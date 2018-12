Først faldt de amerikanske aktier dybt - så kom de godt igen: Apple endte 0,7 pct. oppe

Det gik ned og op igen på Wall Street i dag. Ligesom torsdag - bare lidt bedre - fik de amerikanske aktier efter bratte fald et comeback mandag. Og endte tilmed i plus.



Det brede aktiemarked, målt på S&P 500-indekset, steg med 0,2 pct., mens Dow Jones-indekset, der har 30 aktier i sig, vandt 0,1 pct. Teknologitunge Nasdaq klarede sig endnu bedre med en stigning på 0,7 pct.



Handelsbekymringer og brexit-uro var ellers på menuen, hvilket på et tidspunkt sendte S&P 500 i minus med 1,9 pct., mens Dow Jones-indekset var nede med hele 2,1 pct. og dermed i korrektionsterritorium med et fald på mere end 10 pct. fra den seneste top.



Comebacket var især trukket af købslyst i it-aktierne, som i S&P 500 før vendingen også lå med de mindste tab, men som sluttede klart i plus denne mandag.



- Tek styrer markedet; det er utroligt, som kommentaren fra Tom Essaye, udgiver af "The Sevens Report" skrev.



Stemningen var ellers ikke positiv i Asien eller i Europa tidligere på mandagen, ligesom de amerikanske investorer indledte med at sælge kraftigt ud.



Mandag slog USA's handelsrepræsentant Robert Lighthizer nemlig fast, at hans mandat i forhandlingerne om handelen med Kina er at sikre en "reel og målbar" aftale, og at der er en "hård deadline", når de 90 dages våbenhvile mellem landene udløber.



Samtidig reagerede Kina kraftigt imod Canadas anholdelse af finansdirektøren i tele- og teknologiselskabet Huawei, Meng Wanzhou, med henblik på udlevering til USA, som mistænker Hueawai og Meng for at have omgået amerikanske sanktioner mod Iran.



- Det er tydeligt, at der vil være fortsatte handelsspændinger, og det betyder noget for investorerne. Dette er en rivalisering mellem to supermagter, som vil fortsætte, sagde Ann-Katrin Petersen, strateg hos Allianz Global Investors, til The Wall Street Journal.



Den negative stemning fik senere et ekstra pift fra nyheden om, at den britiske premierminister, Theresa May, har udskudt brexit-afsteminingen i landets parlament.



Qualcomm vs. Apple



Blandt sektorerne var der tidligt mandag fald over hele linjen, men det vendte også.



Opmuntringen i markedet var, at it-aktierne, som udgør 20 pct. af markedsværdien i S&P 500, steg 1,4 pct., trukket mest af halvlederaktierne, mens kommunikationsservice, der omfatter teleselskaberne, medier og sociale medier, gik op med 0,8 pct. Sundhed gik også frem med 0,3 pct.



I alt steg 8 af 11 sektorer, mens energi og finans dog ikke gik i plus. Energi faldt med 1,6 pct., da olieprisen atter gik tilbage, og finansaktierne mistede 1,4 pct. efter sidste uges fald i renterne.



Blandt de store aktier var der også en vending - især på it- og teknologisiden.



Apples aktie vekslede et fald på 3,1 pct. til en gevinst på 0,7 pct., Amazon gik også op med 0,7 pct., og Microsoft vandt 2,6 pct.



Apple var ellers ramt af, at Qualcomm har fået rettens ord for, at visse typer af iPhones ikke må sælges i Kina. En domstol i landet har vurderet, at Apple krænker to af Qualcomms patenter. Qualcomms aktie steg med 2,2 pct.



Bankaktierne kunne dog ikke vende dybe fald til plusser, selv om de tog toppen af minusserne. JPMorgan Chase mistede derfor 1,9 pct., Wells Fargo faldt med med 2,9 pct., Citigroup gik tilbage med 2,2 pct., og Bank of America bakkede med 2,6 pct.



For energiselskabernes vedkommende var der også et fald på 2,9 pct. til Exxon Mobil, mens Chevron mistede 0,5 pct. To af de største tabere i S&P 500 var mandag også olieselskaber, da Apache Corp. tabte 5,3 pct., mens Newfield exploration faldt med 5,1 pct.



Mere opmuntring var der derimod fra Fang-lejren, da Facebook steg med 3,2 pct., mens Netflix og Google vandt 1,7 og 0,6 pct.



Der var også et opkøb i USA mandag. Inden for helsesektoren. Tivity Health vil betale 1,3 mia. dollar for Nutrisystems, som udbyder diætplaner. Det fik en blandet modtagelse. Tivitys ejere var ikke tilfredse, mens aktionærerne i Nutrisystems jublede. Aktien i Tivity faldt med 31,9 pct., og Nutrisystems aktie vandt 27,7 pct.