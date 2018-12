USA aktier: Blandet udvikling - defensive sektorer i plus

De amerikanske aktier oplevede torsdag en blandet udvikling. Lidt positivt nyt fra handelsfronten var ikke nok til at få aktierne til at lette, og det var samtidig de mest defensive sektorer, som klarede sig bedst, mens detailaktierne trak i minus.



Det brede S&P 500-indeks faldt marginalt, mens Dow Jones-indekset lukkede med et plus på 0,3 pct., og teknologitunge Nasdaq gik tilbage med 0,4 pct.



På handelsfronten var der både godt og skidt nyt. Kina har for første gang i seks måneder købt amerikanske sojabønner. Den handel var ellers lagt på is som et led i handelskrigen mellem de to lande, men efter optøningen i forholdet og den aftalte 90 dages våbenhvile mellem USA og Kina har statsejede kinesiske virksomheder nu købt mere end 1,5 mio. tons sojabønner i USA, rapporterede nyhedsbureauet Reuters.



Omvendt var malurten i bægeret, at Kina har tilbageholdt endnu en canadisk statsborger, nummer to, efter at Canada for snart to uger siden tilbageholdt finansdirektøren for Huawei, Meng Wanzhou, for muligt brud på USA's sanktioner mod Iran.



- På rentesiden er investorerne fokuserede på økonomisk vækst, og hvad Federal Reserve tænker om næste år. På aktiesiden fortsætter handelen med fokus på overskrifter om handelskrigen. Det har nu stået på i en tid, og det vil fortsætte, sagde Jim Barnes, chef for renteinvesteringer hos Bryn Mawr Trust, til Bloomberg News.



Defensive bedst



Blandt sektorerne var der torsdag mest fremgang i S&P 500-indekset til den defensive forsyningssektor, som steg med 0,9 pct., mens dagligvarer vandt 0,7 pct. Fast Ejendom steg samtidig 0,6 pct.



It-sektoren, som udgør 20 pct. af markedsværdien i indekset, vendte et minus og steg med 0,2 pct. Nederst blandt sektorerne råvarer og materialer med et minus på 1,41pct., mens finans tabte 0,6 pct.



Blandt de store aktienavne steg Apple denne torsdag med 1,1 pct., mens Microsoft gik op med 0,3 pct., og Amazon faldt det modsatte.



Blandt de øvrige Faang-aktier steg Facebook med 0,4 pct. Det samme gjaldt for Netflix. Googles moderselskab, Alphabet, dalede derimod 0,2 pct.



GE hoppede



General Electric (GE) var for en gangs skyld i hopla. Aktien steg med 7,3 pct. til 7,20 dollar - den mest stigende i S&P 500. Fremgangen skyldtes, at den mest skeptiske analytiker på selskabet endelig ser ud til at have fundet bunden for aktien, som er faldet med 58 pct. i år.



Steve Tusa, analytiker hos JPMorgan, har i mere end to år haft en salgsanbefaling på GE, men torsdag løftede han den til "neutral". Ifølge JPMorgan er der nu bedre gennemsigtighed i, hvad der kan ramme GE's balance af dårlige nyheder, og Tusa vurderer, at selskabet nu er i en situation, hvor det kan skabe en comeback, skriver Bloomberg News.



Tusa har et kursmål på 6,00 dollar per aktie i GE. Da han indledte perioden med salgsanbefalinger, satte banken et kursmål på 27 dollar. Dengang lå aktien i 30,09 dollar.



Detail i bunden



En anden aktie i fokus var Aflac, som steg med 6,6 pct. Forsikringsselskabets aktie blev løftet af nyheden om, at Japan Post er i dialog med koncernen om at købe en minoritetspost i aktien. Tidligere skrev den japanske avis Nikkei, at Japan Post vil købe en ejerandel for 2,6 mia. dollar.



Torsdag var der omvendt atter et minus til sportstøjkoncernen Under Armour, som mistede 6,3 pct. Aktien var onsdag den mest faldende i S&P 500, da en opdatering fra selskabet omkring de langsigtede vækstforventninger skuffede investorerne.



Under Armour var med i en bred tilbagegang for detailaktierne. Hanesbrands mistede eksempelvis 6,6 pct., mens Best Buy faldt med 5,2 pct., og Ralph Laurens aktie mistede 4,3 pct.



Helt i bunden torsdag var dog Monster Beverages, som faldt med 7,0 pct. til 53,43 dollar, efter en salgsanbefaling fra investeringsbanken UBS med et kursmål på 48 dollar.