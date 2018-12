Ambu overstrålede alle andre aktier med stigning på næsten 8 pct.

Ambu var den helt store vinder på det danske aktiemarked tirsdag, efter at der kom fokus på smittefarerne ved anvendelsen af genanvendelige duodenoskoper, som medicovirksomheden håber at udfordre med engangsprodukter.



Allerede fra dagens begyndelse pegede pilen opad for de europæiske aktier, men stigningerne tiltog i løbet af dagen efter et par positive meldinger i forhold til handelskrigen mellem USA og Kina.



For det første skulle der være lagt planer for yderligere forhandlinger mellem Kina og USA, og så er det kommet frem, at Kina skulle være imødekommende over for USA i forhold til at sænke toldsatserne på biler.



- Det har løftet stemningen rigtigt fint hen over dagen, og herhjemme ser vi stigninger over en bred kam, siger senioraktierådgiver Martin Munk fra Jyske Bank.



Det danske eliteindeks, C25, endte dagen 1,1 pct. højere i 1036,84 efter fremgang i 19 af indekset 25 aktier, men Ambu skilte sig markant ud med en stigning på 7,7 pct. til 147,30 kr.



Ambus stigning kom efter advarsler fra de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, om højere smittefare end ventet ved brugen af genanvendelige duodenoskoper. Det kan hjælpe med at åbne spillepladen op til Ambu, som satser stort på en engangsversion af duodenoskoperne.



- Efter min mening er det her den mest positive nyhed for Ambu i år. Det spiller fuldstændig ind i selskabets agenda og viser, at kontamineringen er et meget substantielt problem, siger Ole Henrik Bang-Andreasen, analytiker hos ABG Sundal Collier, til Medwatch.



Hævede anbefalinger af Lundbeck og ISS



Lundbeck viste også gode takter med en stigning på 3,8 pct. til 277 kr. Aktien fik ekstra medvind af en analyse fra Nordea, som hævede anbefalingen af aktien til "hold" fra "sælg".



Nordea hævede i øvrigt også anbefalingen af ISS til "køb" fra "hold" efter mandagens kurstæsk på 5,8 pct., der ud over en negativ markedsstemning var udløst af en ny strategi indebærende frasalg af aktiviteter og kunder i 13 forskellige lande.



- Faldet så lidt voldsomt ud, men der var en skuffelse over, at man sælger nogle lavmarginlande fra og så alligevel fastholder marginforventningerne gående fremad. Og så indikerer salgsprisen på de aktiviteter, de vil sælge fra, at de måske ikke helt lever op til den bogførte værdi, siger Martin Munk.



ISS-aktien indhentede i tirsdagens handel noget af mandagens tab med et plus på 2,2 pct. til 189,55 kr.



Danica sælger



Investorerne reagerede også positivt på Danske Banks salg af Danicas svenske pensionsaktiviteter for 1,9 mia. kr. Danske Bank steg 1,9 pct. til 140 kr. og klarede sig dermed lidt bedre end de øvrige bankaktier i C25.



Blandt sidepapirerne kom Egetæpper med sit formentlig sidste regnskab som børsnoteret selskab. Det viste et fald i nettoresultatet i første halvdel af 2018/19 til 16,8 mio. kr. fra 21,9 mio. kr. i samme periode sidste år.



Egetæpper lukkede uændret i 220 kr. Det er præcis den pris, som selskabet er på vej til at blive solgt til. Køberen er Mads Eg Damgaards Familiefond, og tilbudsperioden løber frem til den 17. december.