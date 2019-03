Amerikanske aktier: It-trak kraftigt op - Boeing ramt efter tragisk flystyrt

Relateret indhold Aktieordbog

Efter fem dage med minusser i sidste uge var der mandag comeback til aktierne i USA, hvor alle hovedsektorerne i S&P 500-indekset endte i plus med it-aktierne helt i front. Den positive stemning hjalp dog ikke flyproducenten Boeing efter weekendens tragiske flystyrt i Etiopien, og det lagde et låg på Dow Jones-indekset.



Det brede amerikanske aktiemarked, målt på S&P 500, steg med 1,5 pct., mens Dow Jones-indekset vandt mere afdæmpede 0,8 pct. Teknologitunge Nasdaq gik derimod op med hele 2,0 pct.



Mandagens fremgang kommer efter fald på mere end 2 pct. i sidste uge til alle tre indeks.



Detailsalg



Det gode mandagshumør blandt investorerne skyldtes blandt andet nyheden om, at Kinas centralbank er parat med flere lempelser på reservekravene til landets kommercielle banker for at skyde likviditet og dermed vækst ind i økonomien.



Desuden afviste chefen for USA's centralbank, Jerome Powell, over for tv-stationen CBS frygten for en recession i USA i 2019.



Efter sidste uges jobrapport, som fortalte om skuffende 20.000 nye arbejdspladser uden for landbruget i USA i februar, var mandagens nøgletal for detailsalget i USA omvendt mere betryggende. Efter et fald på 1,6 pct. i december steg det i januar med 0,2 pct., mens der i følge Bloomberg News var ventet en flad udvikling.



Samtidig løftede nyheden om chipproducenten Nvidias køb af israelske Mellanox også stemningen.



- Detailsalgene, der kom frem denne morgen, leverede katalysatoren for, at aktierne kunne bevæge sig opad. Opkøbsaktivitet skader heller aldrig i relation til at skabe en positiv stemning. Så det har været et pænt lettelsesløft for aktier efter en ganske mørk uge for dem i sidste uge, sagde Kristina Hooper, global chefstrateg hos Invesco Ltd., til Bloomberg News.



Den positive udvikling var især trukket af it-sektoren, som steg 2,2 pct. i S&P 500, og som blev løftet af to saltvandsindsprøjtninger, en hævet anbefaling til Apple og Nvidias opkøb. Kommunikationsservice steg også solidt med 1,9 pct., og energi vandt 1,5 pct.



Boeing ramt



En af mandagens store historier på aktiemarkedet var dog uroen omkring verdens største flyproducent Boeing, hvis aktie faldt med 5,3 pct. efter weekendens flystyrt i Etiopien, som kostede de ombordværende 157 passagerer og besætningsmedlemmer livet. Flyet var nemlig af typen Boeing 737 Max 8 og er en af den amerikanske producents mest succesfulde modeller.



Selv om det endnu er uvist, hvad årsagen til styrtet er, så tog investorerne deres forholdsregler og solgte ud af aktien. Boeing var på den baggrund den eneste aktie af alle 30 i Dow Jones, som endte minus, og det forklarer tildels, hvorfor indekset ikke steg nær så meget som resten af markedet.



Sidste år styrtede et Boeing 737 Max 8 også ned i Indonesien. Det kostede 190 mennesker livet.



Milliardopkøb



Blandt de øvrige store aktienavne var der solid fremgang til Apple, som steg 3,5 pct. til 178,90 dollar. Opturen skyldtes, at iPhone-producenten fik hævet anbefalingen hos Bank of America Merrill Lynch til "køb" fra "neutral" og samtidig blev kursmålet sat op til 210 dollar fra 180 dollar.



Chipproducenten Nvidia vandt også frem med 7,0 pct. på nyheden om, at selskabet vil købe konkurrenten Mellanox for 6,9 mia. dollar. Analytikerne fremhævede ifølge Bloomberg News, at opkøbet vil styrke Nvidia inden for området for datacentre, og at selskabet er kommet konkurrencen Intel i forkøbet. Mellanox steg samtidig med 7,8 pct.



Der var også fremgang mandag til Microsoft med 2,1 pct., og Amazon vandt 3,1 pct. Facebook og Google gik desuden op med henholdsvis 1,5 og 2,9 pct.



I bunden var medicinalselskabet Eli Lilly i minus med 2,5 pct. Selskabet gennemførte mandag sin skilsmisse fra datterselskabet Elanco Animal Health, der producerer veterinærmedicin. Eli Lilly overførte sin resterende aktiepost i Elanco på godt 80 pct. via et aktiebytte.



