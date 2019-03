Det sker i dag

Pejlemærker fra øst



Nøgletallene står i kø på årets første forårsdag. De første kommer ind fra Asien, hvor det bløde nøgletal PMI Industri Japan og det tilsvarende for Kina, Caixan Industri fortæller om erhvervstilliden for februar.



Pejlemærker fra vest



Når Europa står op, er der ligeledes et endeligt PMI-tal for Tysklands industri, tal for det tyske detailsalg og tysk arbejdsløshed.



Der er også nyt fra den danske erhvervstillid i form af et PMI-tal og endeligt lander der tre tal for eurozonen – PMI industri, arbejdsløshed og forbrugerprisestimat.



Og nøgletal fra USA



Sværmen af nøgletal fortsætter, hvor der er nye signaler om den amerikanske økonomi heriblandt personlig indkomst, privatforbrug, PMI og ISM industri samt Michigan-tillidsindeks.



Regnskab fra bl.a. Nilfisk



Nilfisk fremlægger sine regnskabstal, og forventningerne til støvsugerproducenten er en organisk vækst på 2 pct.



Svejsefabrikken Migatronic er også regnskabsaktuel og forventer en omsætningsvækst på 4-8 pct. samt et resultat før skat på ca. 12-15 mio. kr.



Endelig er der regnskab fra Orphazyme der venter et driftsunderskud på 245-275 mio. kr.