Ambu sluttede helt i top i rødt C25 i dag

Ambu, Novo Nordisk og Lundbeck var med til at hanke op i det danske eliteindeks fredag, hvor den indledende negative stemning blev dæmpet en smule i løbet af eftermiddagen.



C25-indekset lukkede 0,2 pct. lavere i 1047,89, mens indekset lå til et fald på 0,7 pct. lidt før middag, og årsagen til den lidt mere optimistiske stemning skal igen findes i en lille udvikling i handelskrigen mellem USA og Kina.



- Kina annoncerede, at det ikke vil indføre hårde tariffer endnu på amerikanske biler, og fra da af steget markedet lidt, og så har det ligget og svinget lidt frem og tilbage siden, siger Nikolaj Holmsgaard, der er børsmægler hos ABG Sundal Collier, til Ritzau Finans. Han henviser til, at Kina har udskudt en varslet forhøjelse af told på biler og bildele fra USA i tre måneder.



Ambu fra minus til plus



Efter at have startet dagen med et fald endte aktien i medicoselskabet Ambu helt i toppen af det danske eliteindeks med en stigning på 2,5 pct. til 158,20 kr.



Der var ikke meget nyt om selskabet, der særligt satser på udviklingen og salget af endoskoper til engangsbrug, fredag, men set over hele ugen er aktien sluttet med et plus på 17,8 pct.



- Aktien var kommet markant ned fra det niveau, den tidligere har ligget på. Det kan være, at nogen har tænkt, at vi nu har set tilstrækkeligt med gode nyheder til at samle den op igen, siger børsmægleren.



Ambus aktie nød godt af, at der mandag kom en advarsel fra de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA , om højere smittefare end ventet ved brugen af genanvendelige duodenoskoper.



Det kan hjælpe med at åbne spillepladen op for Ambu, som satser stort på en engangsversion af flere former for endoskoper - herunder også duodenoskoperne, som det danske selskab dog endnu ikke har på markedet.



Analysenyt til Lundbeck og Novo



Novo Nordisk fik genoptaget dækning af Morgan Stanley med "ligevægt" og et kursmål på 332 kr., fremgår det af en analyse. Aktien steg 1,7 pct. til 310 kr.



Lundbeck blev desuden hævet til "overvægt" fra "ligevægt" af Barclays, fremgår det af data fra Bloomberg News. Kursmålet på 335 kr. blev samtidig fastholdt, og det er mere end 18 pct. højere end den aktuelle kurs.



Også Bank of America Merrill Lynch revurderede Lundbeck, fremgår det af Reuters, men banken skar 30 kr. af kursmålet til 270 kr.



Lundbecks aktie steg 1 pct. til 286,50 kr. fredag.



ISS forlænger



ISS sneg sig også op på et plus på 0,8 pct. til 190,75 kr. Servicegiganten meddelte torsdag efter børslukketid om en forlænget kontrakt med schweiziske UBS. Aftalen er forlænget og udvidet med syv år, så den nu løber indtil 2025.



- Det bliver taget fint op af markedet, og det ligger godt i tråd med det strategiskifte, de præsenterede forleden, siger Nikolaj Holmsgaard.



ISS kom med en strategiopdatering i begyndelsen af ugen, hvoraf det fremgik, at koncernen vil satse på de såkaldte key account-kunder.



Novozymes og Pandora i bunden



I den anden ende af indekset sluttede Novozymes og Pandora med fald på henholdsvis 2 pct. til 294 kr. og 1,9 pct. til 295,70 kr., på trods af at der ikke var nyt om de to selskaber.



Pandora fik lidt opmærksomhed efter en tur i kurskarrusellen i denne uge med et fald på 11,5 pct. onsdag og et plus torsdag på 1,8 pct. Det store fald onsdag kom, efter at Carnegie vurderede, at Pandora får et svært 2019 og har et svagt salgsvolumen.



Mærsks aktier placerede sig også i den negative ende med fald på 1,20 pct. til 8888 kr. for B-aktien, efter at spotraterne viste et fald på 1,5 pct. til 848,65 ifølge den seneste opgørelse af Shanghai Containerized Freight Index (SCFI).



Til gengæld steg straksraten på ruterne fra Shanghai til Nordeuropa, med 7,5 pct. til 832 dollar per tyvefodscontainer (TEU). Dermed er de rater steget fire uger i træk og er på højeste niveau i tre måneder.



Uden for C25 var der til gengæld positiv opmærksomhed til ALK-Abelló, der opjusterede forventningerne til både omsætningen og resultatet for 2018.



Den samlede omsætning ventes nu at overstige 2,9 mia. kr. mod senest en forventning om 2,85 til 2,9 mia. kr. Det primære driftsresultat (EBITDA) ventes nu at lande på 125-175 mio. kr. mod tidligere blot 50-100 mio. kr.



Det fik de begejstrede investorer til at sende aktien op med 8,3 pct. til 981 kr.



/ritzau/FINANS