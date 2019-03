Aktier: Fremgang på Wall Street - men Boeing trak Dow Jones-indekset ned

Relateret indhold Aktieordbog

Aktierne oplevede en blandet udvikling i USA tirsdag, hvor Boeing atter var i negativt fokus og lagde pres på stemningen og på industrisektoren. For det brede aktiemarked blev det alligevel til et plus trods et nej til brexitaftalen.



S&P 500-indekset steg med 0,3 pct., mens Dow Jones-indekset derimod faldt 0,4 pct. Teknologitunge Nasdaq vandt omvendt 0,4 pct.



Nyt nej til Brexit



Investorerne havde tirsdagen igennem fokus på brexit. I Asien startede det med solide plusser på nyheden om, at premierminister Theresa May og EU's kommissionsformand, Jean-Claude Juncker, mandag aften blev enige om et tillæg til brexitaftalen, men sidenhen pegede nyhederne fra Storbritannien mod et nederlag i det britiske parlament for aftalen, som tre kvarter før det amerikanske markeds lukning ganske rigtigt blev stemt ned.



- Derfor har vi haft et marked, som hopper frem og tilbage. Boeing lægger samtidig massivt pres på den amerikanske stemning, lyder det fra Lars Skovgaard Andersen, seniorstrateg i Danske Bank.



- Generelt er der en tilbageholdende tilgang, men med en appetit på at samle op, når markedet falder lidt. Der er mange penge på sidelinjen, så der skal ikke særlig meget til.



Sundhed i top



I toppen af sektorerne i S&P 500 endte sundhedsaktierne med et plus på 0,7 pct., mens forsyning endte som nummer to med en stigning på 0,6 pct. - det samme som energiaktierne efter to dage med stigninger til olieprisen i USA.



Kommunikationsservice steg desuden 0,6 pct., trukket af Googles moderselskab, Alphabet, som vandt 1,5 pct.



It-aktierne, som udgør cirka 20 pct. af indekset, gik op med 0,5 pct. Her var det Apple, som trak for med et plus på 1,1 pct., og Microsoft bidrog med et plus på 0,7 pct.



- Mandag begyndte teknologiaktierne at køre. Der var en opjustering af anbefalingen af Apple. Nvidia købte op, og hvis selskaberne mener, der er værdi i dette her niveau, så er der det måske også for investorerne, kommenterer Danske Banks seniorstrateg Lars Skovgaard Andersen.



Nvidia vandt mandag 7,0 pct., og aktien lagde tirsdag også 0,9 pct. til kursen.



Boeing tyngede igen



På selskabsfronten var Boeing igen tirsdag i negativt fokus efter weekendens flystyrt i Etiopien, der kostede 157 mennesker livet. Boeings aktie faldt med 6,2 pct., og det var atter tirsdag hovedforklaringen på, at Dow Jones-indekset ikke kunne følge med det brede aktiemarked, ligesom Boeings nedtur trak industrisektoren i minus med 0,9 pct. i S&P 500.



Flyet, som styrtede ned, er af typen Boeing 737 MAX 8, og det er anden gang på seks måneder, at denne model er forulykket.



Flere luftfartsmyndigheder har nedlagt forbud mod flyvning med flytypen, og tirsdag aften forbød også de europæiske luftfartsmyndigheder, at modellen sendes i luften, mens man dog i USA fortsat har tiltro til 737 MAX 8.



Køber for dyrt ind



I bunden af S&P 500 befandt F5 Networks sig også. Netværksproducenten annoncerede overtagelsen af Nginx for 670 mio. dollar. Strategien i opkøbet får ros fra analytikerne, ifølge Bloomberg News, men prisen vurderes at være for høj.



- Værdiinvestorer vil formentlig ikke være glade for denne aftale, da den sænker driftsmarginerne, svækker balancen, suspenderer aktietilbagekøbene og forringer indtjeningsvæksten, hed det fra Jason Ader hos finanshuset William Blair.



F5 Networks aktie faldt tirsdag med 7,7 pct.



Uden for de store virksomheders selskab faldt Dick's Sportig Goods også med 11,0 pct. Selskabets årsregnskab skuffede investorerne, som stillede spørgsmålstegn ved, om den igangværende turnaround i butikkerne går tilstrækkeligt hurtigt. Investorerne bed mærke i selskabets udmeldinger om 2019, og her var det skuffende, at Dick's planlægger større investeringer end ventet, hvilket vil tynge indtjeningen.



/ritzau/FINANS