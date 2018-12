Aktier: Pandora slutter dagen med mega-minus på over 11 pct

(Opdateret med hel aktieberetning) Pandora slutter dagen med dagens suverænt ringeste performance på fondsbørsen. Kursen på smykkeaktien faldt med 11,5 pct. til 296 kr.



Det er første gang i fem år, at kursen er under 300.



Det drastiske fald for Pandora efter kritisk analytikernotat satte onsdag så kraftig en bremse på udviklingen i C25-indekset, at det aldrig nåede at følge med i den positive udvikling, der ellers herskede på de europæiske aktiemarkeder.



Smykkeaktien var hovedårsagen til, at eliteindekset kun steg 0,5 pct. til 1041,47, mens det brede europæiske Stoxx 600-indeks lå 1,5 pct. højere ved dansk lukketid.



- Vi kan jo slet ikke følge med udlandet, og det er i særdeleshed Pandoras skyld. Men Danske Bank ligger også lidt tungt, men der er ikke så meget nyt om den. Det er Pandora, der har taget overskrifterne, bemærker afdelingsdirektør i Sydbank Ole Kjær Jensen.



Aktien i Danske Bank faldt 0,6 pct. til 139,15 kr.



Et analysenotat fra Carnegie, hvor estimaterne sænkes efter et svagt salgsmomentum, tvang Pandora ud på skråplanet.



- Vi har skåret vores estimater for at reflektere det svage salgsmomentum, der forventes at fortsætte ind i fjerde kvartal. Det er foruroligende, at nylanceringer ikke har haft nogen effekt på Pandoras salgsmomentum, lyder analytiker Lars Topholms i hårde dom, som takseres til en nedjustering af kursmålet for aktien til 350 kr. fra 375 kr.



ISS bidrog også til dagens negative udvikling med et minus på 1,3 pct. til 187,10 kr. Selskabets nye strategiplan, som blev offentliggjort mandag, har udløst nedjusteringer af kursmål for aktien. Senest onsdag fra Jefferies, der sænkede kursmålet til 220 kr. fra 260 kr., og fra Danske Bank, der nedjusterede til 235 kr. fra 250 kr.



Ambu trak op



I den modsatte ende af C25 gjorde knapt så indekstunge Ambu et tappert forsøg på at trække op i indekset med en stigning på 4,5 pct. til 153,90 kr.



Selskabet holdt generalforsamling onsdag. Men mere væsentlig var eftervirkningerne efter tirsdagens pålæg fra den amerikanske sundhedsmyndighed, FDA, til producenter af flergangsskoper om at undersøge smittefaren ved deres produkter.



Det et er stærkt signal, at FDA understregede, at der var fundet mangler i brugen af de såkaldt genbrugelige duodenoskoper, forklarede topchefen i Ambu, Lars Marcher på generalforsamlingen.



Stor Vestas-ordre i Indien



Vestas og Genmab hjalp til med kursstigninger på henholdsvis 2,2 pct. til 504,40 kr. og 3,2 pct. til 1056,50 kr.



For Genmabs vedkommende skete det uden selskabsspecifik baggrund, mens Vestas kunne rapportere om sin største indiske ordre nogensinde. Den er på 126 V120-møller af 2 megawatt (MW) hver, så Vestas i alt leverer 252 MW til en vindfarm i Thattaparai i delstaten Tamil Nadu. Samtidig skal Vestas stå for at projektere og installere møllerne under en såkaldt EPC-kontrakt.



Derudover har kunden, et datterselskab til franske Engie, givet Vestas en tiårig servicekontrakt i AOM 5000-klassen.



Den generelt positive stemning skyldtes ifølge Ole Kjær Jensen ikke mindst, at Canada har løsladt finansdirektøren for den kinesiske telegigant Huawei, Meng Wanzhou, mod kaution.



- Og de noget mere forsonlige toner i handelskrigen mellem USA og Kina, tilføjer han.



USA's præsident, Donald Trump, har talt om positive forhandlinger, og Kina har lovet lavere bilafgifter.



På klassisk vis gavner den mildere udvikling aktierne i transportselskaberne Mærsk og DSV. Mærsks B-aktie steg onsdag 0,6 pct. til 8906 kr., mens DSV-aktien gik 1,0 pct. frem til 499,70 kr.



Højdespringer



Uden for C25 var nyt fra formueforvaltningsselskabet Newcap, der har indgået en betinget aftale om salget af hovedparten af sine svenske aktiviteter til 611,5 mio. svenske kr.



Den resterende del vil blive forsøgt afhændet eller alternativt afviklet, hvorfor Newcap inden for en kortere tidsperiode ikke forventer at have kunderettede aktiviteter. Aktien sprang 31,6 pct. op til 0,295 kr.



It-selskabet NNIT indgik en aftale med AP Pension, hvor selskabet overtager ansvaret for pensionskassens infrastruktur, herunder blandt andet drift af servere, netværk og datacenter. Aftalen vil over de næste fem til syv år indbringe et mindre trecifret millionbeløb, fremgår det af en meddelelse til fondsbørsen. Aktien vandt 3,7 pct. til 197 kr.



Ejendomsudvikleren TKD præsenterede regnskabet for sit tredje kvartal med et overskud på 9,5 mio. kr. mod et tab på 403 mio. kr. i samme kvartal sidste år. Aktien sluttede 8,3 pct. højere i 5,74 kr.



Og også Rias kom med friske tal for sit hele regnskabsår med øget omsætning til 275 mio.kr. og resultatfremgang til 8,6 mio. kr. fra 8,0 mio. kr. Det gav en stigning på 4,9 pct. til 470 kr. for aktien