbanken til 601 kr. fra 634 kr. Men aktien steg 0,1 pct. til 505 kr.



Biotek-fald



Biotekselskabet Onxeo leverede tirsdag aften efter børsens lukketid årsregnskab for 2018.



Det viste, at selskabet lykkedes med at reducere underskuddet kraftigt i 2018, selv om omsætningen faldt gennem året.



Udviklingen dækkede blandt andet over sænkede driftsomkostninger og en lavere nedskrivning af pipeline-værdien end året før.



Omsætningen landede i 2018 på 6,1 mio. euro mod 9,5 mio. euro året før. Af indtægterne var 3,8 mio. euro ikke-tilbagevendende betalinger i forbindelse med licenser og frasalg af licenser.



Aktien faldt 1,6 pct. til 6,66 kr.



/ritzau/FINANS